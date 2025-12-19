IBPS RRB PO Result 2025: जल्द जारी होगा प्रीलिम्स परीक्षा ibps.in का परिणाम

IBPS RRB PO Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) जल्द आरआरबी पीओ परिणाम 2025 जारी करेगा। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन आईबीपीएस की ओर से 22 और 23 नवंबर को किया गया था। जिसके रिजल्ट का इंतजार उम्मीदवार बेसब्री से कर रहे हैं। आरआरबी पीओ का कट ऑफ परिणाम घोषित होने के कुछ दिनों बाद जारी किया जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन 28 दिसंबर को किया जाएगा। उम्मीदवार आवश्यक क्रेडेंशियल से लॉग इन करके रिजल्ट देख सकते हैं।

IBPS RRB PO Result 2025: आईबीपीएस परिणाम जल्द

आईबीपीएस आरआरबी पीओ का रिजल्ट लिंक जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर उपलब्ध होगा। आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार रिजल्ट जारी होते ही अपनी योग्यता की स्थिति देख सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, रिजल्ट जारी होते ही नीचे एक डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध करा दिया जाएगा: