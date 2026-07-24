RPSC School Lecturer Paper 1 Syllabus 2026: स्कूल लेक्चरर (स्पेशल एजुकेशन) पेपर 1 विषयवार सिलेबस पीडीएफ

RPSC School Lecturer Syllabus 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने स्कूल लेक्चरर का सिलेबस जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने स्कूल लेक्चरर (स्पेशल एजुकेशन) भर्ती 2026 परीक्षा के लिए आवेदन किया था। वे अब अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। पेपर 1 में सामान्य अध्ययन, मानसिक योग्यता परीक्षण, हिंदी, इंग्लिश और करेंट अफेयर्स जैसे विषय शामिल हैं। आरपीएससी द्वारा स्कूल लेक्चरर सिलेबस के साथ - साथ एग्जाम पैटर्न भी साझा किया गया है। RPSC School Lecturer Syllabus Paper 1: पेपर 1 सिलेबस 2026 उम्मीदवारों को अपनी प्रभावी तैयारी के लिए सिलेबस पीडीएफ की ध्यान से अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। इस लेख में स्कूल लेक्चरर (Special Education) पेपर 1 सिलेबस पीडीएफ और एग्जाम पैटर्न उपलब्ध कराया गया है। जिसे उम्मीदवार देख या डाउनलोड कर सकते हैं। विषयवार सिलेबस पीडीएफ निम्नलिखित है: सामान्य अध्ययन (General Studies)

राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष जोर दिया गया है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रवाद का विकास (1858-1919) जन-राष्ट्रवाद का विकास (1919-1942) क्रांतिकारी गतिविधियां आजादी और बंटवारे की ओर 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण 19वीं और 20वीं सदी के प्रमुख नेताओं के विशेष संदर्भ में वी.डी. सावरकर, बंकिम चन्द्र, लाल, बाल, पाल, चन्द्र शेखर आजाद,भगत सिंह, सुखदेव, रासबिहारी बोस, सुभाषचंद्र बोस। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, मौलाना आज़ाद और बी.आर. अंबेडकर के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन।

राजस्थान का इतिहास राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता- कालीबंगन, आहाड़, गणेश्वर, बैराठ

8वीं से 18वीं सदी तक राजस्थान का इतिहास गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत-मेवाड़ के साथ संबंध, रणथंभौर और जालौर, राजस्थान और मुगल - राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मानसिंह, चन्द्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, राज सिंह मेवाड़

राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और आदिवासी आंदोलन। राजस्थान का एकीकरण धर्म और समाज लोक देवता और देवियां, राजस्थान के संत, वास्तुकला – मंदिर, किले और महल, चित्रकला – विभिन्न शैलियां, मेले और त्योहार, रीति-रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, लोक संगीत और नृत्य, भाषा और साहित्य। मानसिक योग्यता परीक्षा (Mental Ability Test) सादृश्य, श्रृंखला पूरी करना, कोडिंग-डिकोडिंग, रक्त संबंध, तार्किक वेन आरेख। सांख्यिकी (माध्यमिक स्तर) डेटा का संग्रह, डेटा का प्रस्तुतीकरण, डेटा का ग्राफिकल निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अवर्गीकृत और वर्गीकृत डेटा का माध्य, बहुलक और माध्यिका। गणित (माध्यमिक स्तर) प्राकृत, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ।

क्षेत्रमिति (Mensuration) घनाभ, घन, लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय शंकु और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ, घन, बेलन, लंब वृत्तीय शंकु और गोले का आयतन, ठोस आकृतियों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदलना। Language Ability Test जनरल हिंदी संधि, संधि विच्छेद उपसर्ग, प्रत्यय अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि अंगरेजी के पारिभाषिक (तकनीकी) शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द (केवल प्रशासनिक शब्द) General English Tenses/Sequence of Tenses

Active and Passive Voice

Direct and Indirect Speech

Use of Articles and Determiners

Use of Prepositions

Correction of Sentences including Subject-Verb Agreement, Degrees of Adjectives, Connectives

Glossary of Official and Technical Terms (with their Hindi Versions)

Antonyms and Synonyms

Word Formation (by using Prefixes and Suffixes)

Words often Confused

समसामयिक ज्ञान (Current Affairs) A) राजस्थान और भारत हाल के विकास कार्यक्रम, प्रमुख योजनाएं और नई पहल, कौशल विकास और स्टार्टअप पहल; सामाजिक और आर्थिक संकेतक; महत्वपूर्ण घटनाएं; व्यक्ति और स्थान; विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में समसामयिक घटनाएं; पुरस्कार और सम्मान; नवीनतम पुस्तकें और लेखक; खेल-कूद। B) अंतरराष्ट्रीय समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और घटनाएं। सामान्य विज्ञान (General Science) परमाणु और अणु, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, बल और गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, विद्युत, ध्वनि, ऊतक, नियंत्रण और समन्वय, आनुवंशिकता और विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जैव-विविधता और सतत विकास, दैनिक जीवन में विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हाल के विकास, विज्ञान के क्षेत्र में भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली। भारतीय राजव्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935, संविधान सभा और भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद।

संसद, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग।

पंचायतें और नगरपालिकाएं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग,केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग।

राजस्थान का भूगोल स्थान, विस्तार, आकार, माप, भौतिक विशेषताएं, जल-निकास प्रणाली, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव, जलवायु, जनसांख्यिकीय विशेषताएं, कृषि, पशुधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन, परिवहन, उद्योग और व्यापार। शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 1. शैक्षिक मनोविज्ञान प्रभावी शिक्षण के लिए प्रकृति, दायरा और निहितार्थ। किशोरावस्था के शिक्षार्थी की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक और भाषाई विकास संबंधी विशेषताएँ और शिक्षण-अधिगम पर इनका प्रभाव। सीखने के व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, सामाजिक-संज्ञानात्मक और रचनावादी दृष्टिकोण तथा सीनियर सेकेंडरी छात्रों के लिए इनके निहितार्थ।

मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा और उसका अनुप्रयोग; सीनियर सेकेंडरी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली को बेहतर बनाने की रणनीतियां।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक-भावनात्मक सीख।