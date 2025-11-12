NPTEL SWAYAM Result 2025 OUT: एनपीटीईएल परिणाम nptel.ac.in पर जारी, ये रहा स्कोरकार्ड लिंक

MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
By Vijay Pratap Singh
Nov 12, 2025, 09:15 IST

NPTEL Result 2025 OUT: नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहैंस्ड लर्निंग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट nptel.ac.in पर विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर के नतीजे जारी कर दिए हैं। छात्र जिसने परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपना NPTEL परिणाम देख सकते हैं।

NPTEL SWAYAM Result 2025 OUT: नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एन्हांस्ड लर्निंग (NPTEL) ने अक्टूबर/नवंबर 2025 सेमेस्टर के कई Courses के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इनमें Regeneration Biology, Modeling, Analysis and Estimation of Three Phase Unbalanced Power Netw, Quantum Chemistry of Atoms and Molecules, Control Engineering, Managerial Skills for Interpersonal Dynamics, Analog Electronic Circuit, Innovation, Business Models and Entrepreneurship और अन्य परीक्षाएं शामिल हैं।

नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एन्हांस्ड लर्निंग रिजल्ट 2025 लिंक आधिकारिक वेबसाइट- nptel.ac.in पर ऑनलाइन देखने के लिए उपलब्ध है। जिन सभी छात्रों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। NPTEL SWAYAM रिजल्ट PDF देखने के लिए, छात्रों को अपना रोल नंबर डालना होगा।

नए अपडेट के अनुसार, NPTEL ने कई प्रोग्रामों के लिए सेमेस्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं। छात्र अपना NPTEL SWAYAM रिजल्ट, NPTEL की आधिकारिक वेबसाइट nptel.ac.in पर देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर दर्ज करना होगा।

यहां क्लिक करें

यहां क्लिक करें

 

Also Read in English: NPTEL Result 2025

एनपीटीईएल रिजल्ट 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार एनपीटीईएल की आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न कोर्सों के अपने एनपीटीईएल परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षण (NPTEL) कार्यक्रम के परिणाम पीडीएफ में देखने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें —

चरण 1: सबसे पहले एनपीटीईएल की आधिकारिक वेबसाइट nptel.ac.in पर जाएँ।
चरण 2: होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करें और “अक्टूबर–नवंबर 2025 परीक्षा परिणाम” लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3: अपना रोल नंबर दर्ज करें और “आगे बढ़ें” बटन पर क्लिक करें।
चरण 4: अब आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा — इसे देखें और डाउनलोड कर लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

