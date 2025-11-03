ITBP Admit Card 2025 OUT: आईटीबीपी ने जारी किए कांस्टेबल सहित अन्य पदों के लिए फिजिकल एडमिट कार्ड, ये रहा Direct Link

ITBP Physical Admit Card 2025 OUT: इंडो‑तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) ने Head Constable, Constable Driver, Sub Inspector, Motor Mechanic और Driver पदों के लिए फिजिकल टेस्ट (PET/PST) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब अपने हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट- recruitment.itbpolice.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ITBP PET/PST एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होगी।

ITBP Physical (PET/PST) Admit Card 2025 Download Link

आईटीबीपी ने 2025 के लिए हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर, सब‑इंस्पेक्टर, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर पदों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आईटीबीपी की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in से या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।