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KVS NVS Tier 2 Result 2026: केवीएस एनवीएस टियर 2 रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से पीडीएफ करें डाउनलोड

By Priyanka Pal
Last Updated: Aug 26, 2026, 09:57 IST

KVS NVS Tier-II Result 2026: सीबीएसई ने केवीएस एनवीएस टियर 2 रिजल्ट 2026 जारी किया गया है। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए लेख में दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें। 

KVS NVS Tier 2 Result 2026
KVS NVS Tier 2 Result 2026

KVS NVS Tier-II Result 2026:सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने केवीएस एनवीएस टियर 2 रिजल्ट 2026 जारी किया है। पीजीटी का मैथ्स, टीजीटी मैथ्स, संस्कृत और नॉन टीचिंग पोस्ट का लैब अटेंडेंट का रिजल्ट जारी किया गया है। बोर्ड ने विभिन्न शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के लिए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के परिणाम पहले ही आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी कर दिए हैं। परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

 

KVS NVS Tier-II Result 2026: रिजल्ट जारी 

पीजीटी, उप-प्रधानाचार्य और प्रयोगशाला सहायक, सहायक अभियंता (सिविल), प्रशासनिक अधिकारी, बहु-कार्य कर्मचारी, वित्त अधिकारी, सहायक आयुक्त, कनिष्ठ अनुवादक और प्रथम श्रेणी के स्टेनोग्राफर जैसे गैर-शिक्षण पदों के लिए परिणाम छह चरणों में घोषित किए जाते हैं, जिनमें चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5 और चरण 6 शामिल हैं। उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल के माध्यम से पदवार परिणाम देख सकते हैं। 

KVS NVS Tier-II Result 2026

यहां क्लिक करें

KVS NVS Tier-II Result 2026: हाइलाइट्स 

उम्मीदवार केवीएस एनवीएस रिजल्ट 2026 से जुड़ी अन्य जानकारी नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं। 

परीक्षा का नाम

केवीएस एनवीएस शिक्षण एवं गैर-शिक्षण भर्ती 2026

संचालन निकाय

सीबीएसई (सीटीईटी यूनिट), केवीएस और एनवीएस की ओर से

परिणाम का नाम

केवीएस एनवीएस टियर 2 (मुख्य परीक्षा) परिणाम 2026

टियर 2 परीक्षा तिथियां

27 मार्च से 31 मार्च 2026 तक

परिणाम जारी करने का तरीका

ऑनलाइन

पहले चरण का परिणाम घोषित किया गया

17 अगस्त, 2026

चरण 1 में शामिल पद

पीजीटी (कंप्यूटर विज्ञान), टीजीटी (कंप्यूटर विज्ञान), वित्त अधिकारी, स्टेनोग्राफर ग्रेड I

दूसरे चरण का परिणाम घोषित किया गया

18 अगस्त, 2026

चरण 2 में शामिल पद

पीजीटी: असमिया, उर्दू, बांग्ला, गारो, बायो-टेक्नोलॉजी, मणिपुरी, तमिल, तेलुगु टीजीटी: मराठी, तेलुगु, असमिया, मणिपुरी, उर्दू, बांग्ला, नेपाली, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तमिल अन्य: गैर-शिक्षण पद

तीसरे चरण का परिणाम घोषित किया गया

20 अगस्त, 2026

चरण 3 में शामिल पद

पीजीटी (अर्थशास्त्र), पीजीटी (इतिहास) और टीजीटी (कार्य अनुभव)

चौथे चरण का परिणाम घोषित किया गया 

21 अगस्त, 2026

चरण 4 में शामिल पद

पीजीटी (रसायन विज्ञान), गैर-शिक्षण सहायक आयुक्त और कनिष्ठ अनुवादक

चरण 5 का परिणाम घोषित किया गया

23 अगस्त, 2026

चरण 5 में शामिल पद

पीजीटी (भौतिकी), गैर-शिक्षण - उप प्रधानाध्यापक और स्टेनोग्राफर ग्रेड-II 

छठे चरण का परिणाम घोषित किया गया

25 अगस्त, 2026

चरण 6 में शामिल पद 

पीजीटी (गणित), टीजीटी (गणित), टीजीटी (संस्कृत) और लैब अटेंडेंट के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं।

कुल रिक्तियां

15,762 

ऑफिशियल वेबसाइट

examinationservices.nic.in, kvsangathan.nic.in, navodaya.gov.in, cbse.gov.in

लॉगिन विवरण आवश्यक है

आवेदन/पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि

मार्कशीट की उपलब्धता

साक्षात्कार परिणाम के 15 दिनों के भीतर। 

KVS NVS Tier 2 Result 2026: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करें?

उम्मीदवार अपना परिणाम देखने और डाउनलोड करने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

  • आधिकारिक वेबसाइट examinationservices.nic.in (या kvsangathan.nic.in / navodaya.gov.in / cbse.gov.in) पर जाएं।

  • होमपेज पर "केवीएस एनवीएस टियर-II भर्ती परिणाम 2026" चुनें।

  • अपनी पोस्ट के परिणाम लिंक पर क्लिक करें।

  • अपने आवेदन संख्या/पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि का उपयोग करके लॉग इन करें।

  • आपका परिणाम/स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  • अपनी शॉर्टलिस्टिंग की स्थिति, अंक (यदि लागू हो) और श्रेणी की जांच करें।

  • स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में संदर्भ के लिए एक प्रति सुरक्षित रख लें।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Executive - Editorial

Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.

Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.

Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.

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First Published: Aug 26, 2026, 09:57 IST

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