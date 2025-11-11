CA Salary in India: भारत में एक CA कितना कमाता है? असली सैलरी और ग्रोथ जानें

CA Salary in India: CA वह व्यक्ति होता है जो वित्तीय सलाह, फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसी कई तरह की सेवाएं देता है। वे यह भी पक्का करते हैं कि लागू कानूनों और नियमों का पालन हो रहा है। CA बनने के लिए, एक छात्र को कॉमर्स स्ट्रीम से 12वीं पास होना चाहिए और खास तौर पर मैथ्स विषय का होना जरूरी है। हर साल, ज्यादा से ज्यादा छात्र CA की परीक्षा दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि CA के पेशे में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। यह सैलरी अनुभव, लोकेशन, कंपनी आदि के आधार पर बढ़ती है।
उम्मीदवारों के मन में एक मुख्य सवाल होता है: भारत में एक CA कितना कमाता है? इस लेख में, हम सैलरी के आंकड़ों (शुरुआती सैलरी, मासिक आंकड़े, अनुभवी पेशेवरों की सैलरी) पर गहराई से नजर डालेंगे। हम ग्रोथ के रास्ते पर भी चर्चा करेंगे और उन वजहों को भी देखेंगे जिनसे कमाई पर असर पड़ता है।
भारत में CA की औसत सैलरी क्या है?
जो छात्र CA बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में सबसे पहला सवाल CA की सैलरी को लेकर ही होता है। वे यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि एक CA कितनी सैलरी कमाएगा। यह सैलरी ज्यादातर उन नियोक्ताओं और कंपनियों पर आधारित होती है जिनके साथ एक CA काम करता है। एक CA की सैलरी मुख्य रूप से CA की जॉब प्रोफाइल, अनुभव के साल, पद, लोकेशन और कंपनी के आकार जैसे कारकों पर निर्भर करती है।
|
अनुभव स्तर
|
अनुमानित वार्षिक वेतन*
|
अनुमानित मासिक वेतन*
|
फ्रेशर (0-2 वर्ष)
|
₹6-10 लाख
|
₹50,000-₹80,000
|
मध्य-स्तर (3-7 वर्ष)
|
₹15-25 लाख
|
₹1.25-2.1 लाख
|
वरिष्ठ (10+ वर्ष)
|
₹30 लाख और उससे अधिक, ₹50 लाख+ तक
|
₹2.5 लाख+
चार्टर्ड अकाउंटेंट की सालाना सैलरी का विवरण
Glassdoor के आंकड़ों के अनुसार, भारत में एक CA का औसत बेस-पे लगभग 10 लाख रुपये सालाना है।
CA की मासिक सैलरी
अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपने अभी-अभी CA के तौर पर काम करना शुरू किया है या अभी-अभी पास हुए हैं, तो आपके मन में पहला सवाल यही आएगा: मुझे कितनी सैलरी मिलेगी और मुझे नियोक्ता से कितनी सैलरी मांगनी चाहिए?
- फ्रेशर्स को अक्सर कई कंपनियों में हर महीने 50,000-80,000 रुपये मिलते हैं।
- कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि अगर आपको किसी बड़ी कंपनी या संगठन में बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, तो आप शुरुआत में ही हर महीने 1-2 लाख रुपये तक कमा सकते हैं।
- जैसे-जैसे कोई व्यक्ति अनुभव हासिल करता है और ऑडिट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर या विशेषज्ञ जैसी भूमिकाओं में आगे बढ़ता है, तो उसकी मासिक सैलरी के साथ-साथ सालाना आय भी बढ़ती जाती है।
- जब कोई व्यक्ति सीनियर लेवल के पदों पर पहुंच जाता है, तो वे हर महीने लगभग 2-3 लाख रुपये की सैलरी की उम्मीद कर सकते हैं, जो सालाना 30-50 लाख रुपये तक हो सकती है।
आखिर CA की सैलरी कैसे बढ़ती है
CA फाइनल पास करने और आर्टिकलशिप पूरी करने के बाद (या ICAI के जरिए सीधे एंट्री लेने के बाद), एक फ्रेशर CA आमतौर पर ऑडिट फर्मों, कंसल्टिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस या टैक्सेशन से जुड़ी भूमिकाओं में काम शुरू करता है। नीचे करियर के हिसाब से सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी और उससे जुड़ी भूमिकाओं के बारे में देखें:
|
कैरियर चरण
|
अनुभव
|
विशिष्ट भूमिकाएं
|
लगभग वार्षिक वेतन
|
लगभग मासिक वेतन
|
करियर की प्रगति
|
कैरियर का आरंभ
|
0-2 वर्ष
|
फ्रेशर सीए, ऑडिट एसोसिएट, टैक्स एनालिस्ट, कंसल्टेंट
|
₹6-10 लाख
|
₹50,000 - ₹80,000
|
→ जूनियर सीए भूमिका
|
मध्य वृत्ति
|
3-7 वर्ष
|
वरिष्ठ सहयोगी, वित्त प्रबंधक, लेखा परीक्षा प्रबंधक
|
₹15-25 लाख
|
₹1 लाख - ₹2 लाख+
|
→ वरिष्ठ सीए / प्रबंधक
|
वरिष्ठ कैरियर
|
8-15+ वर्ष
|
पार्टनर, सीएफओ, वित्त प्रमुख, विशेषज्ञ सलाहकार
|
₹30-50 लाख+ (₹70 लाख+ तक पहुँच सकता है)
|
₹2.5 लाख - ₹5 लाख+
|
→ विशेषज्ञ / साझेदार / सीएफओ
