[Official] RSSB Forester Question Paper 2026: राजस्थान वनपाल भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र पीडीएफ rssb.rajasthan.gov.in जारी
RSSB Forester Question Paper 2026: राजस्थान वनपाल भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र आज 20 जुलाई को जारी किए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर Master Question Paper लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
RSSB Forester Question Paper 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने फॉरेस्टर भर्ती परीक्षा का मास्टर प्रश्न पर जारी किया है। मास्टर प्रश्न पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में आज 20 जुलाई को जारी किया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। वनपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन 28 जून (रविवार) को किया गया था। उम्मीदवार उत्तर कुंजी का भी इंतजार कर रहे हैं। इस भर्ती परीक्षा का उद्देश्य आरएसएसबी फॉरेस्टर के कुल 259 रिक्त पदों को भरना है।
Rajasthan Forester Question Paper 2026: प्रश्न पत्र जारी
आरएसएसबी की ओर से मास्टर प्रश्न पत्र 20 जुलाई को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। जारी किए गए ऑफिशियल प्रश्न पत्र की सहायता से उम्मीदवार अपने अंकों का मिलान कर सकते हैं।
इसमें सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न का ⅓ अंक काट लिया जाएगा। यदि किसी प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर अंकित किए जाते हैं, तो उसे भी गलत उत्तर माना जाएगा।
RSSB Forester Question Paper 2026: हाइलाइट्स
राजस्थान वनपाल/फॉरेस्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन 28 जून को किया गया था। अन्य डिटेल्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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परीक्षा का प्रकार
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ऑफलाइन (OMR आधारित)
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प्रश्न प्रकार
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वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न (MCQ)
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कुल सवाल
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100
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कुल मार्क
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100 अंक
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समय अवधि
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2 घंटे (120 मिनट)
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अंकन योजना
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प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
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निगेटिव मार्किंग
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प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे।
RSSB Forester Question Paper 2026: पीडीएफ लिंक
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने RSSB Forester Answer Key 2026 के साथ - साथ प्रश्न पत्र पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार पीडीएफ के आधार पर अपने ओएमआर शीट का मिलान करके स्कोर का अंदाजा लगा सकते हैं। इल भर्ती प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक क।
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आरएसएसबी फॉरेस्टर मास्टर प्रश्न पत्र PDF
RSSB Forester Question Paper 2026: ऑनलाइन प्रश्न पत्र पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?
आरएसएसबी वनपाल प्रश्न पत्र पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिंपल स्टेप को फॉलो करें।
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर RSSB Master Question Paper (G12P) 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 प्रश्न पत्र पीडीएफ डाउनलोड करें।
स्टेप 4 अपने अनुमानित अंकों का मिलान करें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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