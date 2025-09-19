Rajasthan Scholarship & Scooty Yojana 2025: राजस्थान स्कॉलरशिप एवं स्कूटी योजना के लिए पात्रता, जरूरी डॉक्यूमेंट और आवेदन का तरीका जानें

Rajasthan Scooty Yojana 2025: कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर, राजस्थान ने वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के लिए राज्य के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूटी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार छात्र 23 सितंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत राज्य के छात्रों को स्कॉलरशिप, स्कूटी, प्रोत्साहन राशि और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह स्कीम ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आगे लेख में जानें विभिन्न स्कॉलरशिप से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया सहित डिटेल चेक कर सकते हैं। राजस्थान स्कॉलरशिप एवं स्कूटी योजना 2025 राजस्थान स्कूटी योजना ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के छात्रों को प्रोत्साहन राशि और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। महत्वपूर्ण विवरण के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

पैरामीटर विवरण स्कॉलरशिप का नाम राजस्थान स्कॉलरशिप एवं स्कूटी योजना द्वारा प्रस्तुत कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर, राजस्थान कौन पात्र है? वे छात्राएं जिन्होंने सरकारी स्कूलों से नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण की है आवेदन करने की अंतिम तिथि 2025 23 सितंबर से 31अक्टूबर 2025 आधिकारिक वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ राजस्थान स्कॉलरशिप एवं स्कूटी योजना 2025 के लिए आवेदन कैसे करें जिन छात्राओं ने ने रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर 10वीं और 12वीं कक्षा पास की है, वे नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके राजस्थान एवं स्कूटी योजना 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं: स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in पर जाएं। स्टेप 2 Citizen App – G2C पोर्ट्ल पर, “Scholarship (CE)” पर जाएं। स्टेप 3 लॉगिन करने के लिए SSO ID बनाएं। यदि पहले से बनी हुई है तो लॉगिन करें।