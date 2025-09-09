Rajasthan Police City Slip 2025 OUT
Railway RRB Group D Exam Date 2025 OUT: सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड rrbcdg.gov.in पर कब होंगे जारी, यहां देखें परीक्षा शेड्यूल PDF

By Vijay Pratap Singh
Sep 9, 2025, 09:32 IST

RRB Group D Exam Date 2025 OUT: RRB ग्रुप D परीक्षा की तारीख 2025 rrbcdg.gov.in पर जारी कर दी गई है। CBT परीक्षा 17 नवंबर से दिसंबर 2025 के अंत तक आयोजित की जाएगी। RRB ग्रुप D CBT परीक्षा में सामान्य विज्ञान, गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि और तर्क जैसे विषय शामिल होंगे और परीक्षा की कुल अवधि 90 मिनट की है। आधिकारिक सूचना PDF यहां देखें।

Railway RRB Group D Exam Date 2025 OUT

RRB Group D Exam Date 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर RRB ग्रुप D परीक्षा तिथि 2025 जारी कर दी है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, RRB ग्रुप D परीक्षा 17 नवंबर से दिसंबर 2025 के अंत तक आयोजित की जाएगी। RRB ग्रुप D परीक्षा की सिटी स्लिप परीक्षा से 10 दिन पहले जारी की जाएगी, जबकि RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा।

इस साल, cen 08/2024 के तहत 7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में विभिन्न पदों के लिए RRB ग्रुप D 2025 परीक्षा के लिए लगभग 1.08 करोड़ Candidates ने आवेदन किया है। RRB ग्रुप D 2025 के लिए अधिसूचित रिक्तियों की कुल संख्या 32438 है।

Railway RRB Group D Exam Date 2025- हाइलाइट्स

RRB ग्रुप D परीक्षा तिथि 2025 RRB द्वारा जारी कर दी गई है और CBT 1 परीक्षा 17 नवंबर, 2025 से शुरू होने वाली है। जिन Candidates ने घोषित रिक्तियों के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे परीक्षा से 10 दिन पहले अपना Registration नंबर और पासवर्ड डालकर RRB ग्रुप D परीक्षा सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड कर सकेंगे। RRB ग्रुप D परीक्षा तिथि 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

विवरण

जानकारी

परीक्षा का नाम

RRB ग्रुप D

आयोजक निकाय का नाम

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)

परीक्षा का स्तर

राष्ट्रीय

RRB ग्रुप D परीक्षा तिथि 2025

17 नवंबर - दिसंबर 2025 का अंत

विषय

सामान्य विज्ञान, गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि और तर्क

परीक्षा का तरीका

Online (कंप्यूटर आधारित टेस्ट)

परीक्षा की अवधि

90 मिनट

नेगेटिव मार्किंग

हर गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक

परीक्षा कैटेगरी

cen 08/2024 के तहत 7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स का लेवल 1

परीक्षा/चयन प्रक्रिया के चरण

  • कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT)

  • शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)

  • दस्तावेज सत्यापन (DV)

  • मेडिकल जांच

RRB Group D Exam Date 2025: Official Notification PDF

RRB ग्रुप D CBT परीक्षा की तारीखें जारी कर दी गई हैं। RRB ग्रुप D CBT परीक्षा 17 नवंबर से दिसंबर 2025 के अंत तक आयोजित की जाएगी और शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया जाएगा। RRB ग्रुप D परीक्षा तिथि 2025 के लिए नीचे दी गई आधिकारिक सूचना देखें।

RRB ग्रुप D परीक्षा तिथि 2025 आधिकारिक सूचना

आरआरबी ग्रुप डी 2025 परीक्षा की महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं?

RRB ने भारतीय रेलवे में लेवल 1 पदों के लिए CEN 08/2024 के तहत RRB ग्रुप D 2025 परीक्षा का शेड्यूल आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। नवीनतम सूचना के अनुसार, RRB ग्रुप D CBT परीक्षा 17 नवंबर, 2025 से शुरू होगी और दिसंबर 2025 के अंत तक कई शिफ्ट में जारी रहेगी। इस परीक्षा में लगभग 1 करोड़ Candidates के शामिल होने की उम्मीद है।

Candidates अपनी निर्धारित परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले अपनी RRB ग्रुप D 2025 परीक्षा सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे, और RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 का लिंक भी परीक्षा से 4 दिन पहले सक्रिय हो जाएगा। RRB ग्रुप D 2025 की महत्वपूर्ण तिथियों के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

कार्यक्रम का विवरण

महत्वपूर्ण तिथि

अधिसूचना जारी

जनवरी 2025 (लेवल 1 पदों के लिए CEN 08/2024 के तहत)

आवेदन की अवधि

23 जनवरी - 22 फरवरी, 2025

CBT परीक्षा की तिथियां

17 नवंबर - दिसंबर 2025 का अंत

परीक्षा सिटी स्लिप जारी

व्यक्तिगत परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले

एडमिट कार्ड जारी

व्यक्तिगत परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले

RRB ग्रुप D परीक्षा तिथि 2025: शिफ्ट का समय क्या है?

