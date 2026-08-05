MP Patwari Vacancy 2026: मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती, 200 पदों के लिए आवेदन शुरू, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए जरूरी निर्देश

MP Patwari Vacancy 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल की ओर से पटवारी की वैकेंसी निकाली गई है। संबंधित भर्ती अभियान का उद्देश्य एमपी पटवारी के कुल 200 रिक्त पदों को भरना है। जिसमें दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित पद शामिल हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 4 अगस्त से शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन के साथ - साथ उम्मीदवारों को 23 अगस्त तक फॉर्म में करेक्शन का भी समय दिया गया है।

इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट या लेख में दिए लिंक के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

MPESB Patwari Notification 2026: नोटिफिकेशन पीडीएफ

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से महत्वपूर्ण डिटेल्स नोटिफिकेशन में उपलब्ध हैं। जिसमें आवेदन तिथियां, पात्रता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया, सैलरी सहित डिटेल्स शामिल हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। भर्ती से संबंधित किसी भी नए अपडेट के लिए एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें।