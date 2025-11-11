MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
Focus
Quick Links

KGMU Exam Date 2026 OUT: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी परीक्षा तिथि kgmu.org पर जारी, डाउनलोड करें UG और PG फाइनल परीक्षा का शेड्यूल PDF

By Vijay Pratap Singh
Nov 11, 2025, 17:25 IST

KGMU ने अपनी वेबसाइट kgmu.org पर कई UG और PG परीक्षाओं के लिए सालाना/सेमेस्टर परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। छात्र KGMU परीक्षा की तारीखों और अन्य संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक को देख सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
KGMU UG और PG Exam 2026
KGMU UG और PG Exam 2026

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) ने हाल ही में कई UG और PG courses के लिए सालाना/सेमेस्टर फाइनल परीक्षा की तारीखों की घोषणा की है। KGMU डेट शीट को यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट—kgmu.org पर ऑनलाइन जारी किया गया है। इसमें MBBS, MD, MS, PG Diploma, DM, MCh, BDS, MDS, MPhil (Clinical Psychology), BSc Radiotherapy, Master in Health Profession & Medical Education, Master in Hospital Administration, Post Doctoral Certificate Course in Critical Care (PDCC), Fellowship, MSc Nursing, BSc Nursing, Bachelor of Medical Laboratory Sciences (BMLS), Bachelor of Optometry (BSc Optometry), और Bachelor of Physiotherapy (BPT) जैसे कोर्सेस शामिल हैं। वे सभी छात्र जो इन परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके KGMU डेटशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

KGMU Exam Schedule PDF

नवीनतम अपडेट के अनुसार, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कई UG, PG और डिप्लोमा courses के लिए सालाना और सेमेस्टर परीक्षा की तारीखें जारी की हैं। आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्र यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट- kgmu.org पर KGMU परीक्षा की तारीखें देख सकते हैं।

KGMU Odd Semester December 2026 Exam Dates PDF

KGMU UG और PG परीक्षा शिफ्ट का समय क्या है?

आधिकारिक KGMU डेटशीट के अनुसार, जनवरी 2026 की परीक्षा 12 जनवरी, 2026 से दो शिफ्ट में शुरू होगी। दोनों शिफ्ट के लिए परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी। शिफ्ट के समय की पूरी जानकारी नीचे दी गई टेबल में है।

शिफ्ट

परीक्षा शुरू होने का समय

परीक्षा खत्म होने का समय

पहली शिफ्ट

सुबह 10 बजे

दोपहर 1 बजे

दूसरी शिफ्ट

दोपहर 2 बजे

शाम 5 बजे

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना साल 1905 में हुई थी। 16 सितंबर 2002 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत इस मेडिकल स्कूल को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। यह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त है।

KGMU चिकित्सा विज्ञान संकाय, दंत विज्ञान संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संस्थान और नर्सिंग संस्थान जैसे विभागों में कई तरह के UG, PG, सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल courses प्रदान करता है।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News