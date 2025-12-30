REET Mains Exam Date 2026 OUT: रीट मुख्य परीक्षा शेड्यूल जारी, डाउनलोड करें आधिकारिक नोटिस PDF

REET Mains Exam Date 2026 OUT: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर REET मेन्स परीक्षा 2025 की तारीखें जारी कर दी हैं। इस भर्ती के जरिए ग्रेड-3 शिक्षकों के 7,759 पद भरे जाएंगे। आधिकारिक नोटिस के अनुसार लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा 17 जनवरी से 21 जनवरी 2026 के बीच आयोजित होगी। जो अभ्यर्थी REET पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं और मेन्स के लिए आवेदन कर चुके हैं, वे अब तय शेड्यूल के अनुसार तैयारी कर सकते हैं।

REET Mains Exam Schedule 2026 PDF

राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित REET मेन्स परीक्षा 2026 तीसरे ग्रेड के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम है। नोटिस के अनुसार यह परीक्षा 17 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक होगी। परीक्षा की अवधि 150 मिनट होगी। अभ्यर्थी अपनी परीक्षा की तारीख और शिफ्ट की जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।