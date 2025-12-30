Assam School Holiday List 2026, Download PDF

Assam School Holiday List: The official Assam School Holiday List for 2026, has been updated by the General Administration Department. The list contains observed holidays in the state, public, national, bank and restricted holidays. For Assam the list is more specific to Bihu celebrations. This academic calendar will help students, parents and teachers to plan holidays and take some time to rest and relax during the time. From Magh Bihu in January to the exciting celebration of Bohag Bihu in April, the list includes all the major holidays that may help put breaks to your long educational engagements.
Whether to plan an event around festivities, or vacations during holidays, here you can find a comprehensive Assam Academic Calendar 2026 PDF along with vacation dates to save for later.
Assam School Holiday 2026: Key Highlights
|
Students can check for important school holiday dates for government and private schools.
|
List of Public, Restricted, and Festival specific holidays are shared here.
Assam School Holiday Calendar 2026: Overview
-
There are 35 full holidays as listed in the Assam academic calendar.
-
Issued by The General Administration Department (GAD) Assam.
-
The holiday list is applicable on all government offices, schools, and colleges.
Assam School Holiday List 2026
|
Holiday
|
Day
|
Occasion
|
Type of Holiday
|
January 14
|
Wednesday
|
Magh (Bhogali) Bihu & Tusu Puja
|
State
|
January 15
|
Thursday
|
Magh Bihu
|
State
|
January 23
|
Friday
|
Netaji’s Birthday
|
National
|
January 26
|
Monday
|
Republic Day
|
National
|
January 27
|
Tuesday
|
Gwthar Bathou San (Bhathow Puja)
|
State
|
January 31
|
Saturday
|
Me-Dam-Me-Phi (Tai Ahom Festival)
|
State
|
February 1
|
Sunday
|
State Religious Holiday
|
State Festival
|
March 3
|
Tuesday
|
Dol Jatra (Phaku)
|
Religious
|
March 21
|
Saturday
|
Id-Ul-Fitr
|
Religious
|
April 3
|
Friday
|
Good Friday
|
Religious
|
April 14
|
Tuesday
|
Bohag Bihu (Rongali)
|
State Festival
|
April 15
|
Wednesday
|
Bohag Bihu
|
State Festival
|
April 16
|
Thursday
|
Bohag Bihu
|
Religious Holiday
|
April 18
|
Saturday
|
Damodar Tithi
|
Religious Observance
|
April 21
|
Tuesday
|
Sati Sadhini Diwas
|
State Observance
|
May 1
|
Friday
|
May Day & Budhha Purnima
|
National/Religious
|
May 27
|
Wednesday
|
Id-Ul-Zuha
|
Religious
|
June 1
|
Monday
|
Mahadev Janmotsav
|
Regional Public
|
August 15
|
Saturday
|
Independence Day
|
National
|
September 1
|
Tuesday
|
Tirubhav Tithi of Srimanta Sri Mahadev
|
Regional Public
|
September 4
|
Friday
|
Janmashtami
|
Religious
|
September 12
|
Saturday
|
Tirubhav Tithi of Srimanta Sankardeva
|
Regional Public
|
September 21
|
Monday
|
Janmotsav of Srimanta Sankardeva
|
Regional Public
|
September 22
|
Tuesday
|
Karampuja
|
Religious Holiday
|
October 2
|
Friday
|
Mahatma Gandhi's Birthday
|
National
|
October 18
|
Sunday
|
Kati (Kongali) Bihu & Durga Puja
|
State/Religious
|
October 19
|
Monday
|
Durga Puja (Sharado Utsab)
|
Religious
|
October 20
|
Tuesday
|
Durga Puja
|
Religious
|
October 21
|
Wednesday
|
Durga Puja
|
Religious
|
November 8
|
Sunday
|
Kali Puja & Diwali
|
Religious
|
November 11
|
Wednesday
|
Bhatri Dwitiya
|
Religious
|
November 15
|
Sunday
|
Chhath Puja
|
Religious
|
November 24
|
Tuesday
|
Guru Nanak’s Birthday and Lachit Diwas
|
National/State
|
December 2
|
Wednesday
|
Ahom Divas (Su-Ka-Pha Diwas)
|
State
|
December 25
|
Friday
|
Christmas Day
|
Religious
Assam Bihu Holidays 2026
-
Bohag Bihu- April 14, 15, and 16
-
Magh Bihu: January 14, and 15
-
Kati Bihu: October 18
Assam Restricted Holidays List 2026
|
Date
|
Day
|
Festival
|
1 January
|
Thursday
|
New Year
|
5 January
|
Monday
|
Rongker Karkli
|
13 January
|
Tuesday
|
Uruka of Magh Bihu
|
17 January
|
Saturday
|
Silpi Diwas
|
27 January
|
Tuesday
|
Birthday of Sri Sri Krishnaguru
|
4 February
|
Wednesday
|
Shab-E-Barat
|
15 February
|
Sunday
|
Shivratri
|
17 February
|
Tuesday
|
Karbi-Dehai-Kachir Dom
|
18 February
|
Wednesday
|
Ali Aye
|
2 March
|
Monday
|
Khring Khring Baithow Puja
|
17 March
|
Tuesday
|
Lailatur Qadar
|
25 March
|
Wednesday
|
Tora Chira Bihu
|
31 March
|
Tuesday
|
Mahabir Jayanti
|
4 April
|
Saturday
|
Easter Saturday
|
15 April
|
Wednesday
|
Deuri Bihu
|
18 April
|
Saturday
|
Birthday of Gurudev Kalicharan Brahma
|
22 April
|
Wednesday
|
Tithi of Hari Dev
|
1 May
|
Friday
|
Sri Radhika Utsav
|
16 May
|
Saturday
|
Tithi of Hari Dev
|
23 May
|
Saturday
|
Birthday of Sri Sri Krishnaguru
|
24 May
|
Sunday
|
Birthday of Sri Sri Thakur Anukul Chandra
|
31 May
|
Sunday
|
Baikhowa Festival
|
20 June
|
Saturday
|
Death Anniversary of Bishnu Prasad Rabha
|
30 June
|
Tuesday
|
Hul Diwas
|
13 July
|
Monday
|
Birthday of Nepali Poet Bhanu Bhakta Aacharya
|
13 August
|
Thursday
|
Death Anniversary of Bir Tikendrajit
|
26 August
|
Wednesday
|
Fateha-E-Dwaz-Daham
|
15 September
|
Tuesday
|
Nau Khai Festival
|
16 September
|
Wednesday
|
Birthday of Sri Sri Thakur Anukul Chandra
|
1 November
|
Sunday
|
Kuki Chavang Kut
|
7 November
|
Saturday
|
Wangala Festival
|
11 November
|
Wednesday
|
Abhi bhav Tithi of Sri Sri Bhubaneswar Sadhu Thakur
|
19 November
|
Thursday
|
Bir Raghav Moran Divas
|
24 November
|
Tuesday
|
Death Anniversary of Guru Tegh Bahadur Ji
|
5 December
|
Saturday
|
Sikpui Ruoi (Harvest Festival of Hmar Community)
|
10 December
|
Thursday
|
Martyr's Day
|
19 December
|
Saturday
|
Death Anniversary of Shri Shri Aniruddhadev
|
22 December
|
Tuesday
|
Gaan Ngai
|
24 December
|
Thursday
|
Christmas Eve
Assam School Holiday List 2026 Download PDF
Students and Teachers can access the official Assam school holiday list 2026 PDF from the link shared below.
|
Assam School Holiday List 2026 PDF
Comments
All Comments (0)
Join the conversation