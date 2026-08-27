DU PG Admission 2026: 1 साल पीजी सिलेब्स के लिए राउंड 2 और 3 का शेड्यूल जारी, जानें फीस सबमिट की लास्ट डेट कब?

DU One-Year PG Admission 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए 1 साल पोस्ट ग्रेजुएट (One-Year PG) सिलेब्स में एशमिशन लेने वाले छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल पोर्टल admission.uod.ac.in पर राउंड 2 और राउंड 3 का डिटेल एडमिशन शेड्यूल आज यानी 27 अगस्त 2026 को जारी कर दिया है।

यदि आपने DU के 1 साल पीजी सिलेब्स जैसे M.A., M.Sc., M.Com आदि में रजिस्ट्रेशन किया है, तो अलॉट की गई सीट को एक्सेप्ट करने और फीस जमा करने की डेट्स के बारे में जानने के लिए नीचे दिए गए शेड्यूल को देखें। DU द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार, सीटों के अलॉटमेंट का दूसरा राउंड भी कल, 26 अगस्त 2026 को जारी किया गया था।

DU One-Year PG Round 2 and Round 3 Admission Schedule

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा राउंड 2 और 3 के पूरे Allocation-cum-Admission schedule की ऑफिशियल डेट्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।