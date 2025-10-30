IB ACIO Tech Salary 2025: इन-हैंड सैलरी, ग्रेड पे,मिलने वाले भत्ते और सुविधाएं

IB ACIO Tech Salary 2025: खुफिया ब्यूरो (IB), जो गृह मंत्रालय का हिस्सा है, ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड II/टेक्निकल पदों के लिए भर्ती निकाली है। यह एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी है। इसके आकर्षक वेतन और लाभों के कारण यह कई Candidates को आकर्षित करती है, खासकर इंजीनियरिंग और तकनीकी योग्यता वाले लोगों को। यह लेख IB ACIO Tech Salary 2025 के बारे में पूरी जानकारी देगा। इसमें इन-हैंड सैलरी, वेतनमान, भत्ते, ग्रेड पे और जॉब प्रोफाइल शामिल हैं। IB ACIO Tech सैलरी 2025 IB ACIO Tech सैलरी 2025 बहुत प्रतिस्पर्धी है और इसमें कई तरह के भत्ते शामिल होते हैं, जो इसे एक शानदार करियर विकल्प बनाता है। ACIO-II (Tech) के लिए शुरुआती मूल वेतन लेवल 7 पर होता है। यह DCIO, असिस्टेंट डायरेक्टर (टेक्निकल), और जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर जैसे उच्च पदों पर प्रमोशन के साथ बढ़ता है। अधिकारियों को मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता (TA), और विशेष सुरक्षा भत्ता (SSA) मिलता है। अनुभव और वरिष्ठता के साथ वेतन में काफी बढ़ोतरी होती है। यह तकनीकी खुफिया जानकारी, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों में अधिकारी की जिम्मेदारियों को दर्शाता है।

IB ACIO Tech सैलरी स्ट्रक्चर 2025 खुफिया ब्यूरो (IB) में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) टेक्निकल का पद 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के अनुसार पे लेवल 7 के अंतर्गत आता है। कुल वेतन में मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और परिवहन भत्ता (TA) जैसे भत्ते शामिल होते हैं। Candidates नीचे दी गई तालिका में IB ACIO ग्रेड 2 की पूरी सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं: वेतन स्तर स्तर 7 (7वीं सीपीसी) वेतनमान ₹44,900 – ₹1,42,400 ग्रेड पे ₹4,600 मूल वेतन (प्रारंभिक) ₹44,900 प्रति माह महंगाई भत्ता (डीए) मूल वेतन का लगभग 46% मकान किराया भत्ता (HRA) 8%–24% (शहर पर निर्भर करता है) परिवहन भत्ता (टीए) ₹3,600 – ₹7,200 (शहर-आधारित) सकल मासिक वेतन ₹75,000 – ₹90,000 (लगभग) हाथ में वेतन ₹65,000 – ₹75,000 (कटौती के बाद) IB ACIO Tech Salary 2025: शहर के अनुसार HRA और TA

IB ACIO Tech पदों के लिए मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता (TA) शहर के वर्गीकरण के आधार पर अलग-अलग होता है। शहरों को X (मेट्रो), Y (टियर-2), या Z (टियर-3/ग्रामीण) में बांटा गया है। इसका असर कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी पर पड़ता है। HRA और TA की जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल में देखें: सिटी क्लास एचआरए (%) लगभग इन-हैंड वेतन X (दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहर) 24% ₹72,000 – ₹75,000 वाई (टियर-2 शहर) 16% ₹68,000 – ₹70,000 Z (टियर-3 और ग्रामीण क्षेत्र) 8% ₹65,000 – ₹67,000 IB ACIO Tech भत्ते और सुविधाएं 2025 IB ACIO टेक्निकल अधिकारियों को कई भत्ते और लाभ मिलते हैं। यह इस सरकारी नौकरी को मूल वेतन के अलावा भी बहुत फायदेमंद बनाता है। IB ACIO Tech के लिए भत्ते और सुविधाएं इस प्रकार हैं: महंगाई भत्ता (DA)

मकान किराया भत्ता (HRA)

परिवहन भत्ता (TA)

विशेष सुरक्षा भत्ता (SSA)

अवकाश यात्रा रियायत (LTC)

चिकित्सा सुविधाएं

पेंशन लाभ

ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण