HTET November 2026: हरियाणा टीईटी 21 और 22 नवंबर को हो सकते है एग्जाम, bseh.org.in से चेक करें PRT, TGT और PGT का शेड्यूल

Haryana TET November 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH), भिवानी द्वारा राज्य में प्राथमिक (PRT), प्रशिक्षित स्नातक (TGT) और स्नातकोत्तर (PGT) टीचर्स की एलिजिबिलिटी तय करने वाला हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HTET November 2026) के एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं।

HTET 2026 Update: विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, HTET 2026 के एग्जाम 21 और 22 नवंबर 2026 को आयोजित किए जा सकते हैं। हालांकि, छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि BSEH के ऑफिशियल पोर्टल bseh.org.in पर नवंबर सेशन में होने वाले इस एग्जाम से जुड़ी कोई डिटेल्ड नोटिफिकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स और फाइल एग्जाम शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है।

HTET November 2026 से जुड़ी मुख्य एक्सपेक्टेड डिटेल्स

हरियाणा टीईटी 2026 से जुड़ी एक्सपेक्टेड और मुख्य डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं।