SAI Recruitment 2021: भारतीय खेल प्राधिकरण में निकली 220 असिस्टेंट कोच की भर्ती, आवेदन 10 अक्टूबर तक

Sports Authority of India Recruitment 2021: भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने असिस्टेंट कोच पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक और योग्य आवेदक भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) नौकरी अधिसूचना 2021 के लिए निर्धारित आवेदन प्रारूप के माध्यम से 10 अक्टूबर 2021 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं.

Sports Authority of India Recruitment 2021-महत्वपूर्ण तिथि:

आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तिथि: 27 अगस्त 2021

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि: 10 अक्टूबर 2021

Sports Authority of India Recruitment 2021-असिस्टेंट कोच रिक्ति विवरण:

असिस्टेंट कोच: 220 पद

Sports Authority of India Recruitment 2021-शैक्षिक योग्यता

अनुबंध के तहत भर्ती होने वाले असिस्टेंट कोचों के लिए पात्रता: SAI, NS NIS, या किसी अन्य मान्यता प्राप्त भारतीय / विदेशी विश्वविद्यालय से कोचिंग में डिप्लोमा या ओलंपिक / अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी या द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता. 0- तीन वर्षों का संबंधित अनुशासन में कोचिंग का अनुभव. अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें.

Sports Authority of India Recruitment 2021-आयु सीमा: 10 अक्टूबर 2021 को 40 वर्ष.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन

ऑफिशियल वेबसाइट

Sports Authority of India Recruitment 2021-आवेदन कैसे करें:

