UPMSP Final Exam Center List 2026 Out: UP बोर्ड 10वीं और 12वीं के एग्जाम सेंटर लिस्ट PDF जारी, यहां upmsp.edu.in से करें Download

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) ने साल 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए Final Center List जारी कर दी है। जो छात्र इस साल बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर कक्षा के अनुसार PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।
UP Board Exam 2026: UP बोर्ड एग्जाम की डिटेल्स
इस साल यूपी बोर्ड एग्जाम को नकल के बिना करवाने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए हैं। 24 दिसंबर को हुई समिति की बैठक के बाद सेंट्स की संख्या को फाइनल किया गया है।
|इवेंट
|डिटेल्स
|बोर्ड का नाम
|उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP)
|एग्जाम का नाम
|हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं)
|कुल एग्जाम सेंटर
|8,033
|कुल रजिस्टर्ड छात्र
|लगभग 52,30,297
|एग्जाम शुरू होने की डेट
|18 फरवरी 2026
|ऑफिशियल वेबसाइट
|upmsp.edu.in
ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए कुल 8033 सेंट्स निर्धारित किए गए हैं। 10वीं और 12वीं के एग्जाम 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। परीक्षाएं उत्तर प्रदेश बोर्ड 2026 की अंतिम केंद्र सूची में सूचीबद्ध केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी।
UPMSP बोर्ड 2026 की अंतिम केंद्र सूची - यहां क्लिक करें
#upboardpryj #BoardExams2026
2026 के परीक्षा केंद्रों की सूची के लिए यहां क्लिक करें -https://t.co/bCQoCYdrdh pic.twitter.com/LRMf2ko7Y2
#upboardpryj #BoardExams2026— Madhyamik Shiksha Parishad (@upboardpryj) December 29, 2025
2026 के परीक्षा केंद्रों की सूची के लिए यहां क्लिक करें -https://t.co/bCQoCYdrdh pic.twitter.com/LRMf2ko7Y2
UPMSP 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए फाइनल सेंटर लिस्ट 2026
यूपी बोर्ड की कक्षा 10 और 12 की एग्जाम सेंटर की जिलावार पूरी लिस्ट यहां देखें।
|
District Code
|
District Name
|
Examination Centre List
|
01
|
AGRA
|
02
|
FIROZABAD
|
03
|
MAINPURI
|
04
|
ETAH
|
05
|
MATHURA
|
06
|
ALIGARH
|
07
|
HATHRAS
|
08
|
KASGANJ
|
09
|
BULANDSHAHR
|
10
|
GHAZIABAD
|
11
|
GAUTAM BUDH NAGAR
|
12
|
MEERUT
|
13
|
BAGPAT
|
14
|
HAPUR
|
15
|
MUZAFFAR NAGAR
|
16
|
SHAHARANPUR
|
17
|
SHAMLI
|
21
|
MORADABAD
|
22
|
Amroha
|
23
|
BIJNOR
|
24
|
RAMPUR
|
25
|
SAMBHAL
|
26
|
BAREILLY
|
27
|
BUDAUN
|
28
|
SHAHJAHANPUR
|
29
|
PILIBHIT
|
31
|
LAKHIMPUR KHIRI
|
32
|
SITAPUR
|
33
|
HARDOI
|
34
|
LUCKNOW
|
35
|
UNNAO
|
36
|
RAE BARAILI
|
38
|
KANPUR NAGAR
|
39
|
KANPUR DEHAT
|
40
|
FARRUKHABAD
|
41
|
ETAWAH
|
42
|
KANNAUJ
|
43
|
AURIYA
|
45
|
JALAUN
|
47
|
JHANSI
|
48
|
LALITPUR
|
49
|
HAMIRPUR
|
50
|
MAHOBA
|
51
|
BANDA
|
52
|
CHITRAKOOT
|
54
|
PRATAPGARH
|
55
|
PRAYAGRAJ
|
56
|
FATEHPUR
|
57
|
KAUSHAMBI
|
61
|
SULTANPUR
|
62
|
AYODHYA
|
63
|
BARABANKI
|
64
|
AMBEDKAR NAGAR
|
65
|
AMETHI
|
66
|
BAHRAICH
|
67
|
SHRAWASTI
|
68
|
GONDA
|
69
|
BALRAMPUR
|
71
|
BASTI
|
72
|
SANT KABIR NAGAR
|
73
|
SIDDHARTA NAGAR
|
75
|
GORAKHPUR
|
76
|
MAHARAJGANJ
|
77
|
DEORIA
|
78
|
KUSHI NAGAR
|
80
|
AZAMGARH
|
81
|
MAU
|
82
|
BALLIA
|
83
|
JAUNPUR
|
84
|
GHAZIPUR
|
85
|
VARANASI
|
86
|
CHANDAULI
|
88
|
BHADOHI
|
89
|
MIRZAPUR
|
90
|
SONBHADRA
UPMSP 2026: एग्जाम का शेड्यूल
बोर्ड ने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम के लिए डेट्स का ऐलान कर दिया है।
- प्रैक्टिकल एग्जाम: 21 जनवरी से 5 फरवरी 2026 के बीच दो चरणों में आयोजित की जाएंगी।
- थ्योरी एग्जाम: 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी।
- एग्जाम की शिफ्ट: 1. सुबह की शिफ्ट: 08:30 AM से 11:45 AM तक।
- दोपहर की पाली: 02:00 PM से 05:15 PM तक।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation