RRB Group D Salary 2025 : आरआरबी ग्रुप डी इन-हैंड सैलरी, भत्ते और सुविधाओं के बारे में जानें

By Priyanka Pal
Nov 13, 2025, 17:31 IST

RRB Group D Salary 2025 Per Month: आरआरबी ग्रुप डी में हर महीने 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी और साथ में भत्ते मिलते हैं। इस तरह, सालाना सैलरी पैकेज 3 से 5 लाख रुपये तक होता है। कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड और विभागीय परीक्षाओं के जरिए ग्रुप C पदों पर प्रमोशन के मौके मिलते हैं। इस लेख में हम इन-हैंड सैलरी, भत्ते, जॉब प्रोफाइल, प्रोबेशन पीरियड और प्रमोशन के मौकों के बारे में जानेंगे।

RRB Group D Salary 2025
RRB Group D Salary 2025 in hand: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) 7वें वेतन आयोग के अनुसार ग्रुप D कर्मचारियों को एक आकर्षक सैलरी पैकेज देता है। RRB ग्रुप D की सालाना सैलरी 3 से 5 लाख रुपये के बीच होती है। इसी वजह से यह भारत में सबसे पसंदीदा सरकारी नौकरियों में से एक है। RRB ग्रुप D पदों के लिए बेसिक सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह है। इसके साथ ही HRA, DA और परिवहन लाभ जैसे कई भत्ते भी मिलते हैं।

RRB ग्रुप D की सैलरी न केवल आर्थिक सुरक्षा देती है, बल्कि भारतीय रेलवे में करियर में आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके भी प्रदान करती है। कई Candidates अच्छी सैलरी और सरकारी फायदों के कारण इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं। इस लेख में RRB ग्रुप D सैलरी 2025 से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें जॉब प्रोफाइल, भत्ते और प्रमोशन के अवसर शामिल हैं।

RRB Group D Salary 2025: सैलरी देखें

रेवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने अपनी आधिकारिक सूचना में 32,438 लेवल-1 पदों के लिए RRB ग्रुप D सैलरी स्ट्रक्चर 2025 की घोषणा की है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार, बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और कुल सैलरी 22,000 रुपये से 25,000 रुपये प्रति माह के बीच होती है। जगह और भत्तों के आधार पर ग्रुप D कर्मचारियों का सालाना सैलरी पैकेज 3 से 5 लाख रुपये के बीच होता है।

Candidates को बेसिक सैलरी के अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) जैसे कई भत्ते भी मिलते हैं। इससे कुल सैलरी काफी अच्छी हो जाती है। जो Candidates RRB ग्रुप D भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें एक सही फैसला लेने के लिए सैलरी, जॉब प्रोफाइल और करियर में आगे बढ़ने के मौकों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए।

RRB Group D Salary 2025: सैलरी स्ट्रक्चर 

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने 7वें वेतन आयोग के तहत ग्रुप D पदों के लिए एक अच्छी सैलरी संरचना तय की है। ग्रुप D कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह है। इसमें महंगाई भत्ता (DA) और मकान किराया भत्ता (HRA) जैसे कई भत्ते जुड़ते हैं। पोस्टिंग की जगह और अन्य फायदों के आधार पर, कुल इन-हैंड सैलरी 18,000 रुपये से 56,900 रुपये प्रति माह तक हो सकती है।

RRB Group D Salary 2025: इन-हैंड सैलरी

RRB ग्रुप D की इन-हैंड सैलरी की गणना 5,200 रुपये से 20,200 रुपये के पे-स्केल और 1,800 रुपये के ग्रेड-पे के आधार पर की जाती है। HRA पोस्टिंग वाले शहर की कैटेगरी के अनुसार बदलता है, जबकि महंगाई भत्ता (DA) अभी बेसिक सैलरी का 34% है। कर्मचारियों को यात्रा भत्ता भी मिलता है, जो नौकरी की जगह पर निर्भर करता है।

नीचे दी गई टेबल में RRB ग्रुप D सैलरी 2025 देखें:

पदों का वेतन स्तर

वेतन स्तर-1

वेतनमान

5200-20200 रुपये

ग्रेड पे

1800 रुपये

मूल वेतन

18,000

HRA (शहर के आधार पर)

X शहर (24%)

4320

वाई शहर (16%)

2880

Z शहर (8%)

1440

डीए (संशोधित डीए -> 34%)

6,120

 

यात्रा भत्ता

 

स्थान के आधार पर

सकल वेतन सीमा (लगभग)

X शहर

27,920

वाई सिटीज़

27,000

Z शहर

25,560

ध्यान दें: प्रोविडेंट फंड (PF), टैक्स और अन्य कटौतियों के कारण इन-हैंड सैलरी में थोड़ा बदलाव हो सकता है।

RRB Group D Salary 2025: सैलरी स्लिप 

RRB ग्रुप D सैलरी स्लिप एक आधिकारिक रिकॉर्ड है जो हर महीने कर्मचारियों को जारी किया जाता है। यह उनकी कमाई, कटौतियों और नेट सैलरी की पारदर्शी जानकारी देता है। स्लिप में बेसिक सैलरी, ग्रेड पे, भत्ते (HRA, DA, TA) और कटौतियां जैसे PF योगदान, इनकम टैक्स और अन्य रिकवरी का विवरण होता है।

पे-स्केल के अनुसार RRB ग्रुप D ग्रेड पे (एंट्री लेवल)

RRB ग्रुप D पदों के लिए ग्रेड पे, पे-बैंड और पद के आधार पर अलग-अलग होता है। नीचे दी गई टेबल में अलग-अलग लेवल के लिए पे-स्केल और संबंधित ग्रेड पे दिया गया है:

वेतन 

वेतनमान

प्रवेश स्तर ग्रेड वेतन

पीबी-1

₹15,600 – ₹60,600

₹5,400

₹21,000

₹5,700

₹23,190

₹6,000

₹25,380

₹7,200

₹29,730

₹8,400

₹34,080

पीबी-2

₹29,900 – ₹1,04,400

₹12,600

₹40,500

₹13,800

₹51,420

पीबी-3

₹29,900 – ₹1,04,400

₹14,400

₹54,450

₹16,200

₹63,000

पीबी-3

₹46,800 – ₹1,17,300

₹19,800

₹76,590

₹22,800

₹88,500

पीबी-5

₹1,12,200 – ₹2,01,000

₹26,100

₹1,38,300

₹26,700

₹1,47,300

₹30,000

₹1,59,000

RRB Group D Salary 2025: आरआरबी ग्रुप डी में मिलने वाले भत्ते

RRB ग्रुप D भर्ती 2025 के जरिए चुने गए Candidates को न केवल एक स्थिर आय मिलती है, बल्कि उन्हें कई तरह के भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं जो उनके कुल सैलरी पैकेज को बेहतर बनाती हैं। ये लाभ भारतीय रेलवे के अलग-अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की आर्थिक भलाई, आराम और प्रेरणा सुनिश्चित करने के लिए दिए जाते हैं।

बेसिक सैलरी के साथ मिलने वाले RRB ग्रुप D के भत्तों की पूरी सूची नीचे दी गई है:

  • महंगाई भत्ता (DA)
  • मकान किराया भत्ता (HRA)
  • परिवहन भत्ता (TA)
  • नाइट ड्यूटी के लिए भत्ता
  • ओवर टाइम भत्ता (OTA)
  • यात्रा भत्ता (8 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने पर)
  • छुट्टियों के मामले में मुआवजा
  • फिक्स्ड कन्वेंस भत्ता
  • कन्वेंस भत्ता (रेलवे डॉक्टरों के लिए)
  • विशेष मुआवजा भत्ते (आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए)
  • रेलवे स्कूल के शिक्षकों के लिए विशेष भत्ता
  • कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता
  • विकलांग महिलाओं के लिए भत्ता
  • चिकित्सा लाभ
  • पेंशन योजना

