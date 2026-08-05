Punjab Police Constable Answer Key 2026: पंजाब पुलिस कांस्टेबल आंसर की जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक
Punjab Police Constable Answer Key 2026: पंजाब पुलिस कांस्टेबल आंसर की आज 5 अगस्त को जारी कर दी गई है। 1 से 30 जुलाई की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार लेख में दिए लिंक से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।
Punjab Police Constable Answer Key 2026: पंजाब पुलिस कांस्टेबल आंसर की जारी कर दी गई है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का आयोजन 1 से 30 जुलाई, 2026 को किया गया था। सशस्त्र पुलिस कैडर में कुल 3,298 उम्मीदवारों का चयन करना है। आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। रिस्पांस शीट के माध्यम से उम्मीदवार अपने संभावित अंकों की गणना कर सकते हैं।
किसी भी उत्तर से संतुष्ट ना होने पर उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। ऑब्जेक्शन दर्ज करने की प्रक्रिया ऑनलाइन लागू शुल्क के साथ पूरी करनी होगी।
Answer Key Punjab Police Constable 2026: आंसर की
पंजाब पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026 की आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। विभिन्न शिफ्टों की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर आंसर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं।
Estimated Score = Number of Correct Answers × 1
82 × 1 = 82 marks
यहां क्लिक करें - पंजाब पुलिस कांस्टेबल आंसर की 2026 डाउनलोड लिंक
Punjab Constable Answer Key 2026: हाइलाइट्स
विभिन्न शिफ्टों की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर आंसर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की से जुड़ी अन्य डिटेल्स उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।
|
भर्ती प्राधिकरण
|
पंजाब पुलिस
|
पोस्ट
|
कांस्टेबल (जिला एवं सशस्त्र कैडर)
|
कुल रिक्तियां
|
3,297
|
आंसर की जारी होने की तिथि
|
5 अगस्त, 2026 (जारी)
|
परीक्षा आयोजित की गई
|
1 जुलाई 2026 से 30 जुलाई 2026 तक।
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
punjabpolice.gov.in
Punjab Police Constable Answer Key 2026 ऑनलाइन आंसर की कैसे डाउनलोड करें?
पंजाब पुलिस कांस्टेबल आंसर की डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें।
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, Punjab Police Constable Answer Key 2026 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 आंसर की पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 4 पीडीएफ डाउनलोड करें और आपत्ति दर्ज करें।
स्टेप 5 आपत्ति दर्ज करने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.