Mysore University Result 2025: मैसूर यूनिवर्सिटी का परिणाम uni-mysore.ac.in पर जारी, UG और PG मार्कशीट PDF डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक देखें

नवीनतम अपडेट के अनुसार, मैसूर यूनिवर्सिटी ने जून 2025 और जनवरी 2025 सत्र के लिए सेमेस्टर A, B, C, D और F के Result लिंक सक्रिय कर दिए हैं। छात्र अपना Result आधिकारिक वेबसाइट results.uomexam.com के माध्यम से देख सकते हैं या नीचे दिए गए मैसूर यूनिवर्सिटी Result डाउनलोड के डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

मैसूर यूनिवर्सिटी Result 2025: मैसूर यूनिवर्सिटी (UOM) ने विभिन्न सेमेस्टर और Courses के लिए Result घोषित कर दिया है। अधिकारियों ने UOM Result 2025 को आधिकारिक वेबसाइट uni-mysore.ac.in पर जारी किया है। परीक्षा में शामिल हुए सभी छात्र अपना Registration नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके अपना मैसूर यूनिवर्सिटी Result देख और डाउनलोड कर सकते हैं। सभी सेमेस्टर के UOM Result देखने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

मैसूर यूनिवर्सिटी Result 2025 PDF कैसे डाउनलोड करें

छात्र यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट से अपना UOM Result PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी मैसूर यूनिवर्सिटी की मार्कशीट देखने और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें।

स्टेप 1:यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट uni-mysore.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2:होमपेज पर, "Examination" टैब पर जाएं और "Results" पर क्लिक करें।

स्टेप 3:अपना सेमेस्टर और सत्र चुनें।

स्टेप 4:अपना Registration नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 5:भविष्य के संदर्भ के लिए मैसूर यूनिवर्सिटी मार्कशीट PDF डाउनलोड करें।

मैसूर यूनिवर्सिटी: मुख्य बातें

1916 में स्थापित, मैसूर यूनिवर्सिटी कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। यह ब्रिटिश-प्रशासित भारतीय प्रांतों के बाहर पहला विश्वविद्यालय था। यह यूनिवर्सिटी कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य और प्रबंधन, शिक्षा, कानून, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे कई विभागों में विभिन्न यूजी, पीजी, डिप्लोमा और पीएचडी Courses प्रदान करती है।