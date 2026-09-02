Railway Apprentice Recruitment 2026: रेलवे में 4,471 पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन जारी, 27 सितंबर से पहले ऐसे करें अप्लाई

Railway RRC SR Apprentice Vacancy 2026 Out: साउथर्न रेलवे (Southern Railway - RRC SR) ने 10वीं पास, 12वीं (PCB) और ITI डिप्लोमा छात्रों के लिए 4,471 पोस्ट पर 'एक्ट अप्रेंटिस भर्ती 2026' का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

इस भर्ती में 163 पोस्ट फ्रेशर छात्रों के लिए निर्धारित कि गई है। साथ ही, 4308 पोस्ट Ex-ITI छात्रों के लिए निर्धारित हैं। अगर आप रेलवे में बिना किसी लिखित एग्जाम के सीधे अप्रेंटिसशिप करने और भविष्य में रेलवे की ग्रुप डी (Group D) भर्तियों में 20% आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यह एक बेहतरीन मौका है। छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 28 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है। साथ ही, छात्र इसे 27 सितंबर 2-026 तक शाम 5:00 बजे तक ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं।

इस भर्ती में फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, COPA, पेंटर और अन्य संबंधित ट्रेडों में अप्रेंटिसशिप का अवसर दिया जाएगा। साथ ही, चुने गए छात्रों को महीने की स्टाइपेंड के बारे में जानने के लिए यहां पढ़े।