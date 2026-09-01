CTET 2026 Registration Closes Today: सीटीईटी रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन, डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई

CTET 2026 Registration: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) आज केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 के रजिस्ट्रेशन विंडो बंद करने जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।

इससे पहले सीटीईटी 2026 के लिए एप्लीकेशन विंडो 10 जून को बंद किए गए थे। आवेदन पूरा न कर पाने वाले उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो फिर से ओपन कर दिया था। जिसकी आवेदन प्रक्रिया आज 1 सितंबर को समाप्त होने जा रही है।

आवेदन लिंक

सीबीएसई की ओर से अभी तक सीटीईटी 2026 सितंबर सत्र की एग्जाम डेट जारी नहीं की गई है। बोर्ड जल्द ही एग्जाम डेट और टाइम की घोषणा करेगा। अंतिम समय में आने वाली तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया गया है।

आवेदन शुल्क

जनरल, ओबीसी (NCL) कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस पेपर 1 के लिए 1,000 रुपये और पेपर 2 के लिए 1200 रुपये तय की गई है।