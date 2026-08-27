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DU PG Admission 2026: 1 साल पीजी सिलेब्स के लिए राउंड 2 और 3 का शेड्यूल जारी, जानें फीस सबमिट की लास्ट डेट कब?

By Akshara Verma
Last Updated: Aug 27, 2026, 13:13 IST

दिल्ली यूनिवर्सिटी PG एडमिशन 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने 2026-27 के लिए डीयू के एक साल पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रमों में एडमिशन के राउंड 2 और 3 का पूरा शेड्यूल आज 27 अगस्त, 2026 को वेबसाइट admission.uod.ac.in पर जारी कर दिया है। छात्र यहां से सारा प्रोसेस जानें। 

DU PG Admission 2026: 1 साल पीजी सिलेब्स के लिए राउंड 2 और 3 का शेड्यूल जारी, जानें फीस सबमिट की लास्ट डेट कब?
DU PG Admission 2026: 1 साल पीजी सिलेब्स के लिए राउंड 2 और 3 का शेड्यूल जारी, जानें फीस सबमिट की लास्ट डेट कब?

DU One-Year PG Admission 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए 1 साल पोस्ट ग्रेजुएट (One-Year PG) सिलेब्स में एशमिशन लेने वाले छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल पोर्टल admission.uod.ac.in पर राउंड 2 और राउंड 3 का डिटेल एडमिशन शेड्यूल आज यानी 27 अगस्त 2026 को जारी कर दिया है।

यदि आपने DU के 1 साल पीजी सिलेब्स जैसे M.A., M.Sc., M.Com आदि में रजिस्ट्रेशन किया है, तो अलॉट की गई सीट को एक्सेप्ट करने और फीस जमा करने की डेट्स के बारे में जानने के लिए नीचे दिए गए शेड्यूल को देखें। DU द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार, सीटों के अलॉटमेंट का दूसरा राउंड भी कल, 26 अगस्त 2026 को जारी किया गया था।

DU One-Year PG Round 2 and Round 3 Admission Schedule

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा राउंड 2 और 3 के पूरे Allocation-cum-Admission schedule की ऑफिशियल डेट्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। 

इवेंट 

डिटेल्स 

राउंड 2 के अलॉटमेंट की घोषणा

26 अगस्त 2026

सीट Accept करने का टाइम

26 अगस्त से 27 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक)

विभागों द्वारा रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन और मंजूरी

26 अगस्त से 28 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक)

ऑनलाइन फीस जमा करने की लास्ट डेट 

29 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक)

DU One-Year PG Admission 2026 Programmes List, Check Here 

दिल्ली विश्वविद्यालय, शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए निम्नलिखित DU One-Year PG में एडमिशन के लिए राउंड-II/III का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। छात्र यहां से पूरी लिस्ट देखें। 

ROUND-III

ROUND-II

1. MASTER OF BIOMEDICAL SCIENCES

1. MASTER OF ARTS (APPLIED PSYCHOLOGY)

2. MASTER OF SCIENCE (BOTANY)

2. MASTER OF ARTS (ECONOMICS)

3. MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY)

3. MASTER OF ARTS (ENGLISH)

4. MASTER OF SCIENCE (ELECTRONICS)

4. MASTER OF ARTS (GEOGRAPHY)

5. MASTER OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL SCIENCES)

5. MASTER OF ARTS (HINDI)

6. MASTER OF SCIENCE (HUMAN DEVELOPMENT & CHILDHOOD STUDIES)

6. MASTER OF ARTS (HISTORY)

7. MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS)

7. MASTER OF ARTS (PHILOSOPHY)

8. MASTER OF SCIENCE (MICROBIOLOGY)

8. MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE)

9. MASTER OF SCIENCE (PHYSICS)

9. MASTER OF ARTS (PSYCHOLOGY)

10. MASTER OF SCIENCE (STATISTICS)

10. MASTER OF ARTS (SANSKRIT)

11. MASTER OF SCIENCE (ZOOLOGY)

11. MASTER OF ARTS (SOCIAL WORK)

 

12. MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY)

 

13. MASTER OF ARTS (URDU)

 

14. MASTER OF COMMERCE

 

15. MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE)

DU One-Year PG Round 2 and Round 3 Admission Schedule Notice Out - यहां से पढ़े 

Du Round 2 & 3 Schedule कैसे डाउनलोड करें? 

छात्र डीयू यूनिवर्सिटी द्वारा पोस्ट-ग्रेजुएशन के राउंड 2 और 3 के शेड्यूल को डाउनलोड करने के लिए यहां से स्टेप्स देखें। 

  1. DU के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल admission.uod.ac.in पर विजिट करें। 
  2. होमपेज पर ‘One Year PG Admissions 2026-27’ के सेक्शन को खोलें। 
  3. फिर, 'One Year PG Round II/III Schedule' के लिंक पर क्लिक करें।
  4. लिंक पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर PDF शेड्यूल खुल जाएगा। 
  5. आप इस शेड्यूल को डाउनलोड कर लें। 

छात्रों शेड्यूल देखने के बाद इन बातों का ध्यान रखें: 

दिल्ली विश्वविद्यालय में पोस्ट-ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने से पहले छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए गए शेड्यूल को देखें। साथ ही, नीचे दी गई इन बातों का भी ध्यान रखें। 

  1. टाइम पर फीस को जमा: यदि आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है। साथ ही, विभाग ने रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कर दिया है, तो 29 अगस्त रात 11:59 बजे से पहले फीस को जमा करना जरूरी है। शेड्यूल के अनुसार टाइम खत्म होने के बाद सीट अलॉटमेंट अपने आप रद्द हो जाएगा।

  1. डॉक्यूमेंट्स का री-वेरिफिकेशन: अपने डैशबोर्ड पर नियमित रूप से लॉग इन करके चेक करते रहें कि विभाग ने आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती तो नहीं निकाली है। यदि कोई सवाल पूछा जाए, तो उसका जवाब तुरंत दें।

  1. अपग्रेड ऑप्शन का उपयोग: छात्रों को अपनी पहली पसंद का कॉलेज या कोर्स नहीं मिला है, तो फीस को जमा करने के बाद अगले राउंड यानी राउंड 3 के लिए 'Upgrade' का ऑप्शन चुन सकते हैं। 

यहां भी पढ़े: GATE 2027 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 अगस्त से शुरू: फॉर्म भरने से पहले तैयार रखें ये Documents

Akshara Verma
Akshara Verma

Executive - Editorial

Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.

A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

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First Published: Aug 27, 2026, 13:13 IST

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