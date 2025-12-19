Rajasthan VDO Result 2025
IBPS RRB PO Result 2025: जल्द जारी होगा प्रीलिम्स परीक्षा ibps.in का परिणाम

By Priyanka Pal
Dec 19, 2025, 13:53 IST

IBPS RRB PO Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से जल्द आरआरबी पीओ परिणाम 2025 जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार 22 और 23 नवंबर प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपने परिणाम से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट यहां लेख में देख सकते हैं। 

IBPS RRB PO Result 2025
IBPS RRB PO Result 2025

IBPS RRB PO Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) जल्द आरआरबी पीओ परिणाम 2025 जारी करेगा। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन आईबीपीएस की ओर से 22 और 23 नवंबर को किया गया था। जिसके रिजल्ट का इंतजार उम्मीदवार बेसब्री से कर रहे हैं। आरआरबी पीओ का कट ऑफ परिणाम घोषित होने के कुछ दिनों बाद जारी किया जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन 28 दिसंबर को किया जाएगा। उम्मीदवार आवश्यक क्रेडेंशियल से लॉग इन करके रिजल्ट देख सकते हैं। 

IBPS RRB PO Result 2025: आईबीपीएस परिणाम जल्द 

आईबीपीएस आरआरबी पीओ का रिजल्ट लिंक जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर उपलब्ध होगा। आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार रिजल्ट जारी होते ही अपनी योग्यता की स्थिति देख सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, रिजल्ट जारी होते ही नीचे एक डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध करा दिया जाएगा:

IBPS RRB PO Result 2025

आईबीपीएस परिणाम जल्द

IBPS RRB PO Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण

आईबीपीएस आरआरबी पीओ परिणाम 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण डिटेल उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS)

परीक्षा का नाम 

आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 

प्रीलिम्स परीक्षा आयोजन कब हुआ था? 

22 और 23 नवंबर 

परिणाम जारी होने की तिथि 

जल्द 

मुख्य परीक्षा का आयोजन कब होगा?

28 दिसंबर, 2025

चयन प्रक्रिया 

  • प्रीलिम्स

  • मुख्य परीक्षा

ऑफिशियल वेबसाइट 

ibps.in

IBPS RRB PO Result 2025: ऑनलाइन परिणाम चेक करने के स्टेप

आईबीपीएस आरआरबी पीओ परिणाम 2025 जल्द जारी किया जा सकता है, जिसे उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, IBPS RRB PO Result 2025 लिंक पर जाएं। 

स्टेप 3 अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करें। 

स्टेप 4 परिणाम आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

स्टेप 5 जिसकी जांच करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

