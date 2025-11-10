12th के बाद Railway Jobs या ग्रेजुएशन: 2025 में कौन सा करियर बेहतर रहेगा?

MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
By Vijay Pratap Singh
Nov 10, 2025, 16:44 IST

यहां 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद रेलवे में मिलने वाली नौकरियों की तुलना देखें। इसमें NTPC, ALP, ग्रुप D, JE आदि शामिल हैं। सभी पदों की जिम्मेदारियों और वेतन की जानकारी पाएं।

Railway Jobs after 12th or Graduation
भारतीय रेलवे देश में नौकरी देने वाला सबसे बड़ा संस्थान है। यह अलग-अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले लाखों आवेदकों को आकर्षित करता है। 12वीं कक्षा पास करने के बाद बहुत से लोग रेलवे में एक स्थिर नौकरी पाना चाहते हैं। इसका मुख्य कारण अच्छा वेतन और कम उम्र में नौकरी शुरू करने का मौका है। सबसे अच्छी बात यह है कि 12वीं स्तर की रेलवे नौकरियों में प्रतिस्पर्धा कम होती है। वहीं, कई लोग ग्रेजुएशन के बाद ज्यादा वेतन वाले पदों पर काम करना चाहते हैं। उनका मानना है कि इससे सम्मान और एक अच्छा करियर मिलता है। 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद मिलने वाली रेलवे की नौकरियां एक-दूसरे से कैसे अलग हैं? इसे समझने के लिए, आपको उनकी योग्यता, वेतन, नौकरी की जरूरतों और अन्य पहलुओं को देखना होगा। हमने नीचे 12वीं बनाम ग्रेजुएशन के बाद मिलने वाली रेलवे की नौकरियों का पूरा विवरण दिया है।

12वीं के बाद रेलवे की नौकरियां

जो छात्र 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं, वे भारतीय रेलवे में कई पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप D, ALP और NTPC के अंडरग्रेजुएट पद कुछ लोकप्रिय विकल्प हैं। इन नौकरियों से एक स्थिर आय और सुरक्षा मिलती है। इनका वेतन आमतौर पर 20,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति माह के बीच होता है। हमने नीचे 12वीं के बाद मिलने वाली कुछ मुख्य रेलवे नौकरियों की सूची दी है:

  1. कमर्शियल कम टिकट क्लर्क: टिकट जारी करने का काम करते हैं। सामान का रिकॉर्ड रखते हैं।

  2. अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट: लिपिक और डेटा एंट्री से जुड़े काम करते हैं। वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखते हैं।

  3. असिस्टेंट लोको पायलट (ALP): यह सुनिश्चित करते हैं कि लोकोमोटिव (ट्रेन का इंजन) सही हालत में हैं। पटरियों की जांच करके खराबी का पता लगाते हैं और रिपोर्ट जमा करते हैं।

  4. असिस्टेंट ट्रैक मशीन: इस पद के लिए 10वीं पास या ITI वाले आवेदन कर सकते हैं। ये वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मशीनों की मरम्मत में मदद करते हैं।

  5. जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट: सौंपे गए सभी डेटा एंट्री के काम करते हैं। इन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करनी होती है।

  6. पॉइंट्समैन B: रेलवे के पॉइंट्स को संभालते हैं और ट्रेनों के लिए सही रास्ता सुनिश्चित करते हैं।

  7. ट्रैक मेंटेनर: नियमित रूप से ट्रैक के रखरखाव का ध्यान रखते हैं। सुरक्षा बनाए रखने के लिए खराबियों को ठीक करते हैं।

  8. ट्रेन्स क्लर्क: ट्रेन से जुड़ी जानकारी का सही रिकॉर्ड रखते हैं। इसमें कोच नंबर और उनकी हालत शामिल है।

ग्रेजुएशन के बाद रेलवे की नौकरियां

ग्रेजुएशन के बाद रेलवे में कई नौकरियां मिलती हैं। जिन Candidates के पास बैचलर की डिग्री है, वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे उन्हें एक स्थिर और फायदेमंद करियर बनाने में मदद मिल सकती है। इन पदों पर वित्तीय लाभ और प्रतिष्ठा दोनों मिलते हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर आदि कुछ लोकप्रिय पद हैं। इनमें अच्छा वेतन और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। मासिक वेतन आमतौर पर 30,000 रुपये से 60,000 रुपये के बीच होता है। आइए, ग्रेजुएशन के बाद मिलने वाली कुछ मुख्य रेलवे नौकरियों की सूची देखें:

  • चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर: टिकट बुकिंग के कामों में सटीकता सुनिश्चित करते हैं। सामान की बुकिंग और प्रबंधन भी करते हैं।

  • स्टेशन मास्टर: यह सुनिश्चित करते हैं कि रेलवे स्टेशन का काम बिना किसी परेशानी के चले। ट्रेनों का समय पर आना और जाना भी इनकी जिम्मेदारी है।

  • गुड्स ट्रेन मैनेजर: मालगाड़ियों के रोजाना के संचालन को संभालते हैं।

  • जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट: सभी वित्तीय लेन-देन का हिसाब रखते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अकाउंट की रिपोर्ट तैयार करते हैं।

  • सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट: विभाग के क्लर्क से जुड़े काम संभालते हैं और अपने से छोटे कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते हैं।

  • ट्रैफिक असिस्टेंट: यह सुनिश्चित करते हैं कि ट्रेनें सुरक्षित रूप से चलें। सिग्नल प्रणाली को कुशलता से संभालते हैं।

  • जूनियर इंजीनियर: रेलवे की इमारतों का निर्माण और मरम्मत करते हैं। इन्हें पटरियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है।

