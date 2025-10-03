RRB NTPC City Intimation Slip 2025 OUT!
RRB NTPC CBT 2 Admit Card 2025 Date: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट CBT 2 एडमिट कार्ड कब आएगा? यहां देखें अपडेट

By Vijay Pratap Singh
Oct 3, 2025, 16:10 IST

RRB NTPC CBT 2 Admit Card 2025: आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी होगा। उम्मीदवार अपनी लॉगिन जानकारी से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 13 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगी।

RRB NTPC CBT 2 Admit Card 2025
RRB NTPC CBT 2 Admit Card 2025

RRB NTPC CBT 2 Admit Card 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 2 परीक्षा का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम जानकारी, आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार, CBT 2 एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे। परीक्षा 13 अक्टूबर 2025 से आयोजित की जाएगी, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक 9 अक्टूबर 2025 को एक्टिव कर दिया जाएगा। लिंक जारी होने के बाद, उम्मीदवार अपने रीजनल RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। लॉगिन के लिए उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि (DOB) दर्ज करना होगा।

RRB NTPC Graduate CBT 2 Admit Card 2025- आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड हाइलाइट्स

उम्मीदवार नीचे दी तालिका में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एडमिट कार्ड 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।

विवरण

जानकारी

बोर्ड का नाम

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)

पद का नाम

ग्रेजुएट लेवल

कुल रिक्तियों की संख्या

8113

परीक्षा का नाम

RRB NTPC CBT 2

परीक्षा शहर की जानकारी जारी होने की तिथि

3 अक्टूबर 2025 (अपेक्षित)

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि

9 अक्टूबर 2025 (अपेक्षित)

परीक्षा की तिथि

13 अक्टूबर 2025

परीक्षा का माध्यम

ऑनलाइन (कंप्यूटर आधारित)

कुल प्रश्न की संख्या

100

परीक्षा का समय

90 मिनट

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स से आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

  • अपने क्षेत्र की RRB की आधिकारिक वेबसाइटwww.rrbcdg.gov.in पर जाएं।

  • होमपेज पर “RRB NTPC CBT 2 Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  • लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा।

  • रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालें।

  • लॉगिन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  • भविष्य के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एडमिट कार्ड में क्या-क्या होगा?

एडमिट कार्ड पर उम्मीदवारों को ये जानकारियां मिलेंगी:

  • नाम, रोल नंबर और फोटो

  • परीक्षा की तिथि और समय

  • परीक्षा केंद्र का पता

  • महत्वपूर्ण निर्देश

परीक्षा में एडमिट कार्ड क्यों जरूरी है?

CBT 2 परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य है। इसके बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही, उम्मीदवारों को एक वैध फोटो आईडी प्रूफ भी साथ ले जाना होगा।

