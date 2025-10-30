Rajasthan VDO Admit Card 2025
Focus
Quick Links

IB ACIO Tech Salary 2025: इन-हैंड सैलरी, ग्रेड पे,मिलने वाले भत्ते और सुविधाएं

By Priyanka Pal
Oct 30, 2025, 16:57 IST

IB ACIO Tech Salary 2025: एक प्रतिस्पर्धी वेतनमान होता है, जिसमें DA, HRA, TA, और SSA जैसे भत्ते शामिल हैं। अधिकारियों को शहर के आधार पर मिलने वाली सुविधाओं, चिकित्सा लाभों और पेंशन योजनाओं का फायदा मिलता है। इस भूमिका में तकनीकी विशेषज्ञता और खुफिया काम दोनों शामिल हैं, जिसमें साइबर सुरक्षा और डेटा विश्लेषण जैसी जिम्मेदारियां होती हैं। इस लेख में वेतनमान, इन-हैंड सैलरी, भत्ते, सुविधाएं, जॉब प्रोफाइल, करियर ग्रोथ और प्रमोशन के बारे में विस्तार से जानें।

Add as a preferred source on Google
Join us
IB ACIO Tech Salary 2025
IB ACIO Tech Salary 2025

IB ACIO Tech Salary 2025: खुफिया ब्यूरो (IB), जो गृह मंत्रालय का हिस्सा है, ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड II/टेक्निकल पदों के लिए भर्ती निकाली है। यह एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी है। इसके आकर्षक वेतन और लाभों के कारण यह कई Candidates को आकर्षित करती है, खासकर इंजीनियरिंग और तकनीकी योग्यता वाले लोगों को।

यह लेख IB ACIO Tech Salary 2025 के बारे में पूरी जानकारी देगा। इसमें इन-हैंड सैलरी, वेतनमान, भत्ते, ग्रेड पे और जॉब प्रोफाइल शामिल हैं।

IB ACIO Tech सैलरी 2025

IB ACIO Tech सैलरी 2025 बहुत प्रतिस्पर्धी है और इसमें कई तरह के भत्ते शामिल होते हैं, जो इसे एक शानदार करियर विकल्प बनाता है। ACIO-II (Tech) के लिए शुरुआती मूल वेतन लेवल 7 पर होता है। यह DCIO, असिस्टेंट डायरेक्टर (टेक्निकल), और जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर जैसे उच्च पदों पर प्रमोशन के साथ बढ़ता है।

अधिकारियों को मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता (TA), और विशेष सुरक्षा भत्ता (SSA) मिलता है। अनुभव और वरिष्ठता के साथ वेतन में काफी बढ़ोतरी होती है। यह तकनीकी खुफिया जानकारी, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों में अधिकारी की जिम्मेदारियों को दर्शाता है।

IB ACIO Tech सैलरी स्ट्रक्चर 2025

खुफिया ब्यूरो (IB) में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) टेक्निकल का पद 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के अनुसार पे लेवल 7 के अंतर्गत आता है। कुल वेतन में मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और परिवहन भत्ता (TA) जैसे भत्ते शामिल होते हैं। Candidates नीचे दी गई तालिका में IB ACIO ग्रेड 2 की पूरी सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं:

वेतन स्तर

स्तर 7 (7वीं सीपीसी)

वेतनमान

₹44,900 – ₹1,42,400

ग्रेड पे

₹4,600

मूल वेतन (प्रारंभिक)

₹44,900 प्रति माह

महंगाई भत्ता (डीए)

मूल वेतन का लगभग 46%

मकान किराया भत्ता (HRA)

8%–24% (शहर पर निर्भर करता है)

परिवहन भत्ता (टीए)

₹3,600 – ₹7,200 (शहर-आधारित)

सकल मासिक वेतन

₹75,000 – ₹90,000 (लगभग)

हाथ में वेतन

₹65,000 – ₹75,000 (कटौती के बाद)

IB ACIO Tech Salary 2025: शहर के अनुसार HRA और TA

IB ACIO Tech पदों के लिए मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता (TA) शहर के वर्गीकरण के आधार पर अलग-अलग होता है। शहरों को X (मेट्रो), Y (टियर-2), या Z (टियर-3/ग्रामीण) में बांटा गया है। इसका असर कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी पर पड़ता है। HRA और TA की जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल में देखें:

सिटी क्लास

एचआरए (%)

लगभग इन-हैंड वेतन

X (दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहर)

24%

₹72,000 – ₹75,000

वाई (टियर-2 शहर)

16%

₹68,000 – ₹70,000

Z (टियर-3 और ग्रामीण क्षेत्र)

8%

₹65,000 – ₹67,000

IB ACIO Tech भत्ते और सुविधाएं 2025

IB ACIO टेक्निकल अधिकारियों को कई भत्ते और लाभ मिलते हैं। यह इस सरकारी नौकरी को मूल वेतन के अलावा भी बहुत फायदेमंद बनाता है। IB ACIO Tech के लिए भत्ते और सुविधाएं इस प्रकार हैं:

  • महंगाई भत्ता (DA)
  • मकान किराया भत्ता (HRA)
  • परिवहन भत्ता (TA)
  • विशेष सुरक्षा भत्ता (SSA)
  • अवकाश यात्रा रियायत (LTC)
  • चिकित्सा सुविधाएं
  • पेंशन लाभ
  • ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण

IB ACIO Tech करियर ग्रोथ और प्रमोशन 2025

IB ACIO (टेक्निकल) करियर में विकास के बेहतरीन अवसर मिलते हैं। प्रमोशन प्रदर्शन, वरिष्ठता और विभागीय परीक्षाओं में सफलता पर निर्भर करते हैं, जिससे अधिकारी समय के साथ लगातार उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं। Candidates नीचे दी गई तालिका में करियर ग्रोथ और प्रमोशन के बारे में देख सकते हैं:

डाक

पदोन्नति समयरेखा

वेतन स्तर

सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी (एसीआईओ-II/टेक)

प्रवेश के स्तर पर

स्तर 7

उप केंद्रीय खुफिया अधिकारी (DCIO)

4-6 वर्षों के बाद

स्तर 10

सहायक निदेशक (तकनीकी)

वरिष्ठ पद

स्तर 11

संयुक्त उप निदेशक

पदोन्नति के आधार पर

स्तर 12+

Check:

UP Police Computer Operator CS Questions 2025

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News