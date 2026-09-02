SBI PO Scorecard 2026: एसबीआई पीओ प्रीलिम्स स्कोरकार्ड sbi.bank.in पर जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

SBI PO Score Card: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर विज्ञापन संख्या CRPD/PO/2026-27/09 के तहत प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) की प्रारंभिक परीक्षा अब स्कोरकार्ड 2026 जारी कर दिया है। रिजल्ट पहले ही दिनांक 28 अगस्त 2026 को जारी किया जा चुका है। एसबीआई पीओ की प्रारंभिक परीक्षा देश के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर 01 अगस्त और 02 अगस्त 2026 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके स्कोरकार्ड की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

एसबीआई इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 1500 प्रोबेशनरी ऑफिसर के रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू है। तीनों चरणों में प्रदर्शन के बाद सलेक्शन किया जाएगा।