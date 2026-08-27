DU Admissions 2026: PGDAV और साउथ कैंपस के कॉलेजों में हिंदी और संस्कृत ऑनर्स में 50% से अधिक सीटें खाली, देखें लेटेस्ट अपडेट्स

50% Seats Vacant in Hindi-Sanskrit Honours: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के ग्रेजुएशन (UG) एडमिशन सेशन 2026-27 के दौरान Traditional Language Courses को लेकर एक काफी चौंकाने वाला रुझान देखने को मिला है। पीजीडीएवी कॉलेज (साउथ कैंपस) समेत विश्वविद्यालय के कई प्रमुख कॉलेजों में हिंदी (Honours) और संस्कृत (Honours) की करीब 50 प्रतिशत से अधिक सीटें अब भी खाली पड़ी हैं।

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) प्रणाली के लागू होने के बाद से छात्रों और पेरेंट्स की चॉइज में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले दौर में छात्र लैंग्वेज आधारित साहित्य डिग्रियों के बजाय प्रत्यक्ष रोजगार देने वाले स्किल-बेस्ड और जॉब-ओरिएंटेड कोर्सेज जैसे कंप्यूटर साइंस, मीडिया, डेटा एनालिटिक्स और मैनेजमेंट को अपनी पहली पसंद बना रहे है।

PGDAV व अन्य साउथ कैंपस कॉलेजों में खाली सीटों की डिटेल्स

दिल्ली विश्वविद्यालय के एंट्री डेटा के अनुसार, साउथ कैंपस और इवनिंग कॉलेजों में लैंग्वेज कोर्सेज की स्थिति काफी खराब देखने को मिल रही है, जिसके कारण काफी चिंता का विषय बन रहा है। पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज की कुल एक्सेप्टेड सीटों में से आधे से अधिक सीटें अलॉटमेंट के फाइनल स्टेप के बाद भी अभी तक खाली पड़ी है।