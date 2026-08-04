Munger University UG Semester 3 Result 2026 OUT: मुंगेर विश्वविद्यालय यूजी CBCS सेमेस्टर-3 रिजल्ट जारी, यहां से करें चेक

हाल ही में विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार, यूजी (CBCS) सेमेस्टर-3, सत्र 2024-28 परीक्षा 2025 में शामिल कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स संकाय के सभी विद्यार्थियों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। विद्यार्थी की आसानी के लिए हमने इस लेख में नीचे रिजल्ट तक पहुंचने का डायरेक्ट लिंक भी दिया है।

Munger University UG Semester 3 Result: मुंगेर विश्वविद्यालय (Munger University) ने 3 अगस्त को यूजी (CBCS) सेमेस्टर-3 (सत्र 2024-28) परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। वाणिज्य, विज्ञान और कला संकाय के सभी विषयों के परिणाम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। छात्र-छात्राएं अपने रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरणों की मदद से ऑनलाइन रिजल्ट देख सकते हैं।

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले मुंगेर विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट mungeruniversity.ac.in पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर Examination सेक्शन में Result पर क्लिक करें। इसके बाद UG (CBCS) Semester-III Result 2025 लिंक पर क्लिक करें। अब अपना रोल नंबर या मांगी गई जानकारी दर्ज करें और Submit पर क्लिक करें। स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

मुंगेर यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026: मार्कशीट पर क्या-क्या विवरण दिए होते हैं?

मुंगेर यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन मार्कशीट में छात्रों की परीक्षा और परिणाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उल्लिखित होती है। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को सभी विवरणों को ध्यान से चेक करना चाहिए। यदि किसी जानकारी में गलती हो, तो तुरंत अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से संपर्क करें। मार्कशीट पर निम्नलिखित विवरण दिए होते हैं: