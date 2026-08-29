[OUT] CSIR NET 2026 Final Answer Key: NTA ने जारी की सीएसआईआर नेट फाइनल उत्तर कुंजी, यहां से डाउनलोड करें PDF

CSIR NET 2026 Final Answer Key: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने दिनांक 2916 अगस्त 2026 को सीएसआईआर नेट परीक्षा की फाइनल उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। जॉइंट सीएसआईआर नेट की परीक्षा 17 जुलाई और 18 जुलाई को आयोजित की गई थी। 17 जुलाई 2026 पहली शिफ्ट में सुबह 9.00 बजे से दोहर 12.00 बजे तक लाइफ साइंस और मैथमेटिकल साइंस की परीक्षा और दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक फिजिकल साइंस की परीक्षा हुई थी। 18 जुलाई 2026 को सिंगल शिफ्ट में सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक केमिकल साइंस, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लेनेटरी साइंसेज की परीक्षा हुई थी।

अब इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके सीएसआईआर नेट की फाइनल उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोर देख सकते हैं।