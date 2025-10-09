RRB NTPC CBT 2 Admit Card 2025: डाउनलोड करें आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT 2 परीक्षा का हॉल टिकट PDF

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRBs) ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) परीक्षा के दूसरे चरण में शामिल होने वाले सभी योग्य Candidates के लिए RRB NTPC CBT 2 एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। CBT 2 के लिए RRB NTPC एडमिट कार्ड 2025 को 8 अक्टूबर, 2025 को जारी किया गया था। यह परीक्षा 13 अक्टूबर, 2025 को आयोजित होने वाली है।
RRB NTPC CBT 2 परीक्षा 2025 का आयोजन भारतीय रेलवे में जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड जैसे पदों के लिए योग्य Candidates का चयन करने के लिए किया जाएगा। आखिरी समय में होने वाली तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए, Candidates को अपना NTPC CBT 2 हॉल टिकट 2025 पहले ही डाउनलोड कर लेना चाहिए। RRB NTPC CBT 2 एडमिट कार्ड 2025 में परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय, रिपोर्टिंग का समय और परीक्षा केंद्र का विवरण जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है।
RRB NTPC CBT 2 एडमिट कार्ड 2025
RRB NTPC CBT 2 एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर, 2025 को जारी किया गया था। जिन Candidates ने CBT 1 परीक्षा पास कर ली है, वे अब अपने संबंधित RRB की क्षेत्रीय वेबसाइटों से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। CBT 2 परीक्षा 13 अक्टूबर, 2025 को आयोजित होने वाली है। NTPC CBT 2 एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के बाद, Candidates तुरंत अपनी शिफ्ट का विवरण देख सकते हैं। वैध RRB NTPC एडमिट कार्ड PDF और सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी के बिना, Candidates को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
RRB NTPC CBT 2 एडमिट कार्ड 2025 लिंक
RRB NTPC CBT 2 एडमिट कार्ड 2025 का लिंक क्षेत्रीय RRBs की आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। Candidates अपने Registration नंबर और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉग इन करके NTPC CBT 2 एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। Candidates के लिए एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो आईडी ले जाना अनिवार्य है। RRB NTPC CBT 2 एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
यहां क्लिक करें:- RRB NTPC CBT 2 Admit Card 2025 Download Link
RRB NTPC CBT 2 Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
चरण 1: सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://www.rrbcdg.gov.in या अपनी क्षेत्रीय RRB वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: होमपेज पर “RRB NTPC CBT 2 एडमिट कार्ड 2025” लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।
चरण 3: क्लिक करने पर एक नया लॉगिन पेज खुलेगा।
चरण 4: अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।
चरण 5: लॉगिन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
चरण 6: एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और भविष्य में उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें।
