Rajasthan Conductor Admit Card 2025 Link: राजस्थान परिचारक एडमिट कार्ड, यहां से डाउनलोड करें कंडक्टर हॉल टिकट

Rajasthan Conductor Admit Card 2025: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान परिचारक (कंडक्टर) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड आज, 3 नवंबर 2025 को आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in और recruitment.rajasthan.gov.in/rectlogingetadmitcard और SSO पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने राजस्थान परिचारक परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपना हॉल टिकट ऑफिशियल पोर्टल के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 6 नवंबर 2025 को होना तय है, जिसमें कुल 500 पदों के लिए हजारों अभ्यर्थी शामिल होंगे।
राजस्थान परिचारक (Conductor) परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक ऑफिसियल वेबसाइट-recruitment.rajasthan.gov.in/rectlogingetadmitcard पर बहुत जल्द एक्टिव होने वाला है। एक बार जारी होने के बाद, अभ्यर्थी अपना लॉगिन डिटेल्स दर्ज करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर पाएंगे।
Rajasthan Conductor Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से आसानी से अपना राजस्थान कंडक्टर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।
अपने ब्राउज़र में आधिकारिक वेबसाइट-recruitment.rajasthan.gov.in ओपन करें।
वेबसाइट के होम पेज “Admit Card वाले सेक्शन पर क्लिक करें।
वहां Conductor Admit Card 2025 के सामने GET Admit Card लिंक पर क्लिक करें
अब लॉग‑इन पेज खुलेगा जिसमें आपसे: SSO ID, Registration Number, Date of Birth आदि मांगा जाएगा।
सभी जानकारी सही भरने के बाद “Submit” करें।
आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा — इसे PDF में डाउनलोड करें और प्रिंट‑आउट निकाल लें।
RSMSSB Rajasthan कंडक्टर एडमिट कार्ड 2025 पर ये उल्लिखित विवरण जरूर चेक करें
RSMSSB राजस्थान कंडक्टर एडमिट कार्ड 2025 में परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होती हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को यह सभी विवरण ध्यानपूर्वक चेक करना चाहिए।
उम्मीदवार का नाम
रोल नंबर
रजिस्ट्रेशन नंबर
परीक्षा की तिथि और समय
परीक्षा केंद्र का विवरण
उम्मीदवार का फोटो और हस्ताक्षर
परीक्षा के लिए आवश्यक निर्देश
पहचान सत्यापन के विवरण
एडमिट कार्ड पर दिए गए नाम, परीक्षा केंद्र, समय आदि विवरणों को ध्यान से चेक करें। अगर कोई गलती हो तो तुरंत RSSB को संपर्क करें।
