NCERT Recruitment 2023: 347 नॉन टीचिंग पदों के लिए 29 से करें आवेदन, सभी पूर्व आवेदन हुए रद्द, यहाँ देखें डिटेल्स

NCERT Recruitment 2023: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने 347 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए नोटिस जारी किया है। एनसीईआरटी द्वारा 22 अप्रैल 2023 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार पे-मैट्रिक्स लेवल 2 से 5 के अंतर्गत 215 पदों, लेवल 6 से 8 के अंतर्गत 99 पदों और लेवल 10 से 12 के अंतर्गत 24 पदों समेत कुल 347 नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती होनी है। ये भर्तियाँ एनसीईआरटी के नई दिल्ली मुख्यालय के साथ ही देश भर में अन्य केन्द्रों में की जाएंगी .

Vacancy notice-Advertisement for 347 Non-academic posts by NCERT: Online applications are invited for 347 Non-academic posts by NCERT under direct recruitment, through open competitive examination,