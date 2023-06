NEET Toppers List 2023: Two Candidates Top with 720 Marks, Check NEET UG Toppers Name, AIR Rank, Score, Marks Here

NEET Toppers List 2023: NTA announces the name of toppers along with All India Rank of NEET, percentile score and marks secured by them. Last year, Tanishka was the NEET topper with AIR 1. Vatsa Ashish Batra and Hrishikesh Nagbhushan Gangule secured All India Ranks 2 and 3 respectively. Check NEET topper names, scores, percentiles and All India Ranks here on this page.

NEET Toppers List 2023: The National Testing Agency (NTA) releases the toppers list along with the announcement of NEET result online at neet.nta.nic.in and ntaresults.nic.in. In the list of NEET UG toppers 2023, 4 out of 10 candidates are from Tamil Nadu. This year, a total of 1184513 female candidates appeared for the NEET exam 2023, of which 1156618 appeared in the examination and of them, 655599 have passed the medical exam.

The NEET toppers list consists of details that include the NEET topper name, topper’s All India Rank (AIR), percentile scores, state and marks secured by them in the NEET exam 2023.

As per the data shared by NTA, this year, 20.87 lakh candidates have appeared in the NEET exam through which the candidates will be eligible to take admission in medical courses across the country. The exam was conducted at 4097 examination centres located in 499 cities throughout the country including 14 cities outside India on May 7, 2023.

NEET UG Toppers 2023

S. No. ROLL No. Candidate’s Name Gender Category Marks Percentile Score NEE T State Obt. AI Rank 1 4101200189 PRABANJAN J Male General 720 99.999901 9 1 TAMIL NADU 2 1205120175 BORA VARUN CHAKRAVARTHI Male OBC- NCL (Central List) 720 99.999901 9 1 ANDHRA PRADESH 3 4101050478 KAUSTAV BAURI Male SC 716 99.999852 8 3 TAMIL NADU 4 3804010869 PRANJAL AGGARWAL Female General 715 99.999068 4 PUNJAB 5 2712450104 DHRUV ADVANI Male General 715 99.999068 5 KARNATAKA 6 4101060193 SURYA SIDDHARTH N Male OBC- NCL (Central List) 715 99.999068 6 TAMIL NADU 7 3114130288 SHRINIKETH RAVI Male General 715 99.999068 7 MAHARASHT RA 8 3604180344 SWAYAM SHAKTI TRIPATHY Male General 715 99.999068 8 ODISHA 9 4102030633 VARUN S Male OBC- NCL (Central List) 715 99.999068 9 TAMIL NADU 10 3903170245 PARTH KHANDELWAL Male General 715 99.999068 10 RAJASTHAN 11 3803020053 ASHIKA AGGARWAL Female General 715 99.999068 11 PUNJAB 12 4608220475 SAYAN PRADHAN Male General 715 99.99906 8 12 WEST BENGAL 13 2001300241 HARSHIT BANSAL Male General 715 99.99906 8 13 DELHI (NCT) 14 3903160532 SHASHANK KUMAR Male General 715 99.99906 8 14 BIHAR 15 4201110013 KANCHANI GEYANTH RAGHU RAM REDDY Male General 715 99.99906 8 15 TELANGAN A 16 4410090141 SHUBHAMM BANSAL Male General 715 99.99906 8 16 UTTAR PRADESH 17 4609060017 BHASKAR KUMAR Male General 715 99.99906 8 17 WEST BENGAL 18 2201040217 DEV BHATIA Male General 715 99.99906 8 18 GUJARAT 19 4610030309 ARNAB PATI Male General 715 99.99906 8 19 WEST BENGAL 20 1522030154 SHASHANK SINHA Male OBC- NCL (Central List) 712 99.99901 89 20 BIHAR 21 4413020063 PRAKHAR AGRAWAL Male General 711 99.99872 46 21 DELHI (NCT) 22 4410020525 AMRITANSH NIGAM Male General 711 99.99872 46 22 DELHI (NCT) 23 2808300014 ARYA R S Female General 711 99.99872 46 23 KERALA 24 4101010954 SAMUEL HARSHITH TSAPA Male General 711 99.99872 46 24 TAMIL NADU 25 1205150228 YELLAMPALLI LAKSHMI PRAVARDHAN REDDY Male Gen-EWS 711 99.99872 46 25 ANDHRA PRADESH 26 2001680600 D KATHIRAVAN Male OBC- NCL (Central List) 711 99.99872 46 26 DELHI (NCT) 27 3111240055 TANISHQ DEVENDRA BHAGAT Male OBC- NCL (Central List) 710 99.99627 19 27 MAHARASH TRA 28 3913010359 NISHANT SHARMA Male General 710 99.99627 19 28 RAJASTHAN 29 4409020619 SHIVAM PATEL Male OBC- NCL (Central List) 710 99.99627 19 29 UTTAR PRADESH 30 2208010693 NEEL NITESHBHAI LATHIYA Male General 710 99.99627 19 30 GUJARAT 31 3903360023 PRAGATA GHOSH Male OBC- NCL (Central List) 710 99.99627 19 31 RAJASTHAN 32 2301110021 VEDANT GARG Male General 710 99.99627 19 32 DELHI (NCT) 33 2001030232 MIMANSHA MOUN Female General 710 99.99627 19 33 DELHI (NCT) 34 2001440702 AAKASH JOON Male General 710 99.99627 19 34 DELHI (NCT) 35 3604050318 SURYA PRATAP MISHRA Male General 710 99.99627 19 35 ODISHA 36 4102050321 JACOB BIVIN Male General 710 99.99627 19 36 TAMIL NADU 37 3903260232 SOUMYADEEP MANNA Male General 710 99.99627 19 37 RAJASTHAN 38 1205190286 VANGIPURAM HARSHIL SAI Male General 710 99.99627 19 38 ANDHRA PRADESH 39 2602020356 SUMEGHA SINHA Female General 710 99.99627 19 39 RAJASTHAN 40 1205070271 KANI YASASRI Female SC 710 99.99627 19 40 ANDHRA PRADESH 41 4404010677 VAIBHAV SINHA Male General 710 99.99627 19 41 UTTAR PRADESH 42 4408020096 BAREERA ALI Female General 710 99.99627 19 42 UTTAR PRADESH 43 3923020385 JATIN SAHARAN Male OBC- NCL (Central List) 710 99.99627 19 43 RAJASTHAN 44 3115030556 RIDDHI WAJARINGKAR Female OBC- NCL (Central List) 710 99.99627 19 44 MAHARASH TRA 45 1205100411 KAVALAKUNT LA PRANATHI REDDY Female General 710 99.99627 19 45 ANDHRA PRADESH 46 2301040019 TANAY JAIN Male General 710 99.99627 19 46 DELHI (NCT) 47 2207011372 TANNA BADAL SATISHKUMAR Male General 710 99.99627 19 47 GUJARAT 48 2707020075 BYRESH.S.H Male General 710 99.99627 19 48 KARNATAK A 49 4201250072 JAGRUTHI BODEDDULA Female General 710 99.99627 19 49 TELANGAN A 50 3903700428 KAMLESH SAINI Male OBC- NCL (Central List) 710 99.99627 19 50 RAJASTHAN

