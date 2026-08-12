School Holiday Tomorrow (13 August): क्या कल बंद रहेंगे स्कूल? पंजाब, राजस्थान राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी, MD का ताजा अपडेट

Rain Alert & School Holiday Updates (13 August): देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून के कारण लगातार तेज बारिश हो रही है। भारत की राजधानी दिल्ली में माेनसून के चलते बारिश काफी ज्यादा तेजी से बढ़कर कई राज्यों में तांडव कर रही है, जिसके कारण कई राज्यों में नदी-नाले उफान पर आ रहे हैं। साथ ही, कई राज्यों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में छात्र और पेरेंट्स लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 13 अगस्त 2026 को स्कूलों में छुट्टी रहेगी? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। परंतु, अभी तक स्कूलों की छुट्टी से जुड़ी कोई भी अपडेट जारी नहीं कि गई है। भारत के उत्तर, मध्य, पूर्व, उत्तरपूर्व, पश्चिम और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। सरकार और स्कूलों द्वारा मौसम और परिस्थिती को देखते हुए छुट्टियों का ऐलान किया जाएगा।

क्या 13 अगस्त को देशभर के स्कूल बंद रहेंगे? मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद पूरे देश के लिए एक साथ स्कूल बंद करने का कोई केंद्रीय आदेश जारी नहीं किया गया है। स्कूल बंद करने या खोलने का फैसला पूरी तरह से District Magistrate/DM और राज्य सरकारों के पास होता है। साथ ही, यदि कल सरकार को इलाकों में भारी बारिश, जलभराव या लैंडस्लाइड का खतरा है, तो स्थानीय प्रशासन छुट्टी की घोषणा कर सकता है। 13 August School Holiday 2026 Update: राज्यवार बारिश का अलर्ट और स्कूल बंद रहने की स्थिति (13 August Status) मौसम विभाग (IMD) की चेतावनी और एक्सपेक्टेड स्कूल छुट्टियों की स्थिति के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। राज्य / केंद्र शासित प्रदेश मौसम विभाग का अलर्ट (13 अगस्त) स्कूल छुट्टी की एक्सपेक्टेड स्थिति पंजाब कई जिलों में भारी बारिश और गरज के साथ छींटे प्रभावित जिलों में स्थानीय प्रशासन शाम तक आदेश जारी कर सकता है। राजस्थान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में तेज बारिश की चेतावनी जलभराव वाले जिलों (जैसे जयपुर, कोटा, भरतपुर) में डीएम निर्णय लेंगे। हिमाचल प्रदेश ऑरेंज अलर्ट (भारी बारिश व भूस्खलन की संभावना) संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में स्कूल बंद रहने की पूरी संभावना। उत्तराखंड भारी बारिश व लैंडस्लाइड का अलर्ट संवेदनशील जिलों (देहरादून, नैनीताल आदि) में छुट्टी संभव। दिल्ली-एनसीआर मध्यम से भारी बारिश का अनुमान अधिकांश स्कूल खुले रहेंगे, जलभराव वाले इलाकों पर नजर रखी जा रही है।