MPESB Exam Calendar 2026 OUT: एमपीईएसबी परीक्षा कैलेंडर esb.mp.gov.in पर जारी, यहां देखें शेड्यूल

क्रम संख्या परीक्षा का नाम परीक्षा का प्रकार अनुमानित परीक्षा तिथि

1 तकनीकी शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार विभाग (ITI Training Officer) भर्ती परीक्षा भर्ती परीक्षा 18 फरवरी 2026

2 ग्रुप-5 स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा भर्ती परीक्षा फरवरी 2026

3 क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा भर्ती परीक्षा मार्च 2026

4 अस्पताल असिस्टेंट ग्रेड-IV भर्ती परीक्षा, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल भर्ती परीक्षा मार्च 2026

5 ग्रुप-02 सब-ग्रुप-04 भर्ती परीक्षा भर्ती परीक्षा अप्रैल 2026

6 ग्रुप-3 सब इंजीनियर संयुक्त भर्ती परीक्षा भर्ती परीक्षा अप्रैल 2026

7 एनिमल हसबैंड्री और डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा (ADDET) प्रवेश परीक्षा मई 2026

8 ANM ट्रेनिंग सेलेक्शन टेस्ट (ANMTST) प्रवेश परीक्षा मई 2026

9 प्री-नर्सिंग सेलेक्शन टेस्ट (PNST) & जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी ट्रेनिंग सेलेक्शन टेस्ट (GNMTST) प्रवेश परीक्षा जून 2026

10 पोस्ट-बेसिक B.Sc. नर्सिंग (PBBSc) और M.Sc. नर्सिंग सेलेक्शन टेस्ट प्रवेश परीक्षा जून 2026

11 प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट (PAT) प्रवेश परीक्षा जून 2026

12 मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पात्रता परीक्षा जुलाई 2026

13 प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पात्रता परीक्षा अगस्त 2026

14 ग्रुप-02 सब-ग्रुप-02 भर्ती परीक्षा भर्ती परीक्षा सितंबर 2026

15 ग्रुप-4 असिस्टेंट ग्रेड-3 स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और अन्य पद संयुक्त भर्ती परीक्षा भर्ती परीक्षा सितंबर 2026

16 ग्रुप-01 सब-ग्रुप-01 & ग्रुप-02 सब-ग्रुप-01 भर्ती परीक्षा भर्ती परीक्षा अक्टूबर 2026