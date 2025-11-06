SBI PO Mains Result 2025: एसबीआई पीओ मेन्स रिजल्ट sbi.co.in पर जारी, यहां से करें चेक

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 6 नवंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर SBI PO मेन्स Result 2025 को PDF फॉर्मेट में जारी कर दिया है। इसके जरिए फेज III (साइकोमेट्रिक टेस्ट) के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। SBI PO मेन्स परीक्षा 13 सितंबर, 2025 को कई शिफ्ट में आयोजित की गई थी। अब उम्मीदवारों आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in से SBI PO मेन्स Result PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
एसबीआई पीओ मेन्स रिजल्ट 2025 सभी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद घोषित किया गया है। SBI ने PO मेन्स परीक्षा का रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया है, जिसमें अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर हैं। उम्मीदवारों नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आगे की जानकारी SMS/ईमेल के जरिए अलग से भेजी जाएगी।
एसबीआई पीओ मेन्स रिजल्ट 2025
SBI PO मेन्स Result 2025 को sbi.co.in पर जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों अब आधिकारिक वेबसाइट के 'करियर' सेक्शन में जाकर अपना रोल नंबर देख सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने मेन्स परीक्षा पास कर ली है, वे अब साइकोमेट्रिक टेस्ट में शामिल होने के योग्य हैं।
SBI PO Mains Result 2025 PDF Download Link
SBI ने 541 रिक्तियों के लिए एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा परिणाम 2025 PDF जारी किया है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट से साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए अपना SBI PO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकेंगे। SBI PO मेन्स रिजल्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं। SBI PO मेन्स Result 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
यहां क्लिक करें:- SBI PO Mains Result 2025 PDF
एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा परिणाम 2025-हाइलाइट्स
SBI ने 6 नवंबर, 2025 को PO मेन्स रिजल्ट 2025 जारी किया है। SBI PO मेन्स परीक्षा 13 सितंबर, 2025 को कई शिफ्ट में आयोजित की गई थी। SBI PO मेन्स रिजल्ट 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।
|
परीक्षा का नाम
|
SBI PO
|
आयोजक निकाय
|
भारतीय स्टेट बैंक
|
पद
|
प्रोबेशनरी ऑफिसर
|
रिक्तियां
|
541
|
SBI PO मेन्स परीक्षा की तारीखें
|
13 सितंबर, 2025
|
SBI PO मेन्स Result की तारीख
|
6 नवंबर, 2025
|
Result का तरीका
|
Online
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
sb.co.in
|
चयन प्रक्रिया
|
प्रीलिम्स, मेन्स, साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू
SBI PO Mains Result 2025 कैसे देखें?
उम्मीदवारों अपना SBI PO Result आधिकारिक वेबसाइट से देख सकते हैं। SBI PO मेन्स परीक्षा Result 2025 देखने के लिए, उम्मीदवारों आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जा सकते हैं या नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।
1. आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'करियर' बटन पर क्लिक करें।
3. अब 'करंट ओपनिंग' सेक्शन पर क्लिक करें।
4. SBI PO मेन्स रिजल्ट 2025 खोजें।
5. अब Result PDF पर क्लिक करें।
6. Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर खोजें।
7. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें।
