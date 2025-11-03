भारत की 10 हाई सैलरी वाली सरकारी परीक्षाएं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं

सरकारी नौकरी पाने के लिए UPSC, CGL और बैंकिंग जैसी परीक्षाएं कुछ आम रास्ते हैं। लेकिन कई दूसरी कम जानी-पहचानी परीक्षाएं भी हैं, जो बेहतरीन मौके देती हैं। इन परीक्षाओं में मिलने वाले पदों पर अच्छी सैलरी और करियर में तरक्की मिलती है। यह उन उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छा है, जो बिना ज्यादा मुकाबले के अच्छी सैलरी वाली नौकरी चाहते हैं। UPSC ISS से लेकर DRDO साइंटिस्ट परीक्षा तक, कई ऐसी कम लोकप्रिय सरकारी परीक्षाएं हैं जो स्थिरता और सम्मान दिलाती हैं। उम्मीदवारों को इन छिपे हुए अवसरों को देखना चाहिए और अपने करियर के हिसाब से सही भूमिका चुननी चाहिए। आइए, भारत की उन 10 कम जानी-पहचानी सरकारी परीक्षाओं की सूची पर एक नजर डालते हैं, जिनमें सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। अच्छी सैलरी वाली भारत की 10 कम जानी-पहचानी सरकारी परीक्षाएं कौन सी है? भारत में कई सरकारी परीक्षाओं पर उम्मीदवारों का ध्यान नहीं जाता। लेकिन वे अक्सर अच्छी सैलरी, नौकरी की सुरक्षा और समाज में सम्मान दिलाती हैं। ये आकर्षक भत्तों और एक अच्छे करियर के लिए जानी जाती हैं। कुछ कम जानी-पहचानी सरकारी परीक्षाएं हैं: ISS, DRDO साइंटिस्ट, ARS, आदि। संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएट उम्मीदवार इन परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छी सैलरी वाली नौकरी पाने के लिए उन्हें चयन के सभी चरणों को पार करना होता है। चलिए, भारत की उन 10 कम जानी-पहचानी सरकारी परीक्षाओं के बारे में बात करते हैं, जिनमें सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है।

क्र.सं. सरकारी परीक्षाएं सैलरी पैकेज 1. इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज (IES) परीक्षा ₹56,100 – ₹2,00,000 प्रति माह 2. इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस (ISS) ₹56,100 प्रति माह 3. ISRO साइंटिस्ट/इंजीनियर परीक्षा ₹56,100 प्रति माह 4. DRDO साइंटिस्ट B परीक्षा ₹56,100 प्रति माह 5. एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज परीक्षा ₹57,700 – ₹1,82,400 प्रति माह 6. RBI ग्रेड B – DEPR/DSIM कैडर ₹78,450 प्रति माह 7. GIC असिस्टेंट मैनेजर ₹50,925 प्रति माह 8. ONGC AEE परीक्षा ₹60,000 – ₹1,80,000 प्रति माह 9. UPSC जियो साइंटिस्ट परीक्षा ₹56,100 प्रति माह 10. BIS साइंटिस्ट B परीक्षा ₹1,14,945 प्रति माह इंडियन इकोनॉमिक सर्विस (IES) परीक्षा IES परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। यह भारत की सबसे कम जानी-पहचानी सरकारी परीक्षाओं में से एक है। अर्थशास्त्र/एप्लाइड इकोनॉमिक्स/बिजनेस इकोनॉमिक्स/इकोनोमेट्रिक्स में पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री वाले उम्मीदवारों आवेदन कर सकते हैं। IES अधिकारियों को शीर्ष मंत्रालयों के साथ काम करने का मौका मिलता है। इस पद के लिए शुरुआती सैलरी 56,100 रुपये और अन्य भत्ते हैं। अधिकारियों को वरिष्ठ पदों पर प्रमोट किया जा सकता है, जहां सैलरी प्रति माह 2 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है। हालांकि, प्रमोशन उनके काम, सेवा के वर्षों और अन्य मानकों पर निर्भर करता है।

इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस (ISS) परीक्षा आयोजित करता है। जिन उम्मीदवारों के पास सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/एप्लाइड सांख्यिकी में बैचलर डिग्री है, वे इस परीक्षा के लिए योग्य हैं। एक ISS अधिकारी की बेसिक सैलरी 56,100 रुपये प्रति माह (लेवल 10) से शुरू होती है। उन्हें DA, HRA और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। ISRO साइंटिस्ट/इंजीनियर परीक्षा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) साइंटिस्ट/इंजीनियर पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। जिन उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन/मैकेनिकल/कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में BE/B.Tech पूरा कर लिया है, वे आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए शुरुआती सैलरी 56,100 रुपये प्रति माह (लेवल 10) और अन्य भत्ते हैं। कर्मचारियों को आवास सुविधाएं, चिकित्सा देखभाल और रिटायरमेंट के बाद के लाभ भी मिल सकते हैं। DRDO साइंटिस्ट B परीक्षा

रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर (RAC) DRDO, ADA और अन्य क्षेत्रों में साइंटिस्ट 'B' पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। जिन उम्मीदवारों के पास संबंधित इंजीनियरिंग क्षेत्र में डिग्री और वैध GATE स्कोर है, वे इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट B की बेसिक सैलरी 56,100 रुपये प्रति माह (लेवल 10) से शुरू होती है। जॉइनिंग के समय कुल सैलरी (HRA और अन्य सभी भत्तों को मिलाकर) लगभग 1,00,000 रुपये प्रति माह होगी। यह मौजूदा मेट्रो शहर की दर पर आधारित है। एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस (ARS) परीक्षा कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (ASRB) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) में रिसर्च के तहत एंट्री-लेवल साइंटिस्ट के पद पर भर्ती के लिए ARS परीक्षा आयोजित करता है। जिन उम्मीदवारों ने संबंधित विषय में मास्टर डिग्री पूरी कर ली है, वे आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए सैलरी 7वें CPC के वेतनमान 57,700-1,82,400 रुपये (लेवल 10) के तहत होगी।

RBI ग्रेड B- DEPR/DSIM कैडर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ग्रेड 'B' में अधिकारियों के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। हालांकि सामान्य RBI ग्रेड B परीक्षा लोकप्रिय है, लेकिन DEPR और DSIM के पद बहुत कम जाने जाते हैं। ये पद केवल अर्थशास्त्र/वित्त/सांख्यिकी/गणित में विशेष योग्यता वाले आवेदकों के लिए हैं। इस पद के लिए शुरुआती सैलरी 78,450 रुपये प्रति माह होगी। उन्हें DA, विशेष भत्ते, HRA, लर्निंग अलाउंस आदि मिलते हैं। शुरुआती मासिक कुल सैलरी (HRA के बिना) लगभग 1,50,374 रुपये होगी। GIC असिस्टेंट मैनेजर परीक्षा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया असिस्टेंट मैनेजर (स्केल-I) के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। उन्हें जरूरत के आधार पर भारत और विदेश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। संबंधित विषय में ग्रेजुएट/पोस्ट-ग्रेजुएट इस सरकारी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। GIC असिस्टेंट मैनेजर की बेसिक सैलरी 50,925 रुपये प्रति माह से शुरू होती है। उन्हें DA, HRA, CCA जैसे अन्य भत्ते भी मिलेंगे। कुल सैलरी लगभग 85,000 रुपये प्रति माह और अन्य लाभ होंगे।

ONGC AEE परीक्षा ONGC असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पद की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह भी भारत की उन कम जानी-पहचानी सरकारी परीक्षाओं में से एक है, जिनमें सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। मैकेनिकल/पेट्रोलियम/केमिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए बेसिक पे-स्केल 60,000-1,80,000 रुपये के बीच है। उन्हें महंगाई भत्ता, HRA/कंपनी आवास, चिकित्सा सुविधा, रिटायरमेंट के बाद लाभ योजना जैसे कई भत्ते मिलेंगे। UPSC जियो साइंटिस्ट परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा आयोजित करता है। यह तीन चरणों में बंटी होती है, जिसमें प्रीलिम्स, मेन्स और एक पर्सनैलिटी टेस्ट शामिल है। यह परीक्षा जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिसिस्ट, केमिस्ट, साइंटिस्ट ‘B’ आदि की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। जिन उम्मीदवारों ने संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री पूरी कर ली है, वे इन परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए शुरुआती सैलरी 56,100 रुपये और संबंधित भत्ते होंगे।