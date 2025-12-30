NBEMS ने जारी किया 2026 का एग्जाम कैलेंडर, FMGE, GPAT और अन्य एग्जाम की डेट्स की घोषणा

NBEMS Tentative Exam Calendar: आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने साल 2026 के पहले आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण मेडिकल एग्जामों का टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें FMGE, GPAT, और DNB जैसी बड़े एग्जाम की डेट्स भी शामिल हैं।

मेडिकल और फार्मेसी के छात्र ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। NEET-MDS 2026 का टेंटेटिव शेड्यूल छात्रों को अलग से जारी किया जाएगा।

NBEMS Exam Calendar 2026: NBEMS बोर्ड के एग्जाम की डिटेल्स

NBEMS द्वारा जारी शेड्यूल में 10 से ज्यादा एग्जाम डेट्स की घोषणा की गई हैं। छात्र नीचे दी गई टेबल के माध्यम से शेड्यूल को देख सकते हैं।