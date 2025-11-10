12th के बाद Railway Jobs या ग्रेजुएशन: 2025 में कौन सा करियर बेहतर रहेगा?

भारतीय रेलवे देश में नौकरी देने वाला सबसे बड़ा संस्थान है। यह अलग-अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले लाखों आवेदकों को आकर्षित करता है। 12वीं कक्षा पास करने के बाद बहुत से लोग रेलवे में एक स्थिर नौकरी पाना चाहते हैं। इसका मुख्य कारण अच्छा वेतन और कम उम्र में नौकरी शुरू करने का मौका है। सबसे अच्छी बात यह है कि 12वीं स्तर की रेलवे नौकरियों में प्रतिस्पर्धा कम होती है। वहीं, कई लोग ग्रेजुएशन के बाद ज्यादा वेतन वाले पदों पर काम करना चाहते हैं। उनका मानना है कि इससे सम्मान और एक अच्छा करियर मिलता है। 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद मिलने वाली रेलवे की नौकरियां एक-दूसरे से कैसे अलग हैं? इसे समझने के लिए, आपको उनकी योग्यता, वेतन, नौकरी की जरूरतों और अन्य पहलुओं को देखना होगा। हमने नीचे 12वीं बनाम ग्रेजुएशन के बाद मिलने वाली रेलवे की नौकरियों का पूरा विवरण दिया है।

12वीं के बाद रेलवे की नौकरियां

जो छात्र 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं, वे भारतीय रेलवे में कई पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप D, ALP और NTPC के अंडरग्रेजुएट पद कुछ लोकप्रिय विकल्प हैं। इन नौकरियों से एक स्थिर आय और सुरक्षा मिलती है। इनका वेतन आमतौर पर 20,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति माह के बीच होता है। हमने नीचे 12वीं के बाद मिलने वाली कुछ मुख्य रेलवे नौकरियों की सूची दी है: