RRB NTPC CBT 1 Syllabus 2025 PDF: आरआरबी NTPC सीबीटी 1 सिलेबस PDF, सभी विषयों के टॉपिक देखें

RRB NTPC CBT 1 Syllabus 2025 in Hindi: रेलवे भर्ती बोर्ड ने भारतीय रेलवे की नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में पदों के लिए आवेदन करने वाले Candidates के लिए आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस और परीक्षा पैटर्न जारी किया है। अच्छी तैयारी के लिए Candidates को सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। 2025-26 भर्ती के लिए आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में बंटी है: प्रारंभिक परीक्षा (जिसे CBT 1 भी कहा जाता है), मुख्य परीक्षा (जिसे CBT 2 भी कहा जाता है), और पद के आधार पर टाइपिंग स्किल टेस्ट या कंप्यूटर-आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट दोनों स्तरों के लिए एनटीपीसी सिलेबस में बदलाव किया है। Candidates आसानी से तैयारी करने के लिए नीचे दिए गए लिंक से आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। RRB NTPC CBT 1 Syllabus 2025 Hindi Mein: महत्वपूर्ण विवरण

आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए दो कंप्यूटर-आधारित टेस्ट चरण होंगे: CBT 1 और CBT 2। आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 और CBT 2 के सिलेबस में तीन विषय शामिल हैं: गणित, सामान्य जागरूकता, और सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति। हर विषय के लिए आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस के बारे में विस्तार से जानने से पहले, आइए आगामी परीक्षा के सिलेबस और परीक्षा प्रारूप का अवलोकन करें। संगठन का नाम रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) परीक्षा स्तर राष्ट्रीय विषयों गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि और तर्क परीक्षा मोड ऑनलाइन (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) परीक्षा अवधि 90 मिनट नकारात्मक अंकन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 परीक्षा श्रेणी स्नातक स्तर के पद, स्नातकोत्तर स्तर के पद परीक्षा/चयन प्रक्रिया के चरण सीबीटी-1 सीबीटी-2 टाइपिंग कौशल परीक्षा/सीबीएटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन/चिकित्सा परीक्षा परीक्षा का माध्यम/भाषा 15 भाषाएं

RRB NTPC CBT 1 Syllabus 2025 PDF: डाउनलोड करें आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस 2025 PDF परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए Candidates को महत्वपूर्ण टॉपिक की एक स्पष्ट रूपरेखा देता है। Candidates नीचे दिए गए लिंक से सिलेबस PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यह PDF रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा पहले जारी किए गए सिलेबस पर आधारित है। आरआरबी एनटीपीसी पाठ्यक्रम 2025 पीडीएफ यहां डाउनलोड करें RRB NTPC Exam Pattern 2025: एग्जाम पैटर्न देखें आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस 2025 के तीन मुख्य विषय सामान्य जागरूकता, गणित और सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति हैं। आधिकारिक आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा पैटर्न के अनुसार, Candidates को चयन प्रक्रिया के चार चरणों को पास करना होगा: पहला चरण CBT परीक्षा, दूसरा चरण CBT परीक्षा, कंप्यूटर-आधारित एप्टीट्यूड/टाइपिंग टेस्ट, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। CBT में सामान्य जागरूकता, गणित और सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति जैसे विषय शामिल होंगे। टाइपिंग टेस्ट केवल सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट जैसे पदों के लिए ही है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा पैटर्न 2025 की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

* आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव-टाइप बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। * CBT 1 में 100 अंकों के लिए 100 प्रश्न होते हैं, और CBT 2 में 120 अंकों के लिए 120 प्रश्न होते हैं। * CBT 1 और CBT 2 दोनों परीक्षाएं 90-90 मिनट की होंगी। * CBT 1 और CBT 2 दोनों में हर गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा पैटर्न परीक्षा अवधि (मिनटों में) सामान्य जागरूकता अंक शास्त्र सामान्य बुद्धि और तर्क प्रश्नों की कुल संख्या 90 40 30 30 100 आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा पैटर्न परीक्षा अवधि (मिनटों में) सामान्य जागरूकता अंक शास्त्र सामान्य बुद्धि और तर्क प्रश्नों की कुल संख्या 90 50 35 35 120 RRB NTPC Syllabus 2025: सीबीटी 1 सिलेबस आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस 2025 के विषयों में सामान्य जागरूकता, गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति शामिल हैं। आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस में संख्या प्रणाली, प्रतिशत, लाभ और हानि, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, अनुपात, समानुपात, आयु संबंधी समस्याएं, पहेलियां, कोडिंग और डिकोडिंग, कला और संस्कृति जैसे कई टॉपिक शामिल हैं।

एनटीपीसी सिलेबस CBT 1 परीक्षा के लिए विषय-अनुसार सिलेबस नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। विषय महत्वपूर्ण विषय अंक शास्त्र संख्या प्रणाली दशमलव भिन्न एलसीएम और एचसीएफ अनुपात और अनुपात को PERCENTAGE क्षेत्रमिति समय और कार्य गति, समय और दूरी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज लाभ और हानि प्राथमिक बीजगणित ज्यामिति और त्रिकोणमिति अवारेज उम्र पर समस्याएँ डेटा व्याख्या प्राथमिक सांख्यिकी, आदि सामान्य बुद्धि और तर्क उपमा संख्या और वर्णमाला श्रृंखला का समापन कोडिंग और डिकोडिंग गणितीय संक्रियाएँ समानताएं और भेद रिश्ते विश्लेषणात्मक तर्क न्यायवाक्य जम्बलिंग वेन डायग्राम पहेली डेटा पर्याप्तता कथन- निष्कर्ष कथन: कार्यवाही के तरीके निर्णय लेना एमएपीएस ग्राफ़ आदि की व्याख्या सामान्य जागरूकता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ क्रीडा और खेल भारत की कला और संस्कृति भारतीय साहित्य भारत के स्मारक और स्थान सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान (10वीं सीबीएसई तक) भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल भारतीय राजनीति एवं शासन- संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम सहित विकास संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोगों की मूल बातें सामान्य संक्षिप्ताक्षर भारत में परिवहन प्रणालियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ प्रमुख सरकारी कार्यक्रम भारत की वनस्पति और जीव भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, आदि इतिहास भारत का प्राचीन इतिहास प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, महाजनपदों एवं मगध का उदय, धार्मिक क्रांति, मौर्य साम्राज्य, संगम युग, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल/वर्धन राजवंश, हर्ष के बाद का भारत भारत का मध्यकालीन इतिहास राजपूत युग, सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य, सूफी और भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मराठा राज्य और मराठा संघ, यूरोपीय लोगों का आगमन भारत का आधुनिक इतिहास ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक-धार्मिक आंदोलन, 1857 का विद्रोह, कांग्रेस का उदारवादी, गरमपंथी चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, गांधीवादी युग, स्वतंत्रता का पहला चरण राजनीति भारतीय संविधान का विकास संविधान सभा और संविधान निर्माण भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन भारतीय संविधान की कुछ विशेष विशेषताएँ भारतीय संघ की संघीय और एकात्मक विशेषताएं प्रस्तावना संघ और उसके क्षेत्र राज्यों का पुनर्गठन सिटिज़नशिप मौलिक अधिकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन की प्रक्रिया संघ की कार्यकारिणी भारत की संसद सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय अंतर-राज्यीय परिषद वित्त आयोग योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय एकता परिषद अंतर-राज्यीय संबंध आपातकालीन प्रावधान राष्ट्रीय प्रतीक