UPMSP Final Exam Center List 2026 Out: UP बोर्ड 10वीं और 12वीं के एग्जाम सेंटर लिस्ट PDF जारी, यहां upmsp.edu.in से करें Download

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) ने साल 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए Final Center List जारी कर दी है। जो छात्र इस साल बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर कक्षा के अनुसार PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।

UP Board Exam 2026: UP बोर्ड एग्जाम की डिटेल्स

इस साल यूपी बोर्ड एग्जाम को नकल के बिना करवाने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए हैं। 24 दिसंबर को हुई समिति की बैठक के बाद सेंट्स की संख्या को फाइनल किया गया है।

इवेंट डिटेल्स बोर्ड का नाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) एग्जाम का नाम हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) कुल एग्जाम सेंटर 8,033 कुल रजिस्टर्ड छात्र लगभग 52,30,297 एग्जाम शुरू होने की डेट 18 फरवरी 2026 ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in

ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए कुल 8033 सेंट्स निर्धारित किए गए हैं। 10वीं और 12वीं के एग्जाम 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। परीक्षाएं उत्तर प्रदेश बोर्ड 2026 की अंतिम केंद्र सूची में सूचीबद्ध केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी।