UPSC EPFO Eligibility Criteria 2025: यूपीएससी EPFO में आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड, आयु सीमा और योग्यता जानें

UPSC EPFO Eligibility 2025: यूपीएससी ने EPFO में EO/AO और APFC के पदों पर Candidates की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। जो लोग EPFO में इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही, आधिकारिक अधिसूचना में बताई गई तारीख के अनुसार, उनकी उम्र 30 साल (EO/AO के लिए) या 35 साल (APFC के लिए) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षण के आधार पर आयु में छूट भी दी गई है।

UPSC EPFO Eligibility in Hindi: पात्रता मानदंड 2025

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे UPSC EPFO भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने से पहले विस्तृत अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें। Candidates को UPSC द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना में बताए गए पात्रता मानदंडों की जांच करनी चाहिए। यह सुनिश्चित कर लें कि आप UPSC EPFO भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए जरूरी सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। केवल वे ही Candidates भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। पात्रता के मुख्य मापदंडों में आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता और कैटेगरी के अनुसार छूट शामिल है।