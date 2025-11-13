RSMSSB Conductor Correction Window: आज से करें राजस्थान कंडक्टर भर्ती फॉर्म में सुधार

RSMSSB Conductor Correction Window: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से कंडक्टर भर्ती करेक्शन विंडो आज यानी 13 नवंबर, 2025 से ओपन किया जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने फॉर्म को भरते समय किसी भी प्रकार की गलती की थी, वे करेक्शन विंडो की सहायता से सुधार कर सकते हैं। आयोग द्वारा यह आखिरी मौका है, जिसके बाद फॉर्म में पाई गई किसी भी गलती के लिए दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा।
एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने के लिए उम्मीदवारों को 300 रुपये शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। जिसके बाद ही करेक्शन फॉर्म स्वीकार किया जाएगा और यह सुविधा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही होगी।
RSMSSB Conductor Online Editing Form: करेक्शन फॉर्म
जिन उम्मीदवारों ने पहले ही अपना आवेदन जमा कर दिया है, वे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इस सुविधा के जरिए उम्मीदवार अपने फॉर्म में हुई गलतियों को आसानी से सुधार कर सकते हैं:
कंडक्टर भर्ती करेक्शन विंडो
राजस्थान कंडक्टर भर्ती 2025 फॉर्म में सुधार कैसे करें?
राजस्थान कंडक्टर भर्ती 2025 फॉर्म में सुधार करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होमपेज पर, Recruitment Section पर जाकर भर्ती फॉर्म 2025 पर जाएं।
स्टेप 3 अब अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और अन्य डिटेल्स दर्ज करें।
स्टेप 4 डिटेल्स को सही करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
राजस्थान कंडक्टर भर्ती 2025 करेक्शन फॉर्म में किन विवरणों को सुधार सकते हैं?
उम्मीदवार ध्यान दें आपके फॉर्म में यदि किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है तो वह आपकी पात्रता परीक्षा को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नीचे दिए गए विवरणों की जांच अवश्य अपने फॉर्म में करें:
उम्मीदवारों का नाम, पिता का नाम आदि (पर्सनल डिटेल्स)
शैक्षणिक योग्यता
सिग्नेचर आदि ।