NEET Toppers List 2023: Top 10 male candidates

S.No. ROLL No Candidate’s Name Gender Category Marks Obt. Percentile Score NEET AI Rank State 1 4101200 189 PRABANJAN J Male General 720 99.9999019 1 TAMIL NADU 2 1205120 175 BORA VARUN CHAKRAVARTHI Male OBC- NCL (Central List) 720 99.9999019 1 ANDHRA PRADESH 3 4101050 478 KAUSTAV BAURI Male SC 716 99.9998528 3 TAMIL NADU 4 2712450 104 DHRUV ADVANI Male General 715 99.999068 5 KARNATAKA 5 4101060 193 SURYA SIDDHARTH N Male OBC- NCL (Central List) 715 99.999068 6 TAMIL NADU 6 3114130 288 SHRINIKETH RAVI Male General 715 99.999068 7 MAHARASHT RA 7 3604180 344 SWAYAM SHAKTI TRIPATHY Male General 715 99.999068 8 ODISHA 8 4102030 633 VARUN S Male OBC- NCL (Central List) 715 99.999068 9 TAMIL NADU 9 3903170 245 PARTH KHANDELWAL Male General 715 99.999068 10 RAJASTHAN 10 4608220 475 SAYAN PRADHAN Male General 715 99.999068 12 WEST BENGAL 11 2001300 241 HARSHIT BANSAL Male General 715 99.999068 13 DELHI (NCT) 12 3903160 532 SHASHANK KUMAR Male General 715 99.999068 14 BIHAR 13 4201110 013 KANCHANI GEYANTH RAGHU RAM REDDY Male General 715 99.999068 15 TELANGANA 14 4410090 141 SHUBHAMM BANSAL Male General 715 99.999068 16 UTTAR PRADESH 15 4609060 017 BHASKAR KUMAR Male General 715 99.999068 17 WEST BENGAL 16 2201040 217 DEV BHATIA Male General 715 99.999068 18 GUJARAT 17 4610030 309 ARNAB PATI Male General 715 99.999068 19 WEST BENGAL 18 1522030 154 SHASHANK SINHA Male OBC- NCL (Central List) 712 99.9990189 20 BIHAR 19 4413020 063 PRAKHAR AGRAWAL Male General 711 99.9987246 21 DELHI (NCT) 20 4410020 525 AMRITANSH NIGAM Male General 711 99.9987246 22 DELHI (NCT)

NEET UG Result 2023: Top 4 Candidates From Tamil Nadu in top 10 list

The NTA has announced the NEET Result 2023 today, June 13. In the list of NEET UG toppers 2023, 4 out of 10 candidates are from Tamil Nadu. Prabanjan J: AIR 1: 720

Kaustuv Bauri: AIR 3: 716

Surya Siddharth N: AIR 6: 715

Varun S: AIR 9: 715

NEET Result 2023: Top 10 Female Candidates

S.N o. ROLL No Candidate’s Name Gender Category Mar ks Percentile Score NEET State Obt. AI Rank 1 3804010869 PRANJAL AGGARWAL Female General 715 99.999068 4 PUNJAB 2 3803020053 ASHIKA AGGARWAL Female General 715 99.999068 11 PUNJAB 3 2808300014 ARYA R S Female General 711 99.9987246 23 KERALA 4 2001030232 MIMANSHA MOUN Female General 710 99.9962719 33 DELHI (NCT) 5 2602020356 SUMEGHA SINHA Female General 710 99.9962719 39 RAJASTHAN 6 1205070271 KANI YASASRI Female SC 710 99.9962719 40 ANDHRA PRADESH 7 4408020096 BAREERA ALI Female General 710 99.9962719 42 UTTAR PRADESH 8 3115030556 RIDDHI WAJARINGKAR Female OBC- NCL (Central List) 710 99.9962719 44 MAHARASHTR A 9 1205100411 KAVALAKUNTLA PRANATHI REDDY Female General 710 99.9962719 45 ANDHRA PRADESH 10 4201250072 JAGRUTHI BODEDDULA Female General 710 99.9962719 49 TELANGANA 11 4201130637 GANDHAMANENI GIRI VARSHITHA Female General 710 99.9962719 51 ANDHRA PRADESH 12 4201170617 LAKSHMI RASMITHA GANDIKOTA Female General 710 99.9962719 52 TELANGANA 13 2304040043 VRINDA BHATIA Female General 710 99.9962719 54 DELHI (NCT) 14 3803010016 GAURI GUPTA Female General 710 99.9962719 55 PUNJAB 15 3004070227 SHRADDHA VADLAMANI Female General 710 99.9962719 56 MADHYA PRADESH 16 3604110043 ABHIPSA CHOWDHURY Female General 710 99.9962719 63 ODISHA 17 4201050641 GILADA PRACHI Female General 710 99.9962719 65 TELANGANA 18 3903300061 PRIYANSHI GARG Female General 710 99.9962719 66 RAJASTHAN 19 3801010249 GUNTAS KHANNA Female General 706 99.9956833 78 PUNJAB 20 3903360603 VEDIKA GUPTA Female General 706 99.9956833 79 RAJASTHAN

