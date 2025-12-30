Assam School Holiday List 2026, Download PDF

Bihar Police Driver Result 2025
By Jaya Gupta
Dec 30, 2025, 14:11 IST

Assam School Holiday List: Check here gazetted, public and restricted school holidays in Assam, 2026. This includes listed school holidays for Bihu, Republic Day, Holi, Diwali etc.

Assam School Holiday List 2026

Assam School Holiday List: The official Assam School Holiday List for 2026, has been updated by the General Administration Department. The list contains observed holidays in the state, public, national, bank and restricted holidays. For Assam the list is more specific to Bihu celebrations. This academic calendar will help students, parents and teachers to plan holidays and take some time to rest and relax during the time. From Magh Bihu in January to the exciting celebration of Bohag Bihu in April, the list includes all the major holidays that may help put breaks to your long educational engagements. 

Whether to plan an event around festivities, or vacations during holidays, here you can find a comprehensive Assam Academic Calendar 2026 PDF along with vacation dates to save for later.

Assam School Holiday 2026: Key Highlights

Students can check for important school holiday dates for government and private schools.

List of Public, Restricted, and Festival specific holidays are shared here.

Assam School Holiday Calendar 2026: Overview

  • There are 35 full holidays as listed in the Assam academic calendar. 

  • Issued by The General Administration Department (GAD) Assam. 

  • The holiday list is applicable on all government offices, schools, and colleges. 

Assam School Holiday List 2026

Holiday 

Day

Occasion

Type of Holiday

January 14

Wednesday 

Magh (Bhogali) Bihu & Tusu Puja

State 

January 15

Thursday 

Magh Bihu 

State 

January 23

Friday 

Netaji’s Birthday 

National 

January 26

Monday 

Republic Day 

National 

January 27

Tuesday 

Gwthar Bathou San (Bhathow Puja) 

State

January 31

Saturday 

Me-Dam-Me-Phi (Tai Ahom Festival) 

State 

February 1

Sunday 

State Religious Holiday 

State Festival 

March 3

Tuesday 

Dol Jatra (Phaku) 

Religious 

March 21

Saturday 

Id-Ul-Fitr

Religious 

April 3

Friday 

Good Friday 

Religious

April 14

Tuesday 

Bohag Bihu (Rongali) 

State Festival 

April 15

Wednesday 

Bohag Bihu 

State Festival 

April 16

Thursday 

Bohag Bihu 

Religious Holiday 

April 18 

Saturday 

Damodar Tithi

Religious Observance 

April 21

Tuesday 

Sati Sadhini Diwas 

State Observance 

May 1 

Friday 

May Day & Budhha Purnima 

National/Religious 

May 27

Wednesday 

Id-Ul-Zuha

Religious 

June 1

Monday 

Mahadev Janmotsav 

Regional Public 

August 15

Saturday 

Independence Day 

National 

September 1

Tuesday 

Tirubhav Tithi of Srimanta Sri Mahadev 

Regional Public 

September 4

Friday 

Janmashtami

Religious 

September 12

Saturday 

Tirubhav Tithi of Srimanta Sankardeva

Regional Public 

September 21

Monday 

Janmotsav of Srimanta Sankardeva

Regional Public 

September 22

Tuesday 

Karampuja 

Religious Holiday 

October 2

Friday 

Mahatma Gandhi's Birthday 

National 

October 18

Sunday 

Kati (Kongali) Bihu & Durga Puja 

State/Religious 

October 19

Monday 

Durga Puja (Sharado Utsab) 

Religious 

October 20

Tuesday 

Durga Puja 

Religious 

October 21

Wednesday 

Durga Puja 

Religious 

November 8

Sunday 

Kali Puja & Diwali 

Religious 

November 11

Wednesday 

Bhatri Dwitiya

Religious 

November 15

Sunday 

Chhath Puja 

Religious 

November 24

Tuesday 

Guru Nanak’s Birthday and Lachit Diwas

National/State

December 2

Wednesday 

Ahom Divas (Su-Ka-Pha Diwas) 

State 

December 25

Friday 

Christmas Day 

Religious 

Assam Bihu Holidays 2026

  1. Bohag Bihu- April 14, 15, and 16

  2. Magh Bihu: January 14, and 15

  3. Kati Bihu: October 18

Assam Restricted Holidays List 2026

Date 

Day 

Festival 

1 January 

Thursday 

New Year 

5 January 

Monday 

Rongker Karkli

13 January 

Tuesday 

Uruka of Magh Bihu

17 January 

Saturday 

Silpi Diwas

27 January 

Tuesday 

Birthday of Sri Sri Krishnaguru

4 February 

Wednesday 

Shab-E-Barat

15 February 

Sunday 

Shivratri

17 February 

Tuesday 

Karbi-Dehai-Kachir Dom

18 February 

Wednesday 

Ali Aye 

2 March 

Monday 

Khring Khring Baithow Puja

17 March 

Tuesday 

Lailatur Qadar

25 March 

Wednesday 

Tora Chira Bihu

31 March 

Tuesday 

Mahabir Jayanti

4 April 

Saturday 

Easter Saturday 

15 April 

Wednesday 

Deuri Bihu 

18 April 

Saturday 

Birthday of Gurudev Kalicharan Brahma

22 April 

Wednesday 

Tithi of Hari Dev

1 May 

Friday 

Sri Radhika Utsav

16 May 

Saturday 

Tithi of Hari Dev

23 May 

Saturday 

Birthday of Sri Sri Krishnaguru 

24 May 

Sunday 

Birthday of Sri Sri Thakur Anukul Chandra 

31 May 

Sunday 

Baikhowa Festival 

20 June

Saturday 

Death Anniversary of Bishnu Prasad Rabha

30 June

Tuesday 

Hul Diwas

13 July 

Monday 

Birthday of Nepali Poet Bhanu Bhakta Aacharya 

13 August 

Thursday 

Death Anniversary of Bir Tikendrajit 

26 August 

Wednesday 

Fateha-E-Dwaz-Daham

15 September 

Tuesday 

Nau Khai Festival 

16 September 

Wednesday 

Birthday of Sri Sri Thakur Anukul Chandra 

1 November 

Sunday 

Kuki Chavang Kut

7 November 

Saturday 

Wangala Festival 

11 November 

Wednesday 

Abhi bhav Tithi of Sri Sri Bhubaneswar Sadhu Thakur 

19 November 

Thursday 

Bir Raghav Moran Divas

24 November 

Tuesday 

Death Anniversary of Guru Tegh Bahadur Ji

5 December 

Saturday 

Sikpui Ruoi (Harvest Festival of Hmar Community) 

10 December 

Thursday 

Martyr's Day 

19 December 

Saturday 

Death Anniversary of Shri Shri Aniruddhadev

22 December 

Tuesday 

Gaan Ngai

24 December 

Thursday 

Christmas Eve

Assam School Holiday List 2026 Download PDF

Students and Teachers can access the official Assam school holiday list 2026 PDF from the link shared below. 

Assam School Holiday List 2026 PDF
Assam School Holidays in 2025, Download Official PDF List

