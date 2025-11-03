HPSC ADO Answer Key 2025 OUT: एचपीएससी एडीओ उत्तर कुंजी hpsc.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट PDF

HPSC ADO Answer Key 2025 OUT: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर कृषि विकास अधिकारी (ADO) पदों के लिए HPSC ADO आंसर की 2025 जारी की है। आयोग ने गलत प्रश्नों या उत्तरों के संबंध में आपत्तियां मांगने के लिए hpsc.gov.in पर मानक प्रश्न पुस्तिका और उसकी मानक आंसर की अपलोड की है। जिन उम्मीदवारों ने 2 नवंबर, 2025 को आयोजित कृषि विकास अधिकारी (प्रशासनिक कैडर), (ग्रुप-बी) पदों के लिए लिखित परीक्षा दी थी, वे आधिकारिक वेबसाइट-hpsc.gov.in के माध्यम से प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। HPSC ADO Answer Key 2025 PDF Download Link HPSC ने hpsc.gov.in पर मानक प्रश्न पुस्तिका और उसकी मानक आंसर की के साथ HPSC ADO आंसर की 2025 जारी की है। लिखित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों आंसर की देखने के बाद ऑनलाइन अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। HPSC ADO आंसर की 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।

यहां क्लिक करें:- HPSC ADO Answer Key 2025 PDF Link HPSC ADO Answer Key 2025 OUT HPSC ADO आंसर की 2025 आधिकारिक वेबसाइट पर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया के साथ जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल मानक प्रश्न पुस्तिका और उसकी आंसर की के अनुसार ही आपत्तियां दर्ज करें। HPSC ADO आंसर की 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें। भर्ती करने वाली संस्था का नाम हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) पद का नाम कृषि विकास अधिकारी कुल रिक्तियां 785 परीक्षा की तारीख 2 नवंबर, 2025 आंसर की की स्थिति जारी आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख 5 नवंबर, 2025 आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in HPSC ADO Answer Key 2025 कैसे डाउनलोड करें? उम्मीदवारों ऊपर दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करके आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं या वे नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन कर सकते हैं।