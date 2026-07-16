RPSC 2nd Grade Question Paper 2026: राजस्थान द्वितीय श्रेणी प्रश्न पत्र, सब्जेक्ट वाइज PDF डाउनलोड करें
RPSC 2nd Grade Question Paper 2026: राजस्थान सीनियर टीचर ग्रेड 2 परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उम्मीदवार लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से 12 जुलाई तक के प्रश्न पत्र पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
RPSC 2nd Grade Question Paper 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से ग्रेड 2 परीक्षा 12 जुलाई से आयोजित की जा रही है। राजस्थान द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए विषयनुसार प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। इस साल की परीक्षा का स्तर जानने के लिए उम्मीदवार लेख में दिए प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
RPSC 2nd Grade Question Paper 2026 PDF Download
आरपीएससी द्वितीय श्रेणी के प्रश्न पत्र डाउनलोड कर उम्मीदवार परीक्षा के कठिनाई स्तर की जांच कर सकते हैं। यह प्रश्न पत्र उम्मीदवारों को लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार को समझने में मदद करते हैं। उम्मीदवार नीचे दिए लिंक से अब तक आयोजित हो रही परीक्षा के प्रश्न पत्र पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
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आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र 1-12 जुलाई
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आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक सामाजिक विज्ञान प्रश्न पत्र 2 - 12 जुलाई
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आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र 1 - 13 जुलाई
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आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र 1 - 14 जुलाई
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आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक विज्ञान प्रश्न पत्र 2 - 14 जुलाई
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आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र 16 जुलाई
RPSC 2nd Grade Question Paper 2026: हाइलाइट्स
आरपीएससी की ओर से वरिष्ठ शिक्षक श्रेणी द्वितीय प्रतियोगी परीक्षा 12 से 18 जुलाई तक आयोजित की जा रही है। उम्मीदवार परीक्षा से जुड़े अन्य हाइलाइट्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं।
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विवरण
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महत्वपूर्ण विवरण
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संचालन निकाय
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राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी)
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परीक्षा का नाम
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वरिष्ठ शिक्षक (द्वितीय श्रेणी) प्रतियोगी परीक्षा 2025-26
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परीक्षा तिथि
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12 जुलाई 2026
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परीक्षा की अवधि
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12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक
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परीक्षा मोड
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ऑफलाइन (ओएमआर-आधारित)
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कुल रिक्तियां
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10,537 पोस्ट
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कुल मार्क
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500 (पेपर 1: 200, पेपर 2: 300)
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निगेटिव मार्किंग
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प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे।
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आधिकारिक वेबसाइट
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rpsc.rajasthan.gov.in
RPSC 2nd Grade Question Paper 2026: मार्किंग स्कीम
आरपीएससी की ओर से द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ शिक्षक पात्र परीक्षा कुल 500 अंक की आयोजित की जा रही है। जिसके पेपर 1 (सामान्य ज्ञान) के लिए 200 अंक और पेपर 2 अलग - अलग विषय के लिए 300 अंक शामिल हैं। उम्मीदवार अंकों की गणना के लिए नीचे दिए गए टेबल को देख सकते हैं।
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विवरण
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पेपर 1
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पेपर 2
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कुल सवाल
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100
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150
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कुल मार्क
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200
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300
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प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक
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2 अंक
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निगेटिव मार्किंग
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1/3 अंक
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प्रश्न अटेंड ना करने पर
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0 अंक
नोट: परीक्षा में अनुमानित अंक प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को मार्किंग स्कीम से परिचित होना जरूरी है। इस अंकन योजना के अनुसार, सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए ⅓ अंक काट लिए जाएंगे।
Executive - Editorial
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Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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