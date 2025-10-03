RRB NTPC CBT 2 Admit Card 2025 Date: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट CBT 2 एडमिट कार्ड कब आएगा? यहां देखें अपडेट

RRB NTPC CBT 2 Admit Card 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 2 परीक्षा का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम जानकारी, आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार, CBT 2 एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे। परीक्षा 13 अक्टूबर 2025 से आयोजित की जाएगी, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक 9 अक्टूबर 2025 को एक्टिव कर दिया जाएगा। लिंक जारी होने के बाद, उम्मीदवार अपने रीजनल RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। लॉगिन के लिए उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि (DOB) दर्ज करना होगा।

RRB NTPC Graduate CBT 2 Admit Card 2025- आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड हाइलाइट्स

उम्मीदवार नीचे दी तालिका में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एडमिट कार्ड 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।