Rajasthan Scholarship & Scooty Yojana 2025: राजस्थान स्कॉलरशिप एवं स्कूटी योजना के लिए पात्रता, जरूरी डॉक्यूमेंट और आवेदन का तरीका जानें

By Priyanka Pal
Sep 19, 2025, 15:26 IST

Rajasthan Scooty Yojana 2025: राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के लिए विभिन्न स्कॉलरशिप और स्कूटी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, इच्छुक उम्मीदवार 23 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए पात्रता, जरूरी डॉक्यूमेंट और आवेदन का तरीका आगे इस लेख में जानें। 

Rajasthan Scholarship & Scooty Yojana 2025
Rajasthan Scholarship & Scooty Yojana 2025

Rajasthan Scooty Yojana 2025: कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर, राजस्थान ने वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के लिए राज्य के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूटी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार छात्र 23 सितंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

इस योजना के तहत राज्य के छात्रों को स्कॉलरशिप, स्कूटी, प्रोत्साहन राशि और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह स्कीम ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आगे लेख में जानें विभिन्न स्कॉलरशिप से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया सहित डिटेल चेक कर सकते हैं। 

राजस्थान स्कॉलरशिप एवं स्कूटी योजना 2025

राजस्थान स्कूटी योजना ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के छात्रों को प्रोत्साहन राशि और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। महत्वपूर्ण विवरण के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

पैरामीटर

विवरण

स्कॉलरशिप का नाम

राजस्थान स्कॉलरशिप एवं स्कूटी योजना

द्वारा प्रस्तुत

कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर, राजस्थान

कौन पात्र है?

वे छात्राएं जिन्होंने सरकारी स्कूलों से नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण की है

आवेदन करने की अंतिम तिथि 2025

23 सितंबर से 31अक्टूबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

https://hte.rajasthan.gov.in/

राजस्थान स्कॉलरशिप एवं स्कूटी योजना 2025 के लिए आवेदन कैसे करें

जिन छात्राओं ने ने रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर 10वीं और 12वीं कक्षा पास की है, वे नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके राजस्थान एवं स्कूटी योजना 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 Citizen App – G2C पोर्ट्ल पर, “Scholarship (CE)” पर जाएं।

स्टेप 3 लॉगिन करने के लिए SSO ID बनाएं। यदि पहले से बनी हुई है तो लॉगिन करें। 

स्टेप 4  Scholarship/Scooty Scheme पर जाएं और आवेदन पत्र भरें। 

स्टेप 5 मांगी गई जरूरी डिटेल्स दर्ज करें। 

स्टेप 6 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। 

स्टेप 7 फॉर्म भरने के बाद जमा करें और प्रिंट आउट लें। 

राजस्थान स्कॉलरशिप एवं स्कूटी योजना 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई राजस्थान स्कॉलरशिप एवं स्कूटी योजना। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों सहित प्रतिभाशाली छात्रों को सहायता प्रदान करती है। 

राजस्थान एवं स्कूटी योजना 2025 आवेदन पत्र

यहां आवेदन करें

Rajasthan Scholarship & Scooty Yojana 2025: पात्रता 

राजस्थान स्कॉलरशिप एवं स्कूटी योजना 2025 के लिए जो छात्राएं आवेदन करना चाहती हैं उन्हें कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। ये मानदंड नीचे दिए गए हैं:

  • छात्रों को 2024-25 सत्र में कक्षा 12वीं पास होना चाहिए ।

  • आरबीएसई के छात्रों को कम से कम 65% अंक और सीबीएसई के छात्रों को कम से कम 75% अंक चाहिए ।

  • यह छात्रवृत्ति केवल उन छात्रों के लिए उपलब्ध है जो राजस्थान में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक कार्यक्रम ( एमबीबीएस जैसे पाठ्यक्रम सहित ) में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेते हैं।

  • आय: उम्मीदवार की कुल वार्षिक पारिवारिक आय सभी स्रोतों से ₹2,50,000 से अधिक नहीं होगी।

  • निवास: छात्र राजस्थान के स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसके पास वैध निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।

Rajasthan Scholarship & Scooty Yojana 2025: जरूरी डॉक्यूमेंट्स 

राजस्थान स्कॉलरशिप एवं स्कूटी योजना 2025 लिए आवेदन करने वाले छात्रों को आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। नीचे दी गई लिस्ट देखें:

  • आधार कार्ड

  • अधिवास प्रमाणपत्र

  • जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी/ओबीसी/ईबीसी, आदि के लिए)

  • पिछली परीक्षा की मार्कशीट

  • बैंक पासबुक की प्रति (खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए)

  • आय प्रमाण पत्र (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग/अन्य योजनाओं के लिए)

  • विधवा/तलाकशुदा महिला प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

  • कॉलेज/संस्थान द्वारा जारी अध्ययन प्रमाणपत्र

