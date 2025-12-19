Pariksha Pe Charcha 2026 Registration: 1 करोड़ के पार पहुंचा PPC 2026 रजिस्ट्रेशन, क्या आपने बुक किया PM मोदी से बात करने का मौका?

बोर्ड परीक्षाओं का तनाव दूर करने और छात्रों में नया जोश भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' (PPC 2026) 9वें संस्करण के साथ वापस आ गया है। इस साल इस कार्यक्रम को लेकर देश भर के छात्रों, टीचर्स और पेरेंट्स में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के नए नंबर के मुताबिक 1,09,65,247 से अधिक लोग भाग ले चुके है।

अगर आप भी पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं उनसे एग्जाम स्ट्रेस पर सवाल पूछना चाहते हैं या प्रधानमंत्री आवास घूमना चाहते हैं तो जल्दी रजिस्टर कर लीजिए. ये प्रोग्राम एग्जाम के तनाव को दूर करने का अच्‍छा माध्‍यम है।

PPC 2026: रजिस्ट्रेशन के ताजा आंकड़े

नीचे दी गई टेबल में आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने लोगों ने अब तक अपनी भागीदारी दर्ज की है।