MP Patwari Vacancy 2026: एमपी पटवारी के 200 पदों के लिए कल आवेदन करने का आखिरी मौका, जल्द करें Apply

MP Patwari Vacancy 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल (MPESB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर एमपी पटवरी 200 के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी किया था। अब इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि कल यानी 18 अगस्त 2026 है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

एमपी पटवारी के पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन 2026 को ध्यान से पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में आवेदन फॉर्म रद्द किए जा सकते हैं।

MP Patwari Vacancy 2026 ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

एमपी पटवारी पदों के नोटिफिकेशन की PDF में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन फीस और आवेदन करने की तिथि सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। पदों के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन कर सकते हैं।