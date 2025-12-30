Bihar Police Driver Result 2025
Focus
Quick Links
News

UPMSP Final Exam Center List 2026 Out: UP बोर्ड 10वीं और 12वीं के एग्जाम सेंटर लिस्ट PDF जारी, यहां upmsp.edu.in से करें Download

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 30, 2025, 12:15 IST

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP ने 2026 की फाइनल एग्जाम सेंटर लिस्ट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं, दोनों कक्षाओं की सेंट्स लिस्ट PDF फॉर्मेट में ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर मिलेंगी। डाउनलोड करने के लिए यहां से पाएं डायरेक्ट लिंक।

Add as a preferred source on Google
Join us
UPMSP Center List 2026 Released Download PDF at upmsp.edu.in
UPMSP Center List 2026 Released Download PDF at upmsp.edu.in
Register for Result Updates

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) ने साल 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए Final Center List जारी कर दी है। जो छात्र इस साल बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर कक्षा के अनुसार PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। 

UP Board Exam 2026: UP बोर्ड एग्जाम की डिटेल्स 

इस साल यूपी बोर्ड एग्जाम को नकल के बिना करवाने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए हैं। 24 दिसंबर को हुई समिति की बैठक के बाद सेंट्स की संख्या को फाइनल किया गया है। 

इवेंट  डिटेल्स 
बोर्ड का नाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP)
एग्जाम का नाम हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं)
कुल एग्जाम सेंटर  8,033
कुल रजिस्टर्ड छात्र लगभग 52,30,297
एग्जाम शुरू होने की डेट 18 फरवरी 2026
ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in

ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए कुल 8033 सेंट्स निर्धारित किए गए हैं। 10वीं और 12वीं के एग्जाम 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। परीक्षाएं उत्तर प्रदेश बोर्ड 2026 की अंतिम केंद्र सूची में सूचीबद्ध केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी।

UPMSP बोर्ड 2026 की अंतिम केंद्र सूची - यहां क्लिक करें

#upboardpryj #BoardExams2026
2026 के परीक्षा केंद्रों की सूची के लिए यहां क्लिक करें -https://t.co/bCQoCYdrdh pic.twitter.com/LRMf2ko7Y2

UPMSP 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए फाइनल सेंटर लिस्ट 2026

यूपी बोर्ड की कक्षा 10 और 12 की एग्जाम सेंटर की जिलावार पूरी लिस्ट यहां देखें।

District Code

District Name

Examination Centre List

  

01

AGRA

Final Center List for Dist 01

  

02

FIROZABAD

Final Center List for Dist 02

  

03

MAINPURI

Final Center List for Dist 03

  

04

ETAH

Final Center List for Dist 04

  

05

MATHURA

Final Center List for Dist 05

  

06

ALIGARH

Final Center List for Dist 06

  

07

HATHRAS

Final Center List for Dist 07

  

08

KASGANJ

Final Center List for Dist 08

  

09

BULANDSHAHR

Final Center List for Dist 09

  

10

GHAZIABAD

Final Center List for Dist 10

  

11

GAUTAM BUDH NAGAR

Final Center List for Dist 11

  

12

MEERUT

Final Center List for Dist 12

  

13

BAGPAT

Final Center List for Dist 13

  

14

HAPUR

Final Center List for Dist 14

  

15

MUZAFFAR NAGAR

Final Center List for Dist 15

  

16

SHAHARANPUR

Final Center List for Dist 16

  

17

SHAMLI

Final Center List for Dist 17

  

21

MORADABAD

Final Center List for Dist 21

  

22

Amroha

Final Center List for Dist 22

  

23

BIJNOR

Final Center List for Dist 23

  

24

RAMPUR

Final Center List for Dist 24

  

25

SAMBHAL

Final Center List for Dist 25

  

26

BAREILLY

Final Center List for Dist 26

  

27

BUDAUN

Final Center List for Dist 27

  

28

SHAHJAHANPUR

Final Center List for Dist 28

  

29

PILIBHIT

Final Center List for Dist 29

  

31

LAKHIMPUR KHIRI

Final Center List for Dist 31

  

32

SITAPUR

Final Center List for Dist 32

  

33

HARDOI

Final Center List for Dist 33

  

34

LUCKNOW

Final Center List for Dist 34

  

35

UNNAO

Final Center List for Dist 35

  

36

RAE BARAILI

Final Center List for Dist 36

  

38

KANPUR NAGAR

Final Center List for Dist 38

  

39

KANPUR DEHAT

Final Center List for Dist 39

  

40

FARRUKHABAD

Final Center List for Dist 40

  

41

ETAWAH

Final Center List for Dist 41

  

42

KANNAUJ

Final Center List for Dist 42

  

43

AURIYA

Final Center List for Dist 43

  

45

JALAUN

Final Center List for Dist 45

  

47

JHANSI

Final Center List for Dist 47

  

48

LALITPUR

Final Center List for Dist 48

  

49

HAMIRPUR

Final Center List for Dist 49

  

50

MAHOBA

Final Center List for Dist 50

  

51

BANDA

Final Center List for Dist 51

  

52

CHITRAKOOT

Final Center List for Dist 52

  

54

PRATAPGARH

Final Center List for Dist 54

  

55

PRAYAGRAJ

Final Center List for Dist 55

  

56

FATEHPUR

Final Center List for Dist 56

  

57

KAUSHAMBI

Final Center List for Dist 57

  

61

SULTANPUR

Final Center List for Dist 61

  

62

AYODHYA

Final Center List for Dist 62

  

63

BARABANKI

Final Center List for Dist 63

  

64

AMBEDKAR NAGAR

Final Center List for Dist 64

  

65

AMETHI

Final Center List for Dist 65

  

66

BAHRAICH

Final Center List for Dist 66

  

67

SHRAWASTI

Final Center List for Dist 67

  

68

GONDA

Final Center List for Dist 68

  

69

BALRAMPUR

Final Center List for Dist 69

  

71

BASTI

Final Center List for Dist 71

  

72

SANT KABIR NAGAR

Final Center List for Dist 72

  

73

SIDDHARTA NAGAR

Final Center List for Dist 73

  

75

GORAKHPUR

Final Center List for Dist 75

  

76

MAHARAJGANJ

Final Center List for Dist 76

  

77

DEORIA

Final Center List for Dist 77

  

78

KUSHI NAGAR

Final Center List for Dist 78

  

80

AZAMGARH

Final Center List for Dist 80

  

81

MAU

Final Center List for Dist 81

  

82

BALLIA

Final Center List for Dist 82

  

83

JAUNPUR

Final Center List for Dist 83

  

84

GHAZIPUR

Final Center List for Dist 84

  

85

VARANASI

Final Center List for Dist 85

  

86

CHANDAULI

Final Center List for Dist 86

  

88

BHADOHI

Final Center List for Dist 88

  

89

MIRZAPUR

Final Center List for Dist 89

  

90

SONBHADRA

Final Center List for Dist 90

UPMSP 2026: एग्जाम का शेड्यूल 

बोर्ड ने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम के लिए डेट्स का ऐलान कर दिया है। 

  • प्रैक्टिकल एग्जाम: 21 जनवरी से 5 फरवरी 2026 के बीच दो चरणों में आयोजित की जाएंगी।
  • थ्योरी एग्जाम: 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी।
  1. एग्जाम की शिफ्ट: 1. सुबह की शिफ्ट: 08:30 AM से 11:45 AM तक।
  1. दोपहर की पाली: 02:00 PM से 05:15 PM तक।
Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News