RRB ग्रुप D परीक्षा 17 नवंबर को शुरू होगी और दिसंबर 2025 के अंत तक जारी रहेगी। Candidates को अंतिम समय की किसी भी भ्रम से बचने के लिए RRB ग्रुप D की शिफ्ट के समय पर भी ध्यान देना चाहिए। नवीनतम अपडेट के अनुसार, RRB ग्रुप D CBT परीक्षा रोजाना तीन शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। हर शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग और गेट बंद होने का एक निश्चित समय होगा। शिफ्ट 1 सुबह 9:00 बजे शुरू होगी, रिपोर्टिंग का समय सुबह 7:30 बजे होगा और गेट सुबह 8:30 बजे बंद हो जाएगा।

शिफ्ट 2 दोपहर 12:45 बजे शुरू होगी, और रिपोर्टिंग का समय सुबह 11:15 बजे होगा। वहीं, शिफ्ट 3 शाम 5:00 बजे शुरू होगी, और रिपोर्टिंग का समय दोपहर 3:30 बजे होगा। Candidates अपने परीक्षा की शिफ्ट का समय RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 में देख सकेंगे।

RRB ग्रुप D परीक्षा तिथि 2025: परीक्षा केंद्र

RRB, ग्रुप D परीक्षा केंद्र Online आवेदन पत्र भरते समय Candidates द्वारा चुने गए विकल्पों के अनुसार आवंटित करता है। हालांकि, परीक्षा केंद्रों का अंतिम आवंटन उपलब्धता और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। RRB ग्रुप D सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025, जो परीक्षा से 10 दिन पहले जारी होगी, Candidates को उनके परीक्षा के शहर के बारे में सूचित करती है, ताकि वे अपनी यात्रा की योजना बना सकें। RRB ग्रुप D परीक्षा केंद्र का सही पता, शिफ्ट का समय और रिपोर्टिंग के निर्देश RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 के साथ जारी किए जाएंगे, जो परीक्षा से 4 दिन पहले जारी होगा।

RRB ग्रुप D सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 कब आएगी?

RRB ग्रुप D सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 एक जरूरी दस्तावेज है जो एडमिट कार्ड से पहले जारी किया जाता है। यह Candidates को परीक्षा के शहर के बारे में सूचित करता है। आधिकारिक अपडेट के अनुसार, सिटी स्लिप संबंधित RRB की क्षेत्रीय वेबसाइटों पर Candidate की निर्धारित CBT तिथि से 10 दिन पहले जारी की जाएगी। RRB ग्रुप D परीक्षा सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड करने के लिए, Candidates को अपने Registration नंबर और पासवर्ड के साथ अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा।

RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 जारी होने की तारीख क्या है?

RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 प्रत्येक Candidate की निर्धारित CBT परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। RRB ग्रुप D परीक्षा 2025, 17 नवंबर, 2025 को शुरू होने वाली है। Candidates को एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक के लिए अपने संबंधित RRB की क्षेत्रीय वेबसाइटों को नियमित रूप से जांचना चाहिए। एडमिट कार्ड परीक्षा हॉल में प्रवेश पाने के लिए एक जरूरी दस्तावेज है और इसमें परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग समय, शिफ्ट का समय और Candidate की जानकारी जैसे महत्वपूर्ण विवरण होते हैं। RRB ग्रुप D हॉल टिकट 2025 डाउनलोड करने के लिए, Candidates को अपने Registration नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करना होगा।

RRB ग्रुप D PET 2025 का विवरण यहां देखें

जो Candidates RRB ग्रुप D CBT 2025 पास करेंगे, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया जाएगा। RRB ग्रुप D PET का आयोजन भारतीय रेलवे में लेवल 1 पदों के लिए आवश्यक Candidates की शारीरिक फिटनेस और क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाएगा। RRB ग्रुप D PET के विवरण के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

मापदंड

पुरुष 

महिला 

वजन उठाना

2 मिनट में 100 मीटर तक 35 किलो

2 मिनट में 100 मीटर तक 20 किलो

दौड़ (1000 मीटर)

4 मिनट और 15 सेकंड (एक बार में)

5 मिनट और 40 सेकंड (एक प्रयास में)

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

