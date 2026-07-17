Rajasthan Anganwadi Bharti 2026: राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती, शैक्षणिक योग्यता, जरूरी डॉक्यूमेंट्स सहित डिटेल्स जानें
Rajasthan Anganwadi Bharti 2026: राजस्थान के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी भर्ती निकाली गई है। जिसका उद्देश्य वर्कर और सहायिका के पदों को भरना है। 10वीं, 12वीं पास उम्मीदवार लेख मे दिए जरूरी डिटेल्स देख सकते हैं।
Rajasthan Anganwadi Bharti 2026: राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग में आवेदन मांगे गए हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पदों को भरना है। आवेदन प्रक्रिया राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों में पूरी की जाएगी। उम्मीदवार अपने जिलों के अनुसार जारी हुए नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं।
शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, जरूरी डॉक्यूमेंटस सहित डिटेल्स उम्मीदवार आगे लेख में देख सकचे हैं।
Rajasthan Anganwadi Bharti 2026: नोटिफिकेशन पीडीएफ
राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के लिए जिलेवार नोटिफिकेशन पीडीएफ जारी किया गया है। जिसमें चयन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, आयु सीमा, आवेदन की अंतिम तिथि और डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। उम्मीदवार बीकानेर सहित अन्य राज्यों से जुड़ा नोटिफिकेशन नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं।
|
जिले का नाम
|
नोटिफिकेशन पीडीएफ
|
बारां
|
बाड़मेर
|
भरतपुर
|
भीलवाड़ा
|
बीकानेर
|
चूरू
|
जारी
|
डीग
|
जोधपुर
|
कोटपूतली-बहरोड़
|
नागौर
|
सवाई माधोपुर
|
प्रतापगढ़
|
टोंक
|
राजसमंद
Rajasthan Anganwadi Supervisor Vacancy 2026: जरूरी डॉक्यूमेंट्स
राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के लिए जरूरी डॉक्यूमेट्स जैसे 10वीं 12वीं मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि की आवश्यकता होगी। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स निम्नलिखित है:
-
10वीं/12वीं एवं अन्य शैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका या प्रमाण पत्र।
-
मूल निवास प्रमाण पत्र।
-
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
-
आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो कॉपी।
-
राशन कार्ड की फोटो कॉपी।
-
कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन के रूप में 1 वर्ष का अनुभव, यदि लागू हो)।
-
ज्योति योजना लाभार्थी होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
-
विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
-
BPL कार्ड की फोटो कॉपी (यदि लागू हो)।
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अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) या अल्पसंख्यक वर्ग का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
-
पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो आदि।
Rajasthan Anganwadi Bharti 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती ऑनलाइन आवेदन करने के सिंपल स्टेप निम्नलिखित हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, Rajasthan Anganwadi Bharti 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
स्टेप 4 आवेदन पत्र में मांगी गई डिटेल्स भरें।
स्टेप 5 जरूरी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी लगाएं।
स्टेप 6 पासपोर्ट सािज फोटो अटेच करें।
स्टेप 7 महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में अंतिम तिथि से पहले जमा करें।
स्टेप 8 आवेदन जमा करने के बाद रसीद पर्ची डाउनलोड करें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.