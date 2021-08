Ministry of Defence Recruitment 2021: 400 एमटीएस और अन्य पदों की भर्ती, 10वीं पास के लिए बड़ा मौका

Ministry of Defence Recruitment 2021: रक्षा मंत्रालय ने ASC सेंटर नॉर्थ के तहत सिविल मोटर ड्राइवर, क्लीनर, कुक, सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के पद पर और ASC साउथ सेंटर के तहत एमटीएस और लेबर के पद पर भर्ती के लिए दिनांक 28 अगस्त से 03 सितंबर 2021 के समाचार पत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित किया है.

आवेदन की अंतिम तिथि - रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर.

Ministry of Defence ASC केंद्र रिक्ति विवरण:

कुल पद - 400

Ministry of Defence ASC केंद्र (उत्तर)

1.सिविल मोटर ड्राईवर (केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए)- 115 (यूआर-50, एससी-3, एसटी-29, ओबीसी-22, ईडब्ल्यूएस-11)

2.क्लीनर - 67 (यूआर-23, एससी-2, एसटी-14, ओबीसी-22, ईडब्ल्यूएस-6)

3. कुक - 15 (ST-6, OBC-8, ESM-1)

4.सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर - 3 (एससी-1, एसटी-1, ओबीसी-1)

ASC केंद्र (दक्षिण)

1. श्रम (केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए) - 194 (यूआर - 77, एसटी - 54, ओबीसी 43, ईडब्ल्यूएस - 19)

2.एमटीएस (सफाईवाला) (अधिमानतः पुरुष) - 7 (यूआर - 3, ओबीसी - 4)

Ministry of Defence ASC सेंटर ग्रुप सी पदों के लिए पात्रता मानदंड:

शैक्षिक योग्यता:

1.सिविल मोटर ड्राईवर - 10वीं पास. एलएमवी और एचएमवी दोनों का लाइसेंस और 2 वर्षों का अनुभव.

2.क्लीनर - 10वीं पास और क्लीनर जॉब में दक्ष.

3. कुक - 10वीं पास और कुकिंग में दक्ष.

4.सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर - 10वीं पास और कैटरिंग में डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट.

5. लेबर - मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक या समकक्ष. ट्रेड में दक्ष होना चाहिए.

6.एमटीएस (सफाईवाला) - मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक या समकक्ष. ट्रेड में दक्ष होना चाहिए.

Ministry of Defence ASC केंद्र समूह सी आयु सीमा:

1.सिविल केटरिंग इंस्ट्रक्टर, क्लीनर, कुक, ट्रेड्स मेन लेबर, लेबर और एमटीएस (सफाईवाला) - 18 से 25 वर्ष

2.सिविल मोटर ड्राईवर - 18 से 27 वर्ष

Ministry of Defence ASC केंद्र रक्षा मंत्रालय के लिए चयन प्रक्रिया:

चयन प्रक्रिया में कौशल/शारीरिक/व्यावहारिक परीक्षा और जहां कहीं आवश्यक हो, लिखित परीक्षा शामिल होगा.

ASC सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स भर्ती 2021 के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उचित डाक टिकट के साथ एक स्व-संबोधित पंजीकृत लिफाफे के साथ दिए गये पते पर अपने आवेदन भेज सकते हैं.