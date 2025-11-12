NPTEL SWAYAM Result 2025 OUT: एनपीटीईएल परिणाम nptel.ac.in पर जारी, ये रहा स्कोरकार्ड लिंक

NPTEL SWAYAM Result 2025 OUT: नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एन्हांस्ड लर्निंग (NPTEL) ने अक्टूबर/नवंबर 2025 सेमेस्टर के कई Courses के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इनमें Regeneration Biology, Modeling, Analysis and Estimation of Three Phase Unbalanced Power Netw, Quantum Chemistry of Atoms and Molecules, Control Engineering, Managerial Skills for Interpersonal Dynamics, Analog Electronic Circuit, Innovation, Business Models and Entrepreneurship और अन्य परीक्षाएं शामिल हैं।
नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एन्हांस्ड लर्निंग रिजल्ट 2025 लिंक आधिकारिक वेबसाइट- nptel.ac.in पर ऑनलाइन देखने के लिए उपलब्ध है। जिन सभी छात्रों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। NPTEL SWAYAM रिजल्ट PDF देखने के लिए, छात्रों को अपना रोल नंबर डालना होगा।
NPTEL Result 2025 Download Link
नए अपडेट के अनुसार, NPTEL ने कई प्रोग्रामों के लिए सेमेस्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं। छात्र अपना NPTEL SWAYAM रिजल्ट, NPTEL की आधिकारिक वेबसाइट nptel.ac.in पर देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर दर्ज करना होगा।
NPTEL Result 2025 Login Link
NPTEL Result 2025 Official Result Sheet
Also Read in English: NPTEL Result 2025
एनपीटीईएल रिजल्ट 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार एनपीटीईएल की आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न कोर्सों के अपने एनपीटीईएल परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षण (NPTEL) कार्यक्रम के परिणाम पीडीएफ में देखने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें —
चरण 1: सबसे पहले एनपीटीईएल की आधिकारिक वेबसाइट nptel.ac.in पर जाएँ।
चरण 2: होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करें और “अक्टूबर–नवंबर 2025 परीक्षा परिणाम” लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3: अपना रोल नंबर दर्ज करें और “आगे बढ़ें” बटन पर क्लिक करें।
चरण 4: अब आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा — इसे देखें और डाउनलोड कर लें।
