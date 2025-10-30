Rajasthan VDO Admit Card 2025
Focus
Quick Links

UP Police Computer Operator CS Questions 2025: यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर अक्सर पूछे जाने वाले CS प्रश्न और उनके उत्तर

By Priyanka Pal
Oct 30, 2025, 12:56 IST

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर सीएस के प्रश्न, Candidates को कंप्यूटर की मुख्य अवधारणाओं, परीक्षा के ट्रेंड और यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर सीएस परीक्षा 2025 में बेहतर प्रदर्शन करने की असरदार रणनीतियों को समझने में मदद करते हैं। इस लेख में सही उत्तरों के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। साथ ही, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस के लिए एक डाउनलोड करने योग्य PDF और तैयारी के लिए विस्तृत मार्गदर्शन भी दिया गया है।

Add as a preferred source on Google
Join us
UP Police Computer Operator CS Questions 2025
UP Police Computer Operator CS Questions 2025

उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर भर्ती होने के इच्छुक Candidates के लिए, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर सीएस के प्रश्न भर्ती प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा हैं। यह परीक्षा 01 और 02 नवंबर, 2025 को होनी है। यह सेक्शन कंप्यूटर की बुनियादी बातों, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा हैंडलिंग और ऑफिस एप्लीकेशन के बारे में आपकी समझ का मूल्यांकन करता है। इस परीक्षा की तैयारी कर रहे Candidates को कंप्यूटर की थ्योरी और प्रैक्टिकल, दोनों तरह की अवधारणाओं की स्पष्ट समझ होनी चाहिए।

नियमित रूप से यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर सीएस के प्रश्नों का अभ्यास करने से सटीकता और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है। ये प्रश्न आम तौर पर बहुविकल्पीय (multiple-choice) होते हैं। इनसे यह परखा जाता है कि कोई candidate असल परिस्थितियों में कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान का इस्तेमाल कैसे कर पाते हैं।

इस लेख में सही उत्तरों के साथ सबसे महत्वपूर्ण यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर साइंस प्रश्नों की एक सूची दी गई है। साथ ही, इसमें एक PDF डाउनलोड लिंक और तैयारी के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, ताकि Candidates को परीक्षा की तैयारी के सफर में असरदार तरीके से मदद मिल सके।

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर सीएस प्रश्न

कंप्यूटर साइंस सेक्शन के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के कुछ अपेक्षित प्रश्न नीचे दिए गए हैं:

प्र.1. निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है?


a) एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर


b) एजुकेशन सॉफ्टवेयर


c) प्रोग्रामिंग भाषा ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर


d) पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर


उत्तर: c) प्रोग्रामिंग भाषा ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर


प्र.2. MS-Excel 365 में किसी सेल के कंटेंट को इटैलिक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है?


a) Ctrl + 4


b) Ctrl + 3


c) Ctrl + 6


d) Ctrl + 2


उत्तर: b) Ctrl + 3


प्र.3. FTP का पूरा नाम क्या है?


a) फाइल टेक्स्ट पेजिंग


b) फाइल ट्रांसफर पेजिंग


c) फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल


d) फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल


उत्तर: d) फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल


प्र.4. IBM 360 को कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था?


a) पहली पीढ़ी


b) दूसरी पीढ़ी


c) तीसरी पीढ़ी


d) चौथी पीढ़ी


उत्तर: c) तीसरी पीढ़ी

प्र.5. डेटा ट्रांसमिशन के किस मोड में डेटा एक ही समय में दोनों दिशाओं में भेजा जा सकता है?


a) सिंप्लेक्स


b) हाफ-डुप्लेक्स


c) फुल-डुप्लेक्स


d) क्वार्टर-डुप्लेक्स


उत्तर: c) फुल-डुप्लेक्स


प्र.6. एक स्टार नेटवर्क में, N नोड्स को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की जरूरत होती है?


a) N + 1


b) N/2


c) (N/2) – 1


d) N – 1


उत्तर: d) N – 1


प्र.7. कंप्यूटर के पूरे जीवनकाल में न बदले जा सकने वाले प्रोग्राम निर्देशों को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?


a) ROM


b) RAM


c) रजिस्टर


d) कैश


उत्तर: a) ROM


प्र.8. निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों काम कर सकता है?


a) कीबोर्ड


b) माउस


c) कम्युनिकेशन डिवाइस


d) ट्रैकबॉल


उत्तर: c) कम्युनिकेशन डिवाइस


प्र.9. PowerPoint में, दो तरह की साउंड इफेक्ट फाइलें जिन्हें प्रेजेंटेशन में जोड़ा जा सकता है, वे हैं:


a) .jpg और .gif फाइलें


b) .wav और .mid फाइलें


c) .wav और .gif फाइलें


d) .wav और .jpg फाइलें


उत्तर: b) .wav और .mid फाइलें


प्र.10. निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन-इंपैक्ट प्रिंटर है?


a) लेजर


b) डॉट मैट्रिक्स


c) डेजी व्हील


d) ड्रम


उत्तर: a) लेजर


प्र.11. __________ का मतलब उन वेबसाइटों के डिजाइन से है जो इंटरनेट पर दिखाई देती हैं।


a) वेब डिजाइन


b) डेटा डिजाइन


c) यूएक्स डिजाइन


d) जीयूआई


उत्तर: a) वेब डिजाइन


प्र.12. __________ स्टाइल एक कॉम्पैक्ट कैलेंडर बनाता है जो आपका दैनिक कैलेंडर, आपकी टास्क लिस्ट और आपका साप्ताहिक कैलेंडर दिखाता है।


a) डेली


b) वीकली एजेंडा


c) वीकली कैलेंडर


d) ट्राई-फोल्ड


उत्तर: d) ट्राई-फोल्ड


प्र.13. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?


I. आईसीटी, आईटी का एक सबसेट है।


II. किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है।


a) I और II दोनों


b) केवल I


c) केवल II


d) न तो I और न ही II


उत्तर: d) न तो I और न ही II


प्र.14. एक्सेल एक्सप्रेशन =SUM(1, "A")/0 के लिए एरर वैल्यू है:


a) #REF!


b) #DIV/0!


c) #VALUE!


d) #NAME?


उत्तर: c) #VALUE!


प्र.15. Linux में, कौन सा कमांड किसी फाइल में लाइनों की संख्या गिनता है?


a) Lc


b) Wc -l


c) Cl


d) Count


उत्तर: b) Wc -l


प्र.16. निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है?


a) MS Word


b) ऑपरेटिंग सिस्टम


c) Photoshop


d) VLC Media Player


उत्तर: b) ऑपरेटिंग सिस्टम


प्र.17. किस स्टोरेज डिवाइस का एक्सेस टाइम सबसे तेज होता है?


a) हार्ड डिस्क


b) कैश मेमोरी


c) CD-ROM


d) फ्लॉपी डिस्क


उत्तर: b) कैश मेमोरी


प्र.18. टास्क मैनेजर को सीधे खोलने के लिए किस कुंजी संयोजन (key combination) का उपयोग किया जाता है?


a) Ctrl + Alt + Del


b) Alt + F4


c) Ctrl + Shift + Esc


d) Windows + R


उत्तर: c) Ctrl + Shift + Esc


प्र.19. कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है:


a) बिट


b) बाइट


c) निबल


d) वर्ड


उत्तर: a) बिट


प्र.20. निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी हर डिवाइस को हर दूसरे डिवाइस से जोड़ती है?


a) स्टार


b) मेश


c) रिंग


d) बस

उत्तर: b) मेश


यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर सीएस प्रश्न PDF

आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए, हमने यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर सीएस प्रश्नों का एक पूरा PDF सेट तैयार किया है। इसमें विस्तृत व्याख्या के साथ सबसे ज्यादा अपेक्षित प्रश्न शामिल हैं।

यह PDF, Candidates को प्रभावी ढंग से अभ्यास करने, तेजी से रिवीजन करने और पिछली परीक्षाओं में अपनाए गए पैटर्न को समझने में मदद करता है।

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर सीएस प्रश्न पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Also Check:

RRB NTPC CBT 1 Syllabus 2025 PDF


 

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News