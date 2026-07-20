[Official] RSSB Forester Question Paper 2026: राजस्थान वनपाल भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र पीडीएफ rssb.rajasthan.gov.in जारी

RSSB Forester Question Paper 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने फॉरेस्टर भर्ती परीक्षा का मास्टर प्रश्न पर जारी किया है। मास्टर प्रश्न पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में आज 20 जुलाई को जारी किया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। वनपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन 28 जून (रविवार) को किया गया था। उम्मीदवार उत्तर कुंजी का भी इंतजार कर रहे हैं। इस भर्ती परीक्षा का उद्देश्य आरएसएसबी फॉरेस्टर के कुल 259 रिक्त पदों को भरना है।

Rajasthan Forester Question Paper 2026: प्रश्न पत्र जारी

आरएसएसबी की ओर से मास्टर प्रश्न पत्र 20 जुलाई को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। जारी किए गए ऑफिशियल प्रश्न पत्र की सहायता से उम्मीदवार अपने अंकों का मिलान कर सकते हैं।

इसमें सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न का ⅓ अंक काट लिया जाएगा। यदि किसी प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर अंकित किए जाते हैं, तो उसे भी गलत उत्तर माना जाएगा।