ITBP Admit Card 2025 OUT: आईटीबीपी ने जारी किए कांस्टेबल सहित अन्य पदों के लिए फिजिकल एडमिट कार्ड, ये रहा Direct Link

ITBP Physical Admit Card 2025 OUT: इंडो‑तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) ने Head Constable, Constable Driver, Sub Inspector, Motor Mechanic और Driver पदों के लिए फिजिकल टेस्ट (PET/PST) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब अपने हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट- recruitment.itbpolice.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ITBP PET/PST एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होगी।
ITBP Physical (PET/PST) Admit Card 2025 Download Link
आईटीबीपी ने 2025 के लिए हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर, सब‑इंस्पेक्टर, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर पदों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आईटीबीपी की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in से या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
ITBP Constable Admit Card 2025 Link
ITBP Head Constable Admit Card 2025 Link
ITBP Sub Inspector Admit Card 2025 Link
ITBP Motor Mechanic Admit Card 2025 Link
ITBP Driver Admit Card 2025 Link
ITBP Admit Card 2025 डाउनलोड कैसे करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों की मदद से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
ITBP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
होम पेज पर “Download Admit Card for PET/PST - 2025” लिंक पर क्लिक करें।
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा, इसे डाउनलोड और प्रिंट करें।
आईटीबीपी भर्ती में कांस्टेबल के लिए 51 पद, हेड कांस्टेबल के लिए 523 पद, सब-इंस्पेक्टर के लिए 95 पद, मोटर मैकेनिक के लिए 51 पद और ड्राइवर के लिए 712 पद रखे गए हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य है। उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट (PET/PST) के दिन अपना एडमिट कार्ड साथ लाना होगा, बिना एडमिट कार्ड प्रवेश नहीं मिलेगा।