NEET 2022 Topper List

Last year, as many as four candidates secured the highest score of 715. Candidates can check here the list of NEET 2022 toppers along with their rank, scores, percentile and state.

NEET 2022 Toppers Name AIR Score Percentile State Tanishka 1 715 99.9997733 Rajasthan Vatsa Ashish Batra 2 715 99.9997733 Delhi Hrishikesh Nagbhushan Gangule 3 715 99.9997733 Karnataka Rucha Pawashe 4 715 99.9997733 Karnataka Errabelly Sidharth Rao 5 711 99.9997166 Telangana Rishi Vinay Balse 6 710 99.9992066 Maharashtra Arpit Narang 7 710 99.9992066 Punjab Krishna SR 8 710 99.9992066 Karnataka Zeel Vipul Vyas 9 710 99.9992066 Gujarat Haziq Parveez Lone 10 710 99.9992066 J&K

NEET Toppers 2022 Female

NTA also releases gender-wise toppers list of NEET. In 2022, Tanishka and Rucha Pawashe obtained 715 marks to become the female NEET toppers. Check the table for more details:

Roll No Toppers Name Category Marks Percentile Score AIR 3905190306 Tanishka OBC- NCL 715 99.9997733 1 2701140052 Rucha Pawashe OBC- NCL 715 99.9997733 4 2209040165 Zeel Vipul Vyas General 710 99.9992066 9 4601050908 Sayantani Chatterjee General 710 99.9992066 11 4608180422 Anuska Mandal General 710 99.9992066 14

NEET Male Toppers List 2022

Here, candidates can check the names of NEET male toppers along with their marks and percentile score:

Name Marks Percentile Score AIR Vatsa Ashish Batra 715 99.9997733 2 Hrishikesh Nagbhushan Gangule 715 99.9997733 3 Errabelly Sidharth Rao 711 99.9997166 5 Rishi Vinay Balse 710 99.9992066 6 Arpit Narang 710 99.9992066 7

NEET 2022 State-wise Toppers List

Candidates can check below the states which have a high number of NEET 2022 toppers along with their names, scores, percentiles and ranks below:

NEET Toppers 2022 Karnataka

This state has the highest number of NEET toppers in 2022. Check the table for complete details:

Toppers Name AIR Score Percentile Hrishikesh Nagbhushan Gangule 3 715 99.9997733 Rucha Pawashe 4 715 99.9976198 Krishna SR 8 710 99.9992066 Vrajesh Vinadhar Shetty 13 710 99.9992066 Shuba Kaushik 17 705 99.9976198 Ankush S Gowda 18 705 99.9976198 Murikisree Baruni 23 705 99.9976198 Aditya Kamath Ammembal 28 705 99.9976198 Rohith RJ 42 705 99.9976198

NEET 2022 Delhi-NCT Toppers

From Delhi- National Capital Territory, Vatsa Ashish Batra secured 715 marks to become the topper. Check table below for more details:

Toppers Name AIR Marks Percentile Vatsa Ashish Batra 2 715 99.9997733 Anmol Garg 19 705 99.9976198 Rishit Agarwal 27 705 99.9976198 Vasu Viren Garg 33 705 99.9976198 Aksh Suryavanshi 35 705 99.9976198

NEET UG Toppers List 2021

In 2021, MRINAL KUTTERI, TANMAY GUPTA and KARTHIKA G NAIR secured 720 marks and became NEET toppers, which was higher than the marks of 2022 toppers. Check the table below to know the names, AIR, marks and other details:

