HPSC ADO Answer Key 2025 OUT: एचपीएससी एडीओ उत्तर कुंजी hpsc.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट PDF

HPSC ADO Answer Key 2025 OUT: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर कृषि विकास अधिकारी (ADO) पदों के लिए HPSC ADO आंसर की 2025 जारी की है। आयोग ने गलत प्रश्नों या उत्तरों के संबंध में आपत्तियां मांगने के लिए hpsc.gov.in पर मानक प्रश्न पुस्तिका और उसकी मानक आंसर की अपलोड की है। जिन उम्मीदवारों ने 2 नवंबर, 2025 को आयोजित कृषि विकास अधिकारी (प्रशासनिक कैडर), (ग्रुप-बी) पदों के लिए लिखित परीक्षा दी थी, वे आधिकारिक वेबसाइट-hpsc.gov.in के माध्यम से प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।
HPSC ADO Answer Key 2025 PDF Download Link
HPSC ने hpsc.gov.in पर मानक प्रश्न पुस्तिका और उसकी मानक आंसर की के साथ HPSC ADO आंसर की 2025 जारी की है। लिखित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों आंसर की देखने के बाद ऑनलाइन अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। HPSC ADO आंसर की 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।
यहां क्लिक करें:- HPSC ADO Answer Key 2025 PDF Link
HPSC ADO Answer Key 2025 OUT
HPSC ADO आंसर की 2025 आधिकारिक वेबसाइट पर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया के साथ जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल मानक प्रश्न पुस्तिका और उसकी आंसर की के अनुसार ही आपत्तियां दर्ज करें। HPSC ADO आंसर की 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।
|
भर्ती करने वाली संस्था का नाम
|
हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC)
|
पद का नाम
|
कृषि विकास अधिकारी
|
कुल रिक्तियां
|
785
|
परीक्षा की तारीख
|
2 नवंबर, 2025
|
आंसर की की स्थिति
|
जारी
|
आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख
|
5 नवंबर, 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
hpsc.gov.in
HPSC ADO Answer Key 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवारों ऊपर दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करके आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं या वे नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन कर सकते हैं।
1. आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं।
2. होम पेज पर "HPSC ADO Answer Key 2025" लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालें।
4. कैप्चा वेरिफाई करें और "सबमिट" पर क्लिक करें।
5. इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करें और सेव कर लें।
HPSC ADO Answer Key 2025 objection Details
आयोग ने कृषि और किसान कल्याण विभाग में कृषि विकास अधिकारी (प्रशासनिक कैडर), (ग्रुप-बी) के लिए आंसर की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है और साथ ही आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी बताई है। उम्मीदवारों आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से लॉगिन करके ऑनलाइन अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उन्हें हर आपत्ति के लिए 250 रुपये का शुल्क देना होगा। ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 5 नवंबर, 2025 है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation