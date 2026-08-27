UPTET 2026 Result: कार्यरत टीचर्स के लिए टीईटी जरूरी, जानिए प्रमोशन और जॉब सिक्योरिटी पर सुप्रीम कोर्ट के नियम

uptet result, Government Rules for Teachers: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा यूपीटीईटी (UPTET Result 2026) का रिजल्ट कल यानी 26 अगस्त 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इस एग्जाम में लाखों नए छात्रों के साथ-साथ पहले से काम करने वाले टीचर्स ने भी हिस्सा लिया था। UPTET Exam 2026 में करीब 1994661 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से आकड़ों के अनुसार काम करने वाले 268799 पुराने टीचर्स भी शामिल थे।

काम करने वाले पुराने टिचर्स की जॉब को लेकर परेशानी

यूपीटीईटी एग्जाम का रिजल्ट जारी होते ही उन सभी काम करने वाले पुराने टीचर्स के बीच चिंता बढ़ गई है, जो इस एग्जाम में पास नहीं हो पाए हैं। कल के रिजल्ट को देखने के बाद सभी पुराने काम करने वाले टीचर्स के मन में बस एक सवाल चल रहा है, कि क्या टीईटी में फेल होने से उनकी जॉब को नुकसान पहुचेंगा?