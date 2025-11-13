RSMSSB Conductor Correction Window: आज से करें राजस्थान कंडक्टर भर्ती फॉर्म में सुधार

RSMSSB Conductor Correction Window: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से कंडक्टर भर्ती करेक्शन विंडो आज यानी 13 नवंबर, 2025 से ओपन किया जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने फॉर्म को भरते समय किसी भी प्रकार की गलती की थी, वे करेक्शन विंडो की सहायता से सुधार कर सकते हैं। आयोग द्वारा यह आखिरी मौका है, जिसके बाद फॉर्म में पाई गई किसी भी गलती के लिए दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा।

एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने के लिए उम्मीदवारों को 300 रुपये शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। जिसके बाद ही करेक्शन फॉर्म स्वीकार किया जाएगा और यह सुविधा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही होगी।

RSMSSB Conductor Online Editing Form: करेक्शन फॉर्म

जिन उम्मीदवारों ने पहले ही अपना आवेदन जमा कर दिया है, वे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इस सुविधा के जरिए उम्मीदवार अपने फॉर्म में हुई गलतियों को आसानी से सुधार कर सकते हैं: