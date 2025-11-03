Rajasthan Conductor Admit Card 2025 Link: राजस्थान परिचारक एडमिट कार्ड, यहां से डाउनलोड करें कंडक्टर हॉल टिकट

Rajasthan Conductor Admit Card 2025: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान परिचारक (कंडक्टर) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड आज, 3 नवंबर 2025 को आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in और recruitment.rajasthan.gov.in/rectlogingetadmitcard और SSO पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने राजस्थान परिचारक परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपना हॉल टिकट ऑफिशियल पोर्टल के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 6 नवंबर 2025 को होना तय है, जिसमें कुल 500 पदों के लिए हजारों अभ्यर्थी शामिल होंगे।

Rajasthan Conductor Admit Card 2025 Link

राजस्थान परिचारक (Conductor) परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक ऑफिसियल वेबसाइट-recruitment.rajasthan.gov.in/rectlogingetadmitcard पर बहुत जल्द एक्टिव होने वाला है। एक बार जारी होने के बाद, अभ्यर्थी अपना लॉगिन डिटेल्स दर्ज करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर पाएंगे।