Roll No Toppers Name Marks Obtained Percentile Score AIR 4201113147 Mrinal Kutteri 720 99.999806 1 2001012341 Tanmay Gupta 720 99.999806 1 3114010091 Karthika G Nair 720 99.999806 1 3905004441 Aman Kumar Tripathi 716 99.999741 4 2707002547 Jashan Chhabra 715 99.998705 5 4411109202 Deepak Sahu 715 99.998705 5 4409008060 Shubham Agarwal 715 99.998705 5 4410007356 Nikhar Bansal 715 99.998705 5 1601009298 Suyash Arora 715 99.998705 5 2708015146 Meghan H K 715 99.998705 5 2207001355 Hrutul Chhag 715 99.998705 5 3804003535 Rajat Goyal 715 99.998705 5 1205020117 Chandam Vishnu Vivek 715 99.998705 5 3115001046 Hriday Vishal Mohite 715 99.998705 5 1205014119 Gorripati Rushil 715 99.998705 5 4201106027 Khandavally Shashank 715 99.998705 5 2801018896 Gowrishankar S 715 99.998705 17 3905014351 Vaishnavi Sarda 715 99.998705 17 4604006751 Soumyadip Halder 715 99.998705 19 1502114157 Md Zeya Belal 715 99.998705 19

NEET Female Toppers 2021

In female, Karthika G Nair secured 720 marks and 99.9998057 percentile score. Check top 5 NEET toppers below:

Roll No Toppers Name Marks Obtained Percentile Score AIR 3114010091 Karthika G Nair 720 99.9998057 1 3905014351 Vaishnavi Sarda 715 99.9987049 17 4609002305 Asmita Bag 711 99.9985754 21 2001301235 Saloni Verma 711 99.9985754 22 2812002115 Vaishna Jayavardhanan 710 99.9969565 23

NEET Toppers 2021 Male

In Male, Mrinal Kutteri and Tanmay Gupta obtained 720 marks and secured AIR in NEET. Check table below:

Roll No Toppers name Marks Percentile Score NEET AIR 4201113147 Mrinal Kutteri 720 99.9998057 1 2001012341 Tanmay Gupta 720 99.9998057 1 3905004441 Aman Kumar Tripathi 716 99.999741 4 2707002547 Jashan Chhabra 715 99.9987049 5 4411109202 Deepak Sahu 715 99.9987049 5

NEET UG Toppers List 2020

Candidates can check the top ten NEET 2020 toppers name from the table provided below:

AIR Toppers Name Marks Obtained Percentile Score 1 Soyeb Aftab 720 99.9998537 2 Akansha Singh 720 99.9998537 3 Tummala Snikitha 715 99.9995611 4 Vineet Sharma 715 99.9995611 5 Amrisha Khaitan 715 99.9995611 6 Guthi Chaitanya Sindhu 715 99.9995611 7 Satwik Godara 711 99.9994879 8 Srijan R 710 99.9985369 9 Karthik Reddy 710 99.9985369 10 Matravadia Maanit 710 99.9985369

NEET Toppers List 2019

In 2019, Nalin Khandelwal and Bhavik Bansal secured rank 1 and 2 respectively. They can go through the table to know the percentile score and marks:

AIR Toppers Name Marks Percentile Score 1 Nalin Khandelwal 701 99.9999291 2 Bhavik Bansal 700 99.9997873 3 Akshat Kaushik 700 99.9997873 4 Swastik Bhatia 696 99.9997165 5 Anant Jain 695 99.999362 6 Bhat Sarthak Raghavendra 695 99.999362 7 Madhuri Reddy G 695 99.999362 8 Dhruv Kushwaha 695 99.999362 9 Mihir Rai 695 99.999362 10 Raghav Dubey 691 99.9992203

NEET UG 2018 Toppers List

In 2018, Kalpana Kumari secured 691 marks and obtained rank 1. Go through the table to know the top 10 toppers of NEET 2018: