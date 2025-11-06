Rubber Board Recruitment 2025: साइंटिस्ट सहित अन्य पदों के लिए भर्ती, यहां देखें आवेदन प्रक्रिया सहित ऑनलाइन शुल्क

UP Board Exam Date 2026 Released
By Vijay Pratap Singh
Nov 6, 2025, 17:38 IST

Rubber Board Recruitment 2025: रबर बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर साइंटिस्ट और अन्य पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगवाए हैं। यहां नोटिफिकेशन pdf, योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और अन्य जानकारी देखें।

Rubber Board Bharti 2025
Rubber Board Bharti 2025: रबर बोर्ड ने साइंटिस्ट, सिस्टम्स असिस्टेंट, विजिलेंस ऑफिसर और अन्य सहित 51 अलग-अलग पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। जिन उम्मीदवारों के पास BE/BTech/रिमोट सेंसिंग में मास्टर डिग्री/भूविज्ञान/भौतिकी/पर्यावरण विज्ञान/भूगोल/आपदा प्रबंधन/कृषि/वानिकी/बागवानी/भू-सूचना विज्ञान जैसी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, वे इस बड़ी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, नोटिफिकेशन में बताई गई अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों इन पदों के लिए 01 दिसंबर, 2025 तक या उससे पहले recruitments.rubberboard.org.in पर आवेदन कर सकते हैं।

आप रबर बोर्ड भर्ती अभियान के बारे में सभी जरूरी जानकारी पा सकते हैं। इसमें आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तारीखें, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, योग्यता, खाली पदों की संख्या, वेतनमान और जरूरी लिंक शामिल हैं।

रबर बोर्ड भर्ती 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं?

संस्था ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन शेड्यूल के साथ एक विस्तृत नोटिफिकेशन अपलोड किया है। आप नीचे दिए गए शेड्यूल के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं-

  • आवेदन की अंतिम तारीख: 01 दिसंबर, 2025

रबर बोर्ड भर्ती 2025 वैकेंसी डिटेल्स

साइंटिस्ट और अन्य सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए कुल 51 वैकेंसी की घोषणा की गई है। विषय के अनुसार वैकेंसी की लिस्ट नीचे दी गई है-

  • साइंटिस्ट A - 5

  • साइंटिस्ट B - 19

  • साइंटिस्ट C - 5

  • असिस्टेंट डायरेक्टर (सिस्टम्स) - 01

  • मैकेनिकल इंजीनियर - 01

  • सांख्यिकी इंस्पेक्टर - 02

  • इलेक्ट्रीशियन - 03

  • वैज्ञानिक सहायक - 10

  • हिंदी टाइपिस्ट - 01

  • जूनियर टेक्निकल ऑफिसर (हाउस कीपिंग) - 01

  • जूनियर टेक्निकल ऑफिसर (AC & रेफ्रिजरेशन) - 01

  • सिस्टम्स असिस्टेंट (हार्डवेयर & नेटवर्किंग) - 01

  • विजिलेंस ऑफिसर - 01

रबर बोर्ड पद नोटिफिकेशन PDF

उम्मीदवारों नीचे दिए गए सीधे लिंक से pdf डाउनलोड कर सकते हैं। सलाह दी जाती है कि इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों आधिकारिक विज्ञापन को ठीक से पढ़ लें। नीचे दिए गए लिंक से आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड करें:

Rubber Board Bharti 2025 Notification PDF

रबर बोर्ड 2025 के लिए योग्यता और आयु सीमा क्या है?

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था ने योग्यता मानदंड और आयु सीमा जारी कर दी है। जानकारी के लिए उम्मीदवारों आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन में दिए गए पद-अनुसार जरूरी शैक्षणिक योग्यताओं (डिग्री, विशेषज्ञता) की जानकारी देखनी होगी। आपको सलाह दी जाती है कि पदों की शैक्षणिक योग्यता/पात्रता की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन लिंक देखें।

रबर बोर्ड 2025 परीक्षा शुल्क क्या है?

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कैटेगरी के अनुसार परीक्षा शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों नोटिफिकेशन में बताए गए ग्रुप-अनुसार अलग-अलग परीक्षा शुल्क देख सकते हैं।

  • ग्रुप A पद – 1500 रुपये

  • ग्रुप B – 1000 रुपये और

  • ग्रुप C – 500 रुपये

परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। हर पद/विषय के लिए अलग आवेदन और शुल्क देना होगा। महिला उम्मीदवारों और SC/ST/PwBD कैटेगरी के उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी गई है।

रबर बोर्ड 2025 के लिए आवेदन करने के स्टेप्स

उम्मीदवारों को एक वैध ईमेल और पासवर्ड का उपयोग करके ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। इसके बाद, उन्हें जरूरी सर्टिफिकेट (शैक्षणिक, आयु, कैटेगरी, समकक्षता, NOC अगर सरकारी सेवाओं/स्वायत्त निकायों/सरकारी उपक्रमों में कार्यरत हैं) की स्व-सत्यापित कॉपी अपलोड करनी होगी। आप नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करके इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट https://recruitments.rubberboard.org.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर रबर बोर्ड भर्ती 2025 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: जरूरी जानकारी भरें।

स्टेप 4: आवेदन पत्र जमा करें।

स्टेप 5: जरूरी दस्तावेज जमा करें।

स्टेप 6: कृपया भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट अपने पास रखें।

